Black Friday黑五優惠2025｜Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！正在為自己選購戶外運動錶的朋友，不妨考慮一下 Garmin 旗下正在半價大促的 epix Pro (Gen 2)。該款產品現價降到了 US$450 為歷史新低，換算後約合 HK$3,500 且免運費直送香港，感覺不用等黑五就可以直接下手了。
Garmin epix Pro (Gen 2)
Amazon 特價 US$450 （約 HK$3,500，免運費直送香港）｜原價
US$900
Garmin epix Pro (Gen 2) 尺寸為 42mm，在同品牌中屬於偏小型。它配備一片 1.2 吋 390 x 390 AMOLED 螢幕，支援 Always-on 顯示，錶圈則為不鏽鋼材質。錶身具備 10 ATM 防水機能，而且內建可調節強度和閃爍模式的 LED 手電功能，以提升夜間訓練的安全感。裝置具備 24/7 健康監測，能追蹤睡眠並提供「早安報告」。除常規運動模式外，系統內還提供全球數千處高球場、滑雪場的地圖數據。它還支援上坡能力和耐力評分，助你回顧訓練效果、追求長期進步。
Garmin epix Pro (Gen 2)
Amazon 特價 US$450 （約 HK$3,500，免運費直送香港）｜原價
US$900
除了標準款外，47mm 的藍寶石版 epix Pro (Gen 2) 也基本降到了歷史低價。
Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire Edition
Amazon 特價 US$550 （約 HK$4,280，免運費直送香港）｜原價
US$1,000
