Black Friday黑五優惠2025｜Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！

今年 Dyson 黑五優惠出手的力度可以話相當有誠意，多款精選產品皆以超低價現身，其中 Dyson Supersonic 風筒到手價只需 HK$2,390，再加上三合一空暖風氣清新機直減 HK$1,790，僅 HK$3,990 的價格就能買到全年適用的精品家電，對於怕冷、對塵蟎敏感、同時希望能保持家居空氣清新的人來說，這次黑五折扣尤其吸引。

此外，11 月 25 日 至 11 月 28 日期間，只要全單購物滿 HK$6,000，即有機會以 HK$111 或 HK$1111 換購原價 HK$4,680 的洗地機 或 Dyson Airwrap 造型器等指定產品，當然要立即搶購！

Dyson Supersonic 風筒 HD08 (3配件版)

Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！

廣告 廣告

Dyson Supersonic HD08 配備內置的 V9 數碼摩打，轉速高達每分鐘 110,000 次，結合 Air Multiplier 氣流倍增技術，能產生高壓且高速的受控噴射氣流，快速乾髮的同時實現精準造型。這款風筒設有 4 段溫度和 3 段風速設定，內置的智能熱控技術每秒超過 40 次測量氣流溫度，以防止髮絲因過熱而受損。此外，此風筒版本內附 5 款造型配件，包括全新抗毛躁風嘴，能塑造滑順直髮，將毛躁隱藏於健康長髮之下，讓髮絲散發柔順光澤。

3 款造型配件：

抗毛躁風嘴

造型集風嘴

柔和乾髮風嘴

Dyson 黑五優惠 HK$2,390 | 原價 HK $3,280

立即購買

Dyson Corrale 直捲髮造型器 (普魯士藍色)

Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 黑五優惠 HK$2,590 | 原價 HK $3,980

立即購買

Dyson Purifier Hot+Cool 三合一暖風空氣清新機 HP07 (黑鋼色)

Dyson Supersonic 風筒到手價僅 HK$2,390，三合一空氣清新機直降 HK$1,790, 冬暖夏淨一機搞定！

Dyson 三合一暖風空氣清新機配備 HEPA H13 標準級空氣淨化系統，能捕捉污染物、灰塵、氣體、氣味及致敏原，能去除 H1N1、H3N2、EV71 病毒及 99.95% 小至 PM0.1 的微粒，什至過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒 229E 及 OC43 氣溶膠。此外，其 Air Multiplier 氣流倍增技術能噴射強大的高速淨化氣流，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。同時能吹送長距離淨化暖風，快速令全室均勻變暖。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。

Dyson 黑五優惠 HK$3,990 | 原價 HK $5,780

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk