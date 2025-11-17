Black Friday黑五優惠2025｜Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！正在為自己選購戶外運動錶的朋友，不妨考慮一下 Garmin 旗下正在半價大促的 epix Pro (Gen 2)。該款產品現價降到了 US$450 為歷史新低，換算後約合 HK$3,500 且免運費直送香港，感覺不用等黑五就可以直接下手了。

Garmin epix Pro (Gen 2)

Amazon 特價 US$450 （約 HK$3,500，免運費直送香港）｜原價 US$900

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Garmin epix Pro (Gen 2) 尺寸為 42mm，在同品牌中屬於偏小型。它配備一片 1.2 吋 390 x 390 AMOLED 螢幕，支援 Always-on 顯示，錶圈則為不鏽鋼材質。錶身具備 10 ATM 防水機能，而且內建可調節強度和閃爍模式的 LED 手電功能，以提升夜間訓練的安全感。裝置具備 24/7 健康監測，能追蹤睡眠並提供「早安報告」。除常規運動模式外，系統內還提供全球數千處高球場、滑雪場的地圖數據。它還支援上坡能力和耐力評分，助你回顧訓練效果、追求長期進步。

Garmin epix Pro (Gen 2)

Amazon 特價 US$450 （約 HK$3,500，免運費直送香港）｜原價 US$900

立即購買

除了標準款外，47mm 的藍寶石版 epix Pro (Gen 2) 也基本降到了歷史低價。

Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire Edition

Amazon 特價 US$550 （約 HK$4,280，免運費直送香港）｜原價 US$1,000

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk