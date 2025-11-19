Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
最高有 8TB 可選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷，其中 6TB 大容量型號降至歷史新低，只要 US$230 即可入手。約合 HK$2,260，而且免運費直送香港喔。
Crucial X10 便攜式 SSD（6TB）
Amazon 特價 US$290（約 HK$2,260，免運費直送香港）｜原價
US$559
Crucial X10 外接 SSD 擁有高達 2,100MB/s 的循序讀取速度，能快速存取資料，顯著提升工作效率。它提供高達 6TB 的儲存空間，輕鬆容納 4K 照片、遊戲、 4K 影片及文件，完美滿足各類需求。與前代 Crucial X9 相比，X10 的速度提高了近兩倍。此外，X10 擁有 IP65 防塵防水等級，並能承受高達 9.8 英尺（3 米）的摔落高度，確保在各種環境下的耐用性和安全性。配備隨附的 USB-C 傳輸線，Crucial X10 兼容 Windows、Mac、Android、iPad、PC 及 Linux 等多種操作系統，讓您隨時隨地輕鬆使用。
Crucial X10 便攜式 SSD（6TB）
Amazon 特價 US$290（約 HK$2,260，免運費直送香港）｜原價
US$559
Crucial X10 便攜式 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，免運費直送香港）｜原價
US$396
Crucial X10 便攜式 SSD（2TB）
Amazon 特價 US$135（約 HK$1,050，免運費直送香港）｜原價
US$250
Crucial X10 便攜式 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$85（約 HK$660，免運費直送香港）｜原價
US$124
Crucial X10 便攜式 SSD（8TB）
Amazon 特價 US$385（約 HK$3,000，免運費直送香港）｜原價
US$600
