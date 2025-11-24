Black Friday黑五優惠2025｜Galaxy Book5 Pro 360 狂減 74折， HK$9,275 入手高效翻轉筆電！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Galaxy Book5 Pro 360 狂減 74折， HK$9,275 入手高效翻轉筆電！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想換一台同時滿足文書處理，又可以追劇、畫畫的萬用筆電？Samsung Galaxy Book5 Pro 360 今次黑五狂減至 74 折，只需 US$1,191 (約 HK$9,275） 就可以免運費入手這部集纖薄機身、翻轉觸控屏幕和 S Pen 支援於一身的高效筆電。除了是日常工作中的生產力工具，又可以一秒變身平板，用來畫圖、筆記、簽文件、開線上會議都輕鬆完成。

Samsung Galaxy Book5 Pro 360

Galaxy Book5 Pro 360 狂減 74折， HK$9,275 入手高效翻轉筆電！

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 採用 2 合 1 可翻轉設計，熒幕可 360 度翻轉，隨時切換筆電模式、影片瀏覽模式及平板模式。內建了 16 吋觸控式 Dynamic AMOLED 2X 熒幕，支援 2880 x 1800 解析度、最高 120Hz 更新率及最多 10 點多點觸控功能。機身厚度最薄處僅 12.8mm，重量僅 1.69kg，搭配月影灰色或薄霧銀色的時尚外觀，輕巧便攜且極具質感。搭載 Intel Core Ultra 7 處理器、 512GB 內存與高階 NPU，運算能力高達 47TOPS，輕鬆完成 AI 密集型指令及處理繁重任務與複雜 3D 渲染。內置 AI Select 智能搜尋功能，透過 S Pen、游標或指尖在觸控屏幕上直接追蹤圖像、文字或 QR Code，無需打字即可快速獲取搜尋結果。配備長效電池，支援長達 25 小時的影片播放時間，一次充電即可滿足全天使用需求，而且透過快速充電只需約 30 分鐘即可充電至 35%。

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 （16GB ＋ 512GB）

Amazon 特價 US$1191.59（約 HK$9,340，免運費）｜原價 US $1599.99

立即購買

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 （32GB ＋ 1TB）

Samsung 官網 HK$14,079

立即購買

