Black Friday黑五優惠2025｜Dyson V12s 乾濕洗地吸塵機終極減！直降 HK$1,190 再送多功能收納架

Dyson V12s 乾濕洗地吸塵機終極減！直降 HK$1,190 再送多功能收納架

Dyson 由 11 月 19 日至 11 月 21 日 一連三日推出快閃突襲，啟動減價加贈品的雙重攻勢。Dyson 人氣清潔助手 V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵機直接降價 HK$1190，，更加碼贈送價值 HK$1,080 的多功能座地式設計收納架，輕鬆打造居家清潔解決方案。 V12s 結合乾濕清潔與智能偵測，能輕鬆應對任何污漬，為你打造一個健康舒適的居住空間。

V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵機

Dyson V12s 乾濕洗地吸塵機終極減！直降 HK$1,190 再送多功能收納架

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機可以協助你清洗家中的硬地板，Submarine 洗地滾筒吸頭配件經過精密設計，內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18毫升清水，不會使地板過濕。同時，以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，輕鬆清理家中每個角落。

Complete 版附帶 9 種清潔配件：

Fluffy Optic 智能光學偵測吸頭 Submarine 洗地滾筒吸頭 二合一組合吸頭 防纏結螺旋吸頭 無痕軟毛塵掃 窄縫轉角吸頭 延長軟管 低處清潔轉接器

滴水盤

充電底座

充電器

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete

特價 HK$4,990（送Floor Dok Multi 多功能座地式設計收納架 ，送完即止） ｜原價 HK $6,180

立即購買

