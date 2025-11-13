黑色星期五優惠大合集！
Black Friday黑五優惠2025｜Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
老電視救星。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！家裡的電視正好缺一根電視棒？不妨考慮一下秋季 Prime Day 正在 Amazon 上大促的多款 Fire TV 電視棒。其中旗艦型號 Fire TV Stick 4K Max 降到 US$35（約 HK$270）為歷史新低，Stick HD、4K 也都是歷史低價，僅需 US$18（約 HK$140）和 US$25（約 HK$190）即可入手，要升級老電視的話正是絕佳的購買時機喔。
Fire TV Stick 4K Max
Amazon 特價 US$35（約 HK$270，需要代運）｜原價
US$60
Fire TV Stick 4K Max 搭載了 4 核心處理器，而且有非常實用的 16GB 儲存且支援 Wi-Fi 6E。它可以播放杜比視界、HDR10+ 和杜比全景聲內容，同時還提供了 Ambient Experience 功能可像 Samsung Frame TV 一樣展示超過 2,000 件「博物館品質」的畫作、照片。除此之外，Fire TV Stick 4K Max 還整合了 Amazon Luna 遊戲平台，並能透過雲端串流 Xbox Game Pass Ultimate 遊戲。遙控器也整合了 Alexa 助理，讓用家可以更好地進行語音互動。
Fire TV Stick 4K Max
Amazon 特價 US$35（約 HK$270，需要代運）｜原價
US$60
除了旗艦 Fire TV Stick 4K Max，其它幾款 Fire TV 產品也都值得考慮。
Fire TV Stick 4K
Amazon 特價 US$25（約 HK$190，需要代運）｜原價
US$50
Fire TV Stick HD
Amazon 特價 US$18（約 HK$140，需要代運）｜原價
US$35
Fire TV Cube
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需要代運）｜原價
US$140
更多優惠：
