Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
想要同時享受數碼相機的精準操控，又能體驗即影即有的驚喜感動？Fujifilm Instax Mini Link 2 讓你完美兼得！ 這部創意神器打破傳統界限，讓你可以運用專業攝影技巧精心構圖、調整光影，然後再透過專屬 App 將作品輸出為實體菲林，每一張都是技術與溫度的結晶。目前，Instax Mini Link 2 在 Amazon 上更將價格直降近 7 折，以新低價僅 US$79 （約 HK$621）的價格，就能輕鬆入手打印機及菲林套裝，更免運費送到香港，即時入手製作你的個人攝影集。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
Fujifilm Instax Mini Link 2
Fujifilm Instax Mini Link 2 打印機非常適合喜愛用手機拍照的用戶，能夠輕鬆地把電話中的照片印刷在即影即有相紙上，即時分享更有溫度的實物相片予親友。
Instax Mini Link 2 還加入了 Instax Air 空間繪圖功能，一向相片加自訂繪圖，用家都是在手機畫面上繪畫，Mini Link 2 通過手機 App 與打印機的配合，用戶可以在空中自由繪畫圖案，並直接將這些素材添加到相片中，讓作品更具個性與創意。再結合便捷的操作界面，只需按下功能按鈕，當打印機振動時即可開始創作，並可在短短 15 秒內從智能手機中打印多張相片。此外，Mini Link 2 支持社交分享功能，用家可以將拍攝的相片輕鬆分享到各大社交平台。
Amazon 特價 US$79.95 （約 HK$621， 免運費）｜原價 US
$111.95
Fujifilm Instax SQUARE Link 手機照片打印機 (深夜綠)
Fujifilm Instax Square Film 能夠使用 AR 塗鴉和新增文字功能，創作出無限精彩的作品！透過INSTAX Connect，更可以輕鬆地將個性化的 Intax 照片與朋友分享，實現真正的社交互動。設備支援智能手機快速列印，只需按下按鈕，就能輕鬆重印照片。用戶可以選擇五種特效，其中包括帶有QR Code 的影像列印，為創作增添互動元素。Instax Square Film 還提供兩種列印模式以符合不同風格，傳統模式能享受真實的即影即有感覺，而鮮豔模式則能豐富影像的色彩表現。
Ahaa 特價 HK$999｜原價 HK
$1,280
Fujifilm Instax Link Wide 寬幅相片打印機 (灰色)
Fujifilm Instax Link WIDE 是Fujifilm 款寬幅相片打印機，以其簡潔時尚的設計，成為隨身攜帶的理想選擇。透過 Link WIDE 功能，使用者只需選擇並編輯智能手機中的相片，即可輕鬆打印。Instax Link WIDE 還提供具有QR Code 的打印選項，讓你可以在照片中記載更多重要時刻，為回憶增添互動性和趣味性。
Ahaa 特價 HK$1,129｜原價 HK
$1,288
