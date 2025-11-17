iHerb破萬好評洗護產品64折起！
Black Friday黑五優惠2025｜GoPro Hero13 Black 近歷史低價，HK$2,480 免運入手老牌旗艦運動相機
冬季出遊提前準備！
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！冬季要出門玩雪還沒準備好運動相機？老牌 GoPro 的 Hero13 Black 目前正在以接近歷史低點的好價促銷。這款產品現價 US$319，約合 HK$2,480 而且免運費直送香港，旅行達人們萬勿錯過喔。
GoPro Hero13 Black
Amazon 特價 US$319 （約 HK$2,480，免運費直送香港）｜原價
US$430
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
GoPro Hero13 Black 擁有 1.4 吋正面螢幕、2.27 吋後方觸控螢幕，最大亮點在於可外接專用 HB 鏡頭模組，相機更能在安裝後自動識別鏡頭類型並智能調校至最佳拍攝參數，大幅提升創作靈活性與畫質表現。Hero13 Black 支援高達 5.7K 60fps 及 4K 120fps 超高規格錄影，並提供更寬廣的動態範圍，細節還原能力顯著提升。搭載 HyperSmooth 超強防抖 6.0，無論是激烈運動或複雜環境拍攝，畫面依然流暢穩定，甚至在低至 -10° 的低溫下能保持攝錄。
本代機身引入革新磁吸結構，可快速更換配件與連接外部電源，同時內建電池容量提升至 1,900mAh，在滿電状态下可連續拍攝 1080p 30fps 影片超過 150 分鐘，4K/5.3K 30fps 影片則可達 90 分鐘。此外，相機配備 27MP 高感光元件，支援 HLG HDR 與 10-bit G-Log 專業色彩模式，並加入 WiFi 6 技術，實現極速無線傳輸。
GoPro Hero13 Black
Amazon 特價 US$319 （約 HK$2,480，免運費直送香港）｜原價
US$430
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【759阿信屋】今期熱選（17/11-21/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，東洋水產正麵碗麵$33.9/2件、桃哈多一口脆薯格/一口脆薯圈/波浪薯脆 $17.8/3件、OREO朱古力批 $29.9/2件、伊藤園綠茶/檸檬茶 $15.9/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
中國外交部：李強不會在G20峰會期間與日本高市早苗會晤
根據《路透》報導，中國外交部週一（17 日）表示，國務院總理李強在即將於南非舉行的 G20 峰會期間，沒有與日本首相高市早苗會面的計劃。鉅亨網 ・ 7 小時前
馬斯克再次挑戰蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單
世界首富馬斯克（Elon Musk）於上週末向微軟 (MSFT) 聯合創辦人、前世界首富比爾 · 蓋茲發出公開警告，敦促蓋茲應「加快行動」撤回其持有、已持續近 8 年的特斯拉 (TSLA) 空頭部位。此舉再次將兩位科技巨擘之間的長期不和推向公眾視野。鉅亨網 ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
男子被控非禮10歲女兒 事主錄影會面：被問「舒唔舒服」 保母查問被告遭辭退
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，趁 10 歲女兒入睡時，摸其胸部、下體等，又問女兒「舒唔舒服」。他否認 4 項非禮罪，案件周一（17 日）在區域法院開審。法庭線 ・ 7 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 9 小時前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 9 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 10 小時前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
消委會｜冬季雙人被20款大檢測！2款羊毛被填充物差異大 滿分最平只需$339（附總評五星名單）
今個禮拜天氣即將轉凍，消委會今期亦測試市面上20款冬季雙人被的填充物成分、耐洗度及保暖指標。樣本分為有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被，大部分樣本整體表現理想。然而個別冬被填充物成分測出不符標示，當中2款羊毛被樣本標示羊毛填充物為100%卻測出分別只有50.5%及23.1%為羊毛成分。而且部分樣本的阻燃能力、洗濯及護理表現有待改善。最後更會有總評五星名單，想添置冬日暖被嗎？即看以下詳解！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 11 小時前