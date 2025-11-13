Black Friday黑五優惠2025｜Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270

【Now Sports】一名前曼聯球探最近批評球會，稱他們放棄了一名頂級的自家青訓產品，並且高價簽入「水貨」球員。沙杜斯基（Piotr Sadowski）於2017年加入曼聯，在歐洲大陸為球會發掘人才，至去年離開，目前已於英冠的布力般流浪工作。他最近批評球會「走寶」，放棄今夏已回到皇家馬德里的卡利拿斯（Alvaro Carreras）。「他大概16歲的時候（2020年）來到曼聯，是個非常勤奮且雄心勃勃的孩子，學習語言的能力很快，我親眼見證，所以很清楚這一點。」沙杜斯基談到去年被曼聯出售至賓菲加的卡利拿斯：「起初，他的職業生涯發展得相當不錯，被租借到普雷斯頓，表現出色，但之後曼聯放棄了他，以低價把他出售。」事實上，卡利拿斯先是在皇馬青訓起步，現在又回到該隊，而據悉這支西甲豪門動用了5000萬歐元回購這名22歲左後衛，現於沙比阿朗素麾下出賽了12場，沙杜斯基補充：「他是一位真正的頂級球員，或許會是世上最好的左後衛，月初對華倫西亞取得一個精彩的入球，曼聯放走他是一個巨大的錯誤。」他不滿紅魔缺乏投資在年輕球員身上的勇氣，而且對球會在今年冬季轉會窗簽入杜古的決定提出質疑：「我完全可以輕鬆地為曼聯

