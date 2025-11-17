關注

iHerb破萬好評洗護產品64折起！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

Kinnis Ho
Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想要同時享受數碼相機的精準操控，又能體驗即影即有的驚喜感動？Fujifilm Instax Mini Link 2 讓你完美兼得！ 這部創意神器打破傳統界限，讓你可以運用專業攝影技巧精心構圖、調整光影，然後再透過專屬 App 將作品輸出為實體菲林，每一張都是技術與溫度的結晶。目前，Instax Mini Link 2 在 Amazon 上更將價格直降近 7 折，以新低價僅 US$79 （約 HK$621）的價格，就能輕鬆入手打印機及菲林套裝，更免運費送到香港，即時入手製作你的個人攝影集。

廣告

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Fujifilm Instax Mini Link 2

Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

Fujifilm Instax Mini Link 2 打印機非常適合喜愛用手機拍照的用戶，能夠輕鬆地把電話中的照片印刷在即影即有相紙上，即時分享更有溫度的實物相片予親友。

Instax Mini Link 2 還加入了 Instax Air 空間繪圖功能，一向相片加自訂繪圖，用家都是在手機畫面上繪畫，Mini Link 2 通過手機 App 與打印機的配合，用戶可以在空中自由繪畫圖案，並直接將這些素材添加到相片中，讓作品更具個性與創意。再結合便捷的操作界面，只需按下功能按鈕，當打印機振動時即可開始創作，並可在短短 15 秒內從智能手機中打印多張相片。此外，Mini Link 2 支持社交分享功能，用家可以將拍攝的相片輕鬆分享到各大社交平台。

Amazon 特價 US$79.95 （約 HK$621， 免運費）｜原價 US$111.95

立即購買

Fujifilm Instax SQUARE Link 手機照片打印機 (深夜綠)

Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

Fujifilm Instax Square Film 能夠使用 AR 塗鴉和新增文字功能，創作出無限精彩的作品！透過INSTAX Connect，更可以輕鬆地將個性化的 Intax 照片與朋友分享，實現真正的社交互動。設備支援智能手機快速列印，只需按下按鈕，就能輕鬆重印照片。用戶可以選擇五種特效，其中包括帶有QR Code 的影像列印，為創作增添互動元素。Instax Square Film 還提供兩種列印模式以符合不同風格，傳統模式能享受真實的即影即有感覺，而鮮豔模式則能豐富影像的色彩表現。

Ahaa 特價 HK$999｜原價 HK$1,280

立即購買

Fujifilm Instax Link Wide 寬幅相片打印機 (灰色)

Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

Fujifilm Instax Link WIDE 是Fujifilm 款寬幅相片打印機，以其簡潔時尚的設計，成為隨身攜帶的理想選擇。透過 Link WIDE 功能，使用者只需選擇並編輯智能手機中的相片，即可輕鬆打印。Instax Link WIDE 還提供具有QR Code 的打印選項，讓你可以在照片中記載更多重要時刻，為回憶增添互動性和趣味性。

Ahaa 特價 HK$1,129｜原價 HK$1,288

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選

👉Black Friday黑五優惠2025｜Meta Quest 3S 歷史低價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Black Friday

其他人也在看

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，Apple 其實從未打算按年更新該產品線。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年

10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年

2026 年被業界普遍視為高階智慧手機市場的「大」年，而「大」不僅指向產品力的全面提升，更體現在螢幕、影像、電池三大核心配置與型態的顯著突破。這場由技術迭代引發的升級浪潮，既預示著使用者體驗的三重飛躍，也暗藏成本與市場策略的挑戰。 自三星 Galaxy Z Fold 系列開啟折

鉅亨網 ・ 7 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。

am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足　網讚：老了照樣是女皇

60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足　網讚：老了照樣是女皇

60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。

姊妹淘 ・ 7 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉　立即下台

日本上百民眾集會促日揆向華道歉　立即下台

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。

on.cc 東網 ・ 10 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例

張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例

張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹

女人我最大 ・ 4 小時前
海豹被殺人鯨追殺　驚險「登船」逃生　美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo

海豹被殺人鯨追殺　驚險「登船」逃生　美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen

楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...

styletc ・ 6 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大

am730 ・ 10 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出post

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想

舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想

舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍

部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍

距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。

Yahoo 體育 ・ 12 小時前