Black Friday黑五優惠2025｜GoPro Hero13 Black 近歷史低價，HK$2,480 免運入手老牌旗艦運動相機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

GoPro Hero13 Black 近歷史低價，HK$2,480 免運入手老牌旗艦運動相機

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！冬季要出門玩雪還沒準備好運動相機？老牌 GoPro 的 Hero13 Black 目前正在以接近歷史低點的好價促銷。這款產品現價 US$319，約合 HK$2,480 而且免運費直送香港，旅行達人們萬勿錯過喔。

GoPro Hero13 Black

Amazon 特價 US$319 （約 HK$2,480，免運費直送香港）｜原價 US$430

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

GoPro Hero13 Black 擁有 1.4 吋正面螢幕、2.27 吋後方觸控螢幕，最大亮點在於可外接專用 HB 鏡頭模組，相機更能在安裝後自動識別鏡頭類型並智能調校至最佳拍攝參數，大幅提升創作靈活性與畫質表現。Hero13 Black 支援高達 5.7K 60fps 及 4K 120fps 超高規格錄影，並提供更寬廣的動態範圍，細節還原能力顯著提升。搭載 HyperSmooth 超強防抖 6.0，無論是激烈運動或複雜環境拍攝，畫面依然流暢穩定，甚至在低至 -10° 的低溫下能保持攝錄。

本代機身引入革新磁吸結構，可快速更換配件與連接外部電源，同時內建電池容量提升至 1,900mAh，在滿電状态下可連續拍攝 1080p 30fps 影片超過 150 分鐘，4K/5.3K 30fps 影片則可達 90 分鐘。此外，相機配備 27MP 高感光元件，支援 HLG HDR 與 10-bit G-Log 專業色彩模式，並加入 WiFi 6 技術，實現極速無線傳輸。

GoPro Hero13 Black

Amazon 特價 US$319 （約 HK$2,480，免運費直送香港）｜原價 US$430

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk