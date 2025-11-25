Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想為這個冬天留下一點真正「摸得到」的回憶？人氣即影即有相機 Instax Mini 12 今次黑五正式落價，以 77 折的文青價登場，僅 US$95 （約 HK$747）就能免運費入手，而且是包含了相紙、相簿和手提袋的限定套裝。與手機拍照不同，使用 Instax 每按下一次快門，就是一張不能重來的實體照片，反而令每一之拍攝都變得更珍貴。無論是聖誕亮眼的燈飾、跨年煙花的燦爛，還是圍爐相聚的溫馨，現在正是入手這款即影即有相機的最佳時機！

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

Fujifilm Instax Mini 12

Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

Fujifilm Instax Mini 12 擁有 5 種可愛甜美的外型顏色，包括醉人紫、甜心粉色、薄荷綠、霧淡藍、珍珠白，是女生喜愛入手的即影即有相機，mini 12 具有自動測光功能的智慧型閃光燈，可在任何環境中自動調節最佳的快門速度， 即使在黑暗的場景中，也能捕捉明亮的背景和主體。內建微距模式和自拍鏡,方便自拍，特寫模式適合 30cm 至 50 cm 距離拍攝，可實現完美的自拍照。相機輕巧適合隨身攜帶，而且以 AA 電芯驅動，如果沒電的話也可以隨時換電。

Fujifilm Instax Mini 12

Amazon 特價 US$95.99（約 HK$747，免運費）｜原價 US $124.95

立即購買

Fortress 特價 HK$810 | 原價 HK $890

立即購買

