Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

最高有 8TB 可選。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷，其中 6TB 大容量型號降至歷史新低，只要 US$230 即可入手。約合 HK$2,260，而且免運費直送香港喔。

Crucial X10 便攜式 SSD（6TB）

Amazon 特價 US$290（約 HK$2,260，免運費直送香港）｜原價 US$559

立即購買

廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Crucial X10 外接 SSD 擁有高達 2,100MB/s 的循序讀取速度，能快速存取資料，顯著提升工作效率。它提供高達 6TB 的儲存空間，輕鬆容納 4K 照片、遊戲、 4K 影片及文件，完美滿足各類需求。與前代 Crucial X9 相比，X10 的速度提高了近兩倍。此外，X10 擁有 IP65 防塵防水等級，並能承受高達 9.8 英尺（3 米）的摔落高度，確保在各種環境下的耐用性和安全性。配備隨附的 USB-C 傳輸線，Crucial X10 兼容 Windows、Mac、Android、iPad、PC 及 Linux 等多種操作系統，讓您隨時隨地輕鬆使用。

Crucial X10 便攜式 SSD（6TB）

Amazon 特價 US$290（約 HK$2,260，免運費直送香港）｜原價 US$559

立即購買

Crucial X10 便攜式 SSD（4TB）

Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，免運費直送香港）｜原價 US$396

立即購買

Crucial X10 便攜式 SSD（2TB）

Amazon 特價 US$135（約 HK$1,050，免運費直送香港）｜原價 US$250

立即購買

Crucial X10 便攜式 SSD（1TB）

Amazon 特價 US$85（約 HK$660，免運費直送香港）｜原價 US$124

立即購買

Crucial X10 便攜式 SSD（8TB）

Amazon 特價 US$385（約 HK$3,000，免運費直送香港）｜原價 US$600

立即購買

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

