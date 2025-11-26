小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday黑五優惠2025｜Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！
今年 Dyson 黑五優惠出手的力度可以話相當有誠意，多款精選產品皆以超低價現身，其中 Dyson Supersonic 風筒到手價只需 HK$2,390，再加上三合一空暖風氣清新機直減 HK$1,790，僅 HK$3,990 的價格就能買到全年適用的精品家電，對於怕冷、對塵蟎敏感、同時希望能保持家居空氣清新的人來說，這次黑五折扣尤其吸引。
此外，11 月 25 日 至 11 月 28 日期間，只要全單購物滿 HK$6,000，即有機會以 HK$111 或 HK$1111 換購原價 HK$4,680 的洗地機 或 Dyson Airwrap 造型器等指定產品，當然要立即搶購！
Dyson Supersonic 風筒 HD08 (3配件版)
Dyson Supersonic HD08 配備內置的 V9 數碼摩打，轉速高達每分鐘 110,000 次，結合 Air Multiplier 氣流倍增技術，能產生高壓且高速的受控噴射氣流，快速乾髮的同時實現精準造型。這款風筒設有 4 段溫度和 3 段風速設定，內置的智能熱控技術每秒超過 40 次測量氣流溫度，以防止髮絲因過熱而受損。此外，此風筒版本內附 5 款造型配件，包括全新抗毛躁風嘴，能塑造滑順直髮，將毛躁隱藏於健康長髮之下，讓髮絲散發柔順光澤。
3 款造型配件：
抗毛躁風嘴
造型集風嘴
柔和乾髮風嘴
Dyson 黑五優惠 HK$2,390 | 原價 HK
$3,280
Dyson Corrale 直捲髮造型器 (普魯士藍色)
Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。
Dyson 黑五優惠 HK$2,590 | 原價 HK
$3,980
Dyson Purifier Hot+Cool 三合一暖風空氣清新機 HP07 (黑鋼色)
Dyson 三合一暖風空氣清新機配備 HEPA H13 標準級空氣淨化系統，能捕捉污染物、灰塵、氣體、氣味及致敏原，能去除 H1N1、H3N2、EV71 病毒及 99.95% 小至 PM0.1 的微粒，什至過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒 229E 及 OC43 氣溶膠。此外，其 Air Multiplier 氣流倍增技術能噴射強大的高速淨化氣流，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。同時能吹送長距離淨化暖風，快速令全室均勻變暖。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。
Dyson 黑五優惠 HK$3,990 | 原價 HK
$5,780
