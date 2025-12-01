精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Black Friday黑五優惠2025｜Kindle 限時優惠！68 折入手，低至 $1,129
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
想逼自己少點滑手機、多讀書？Kindle 幾乎是讓你重啟閱讀習慣的最佳起點。目前多款 Kindle 電子閱讀器正超抵減價促銷，部分型號低至約 68 折入手，用一兩本新書的價錢，就可以換來一部專門用來閱讀的裝置，讓你無訊息彈窗騷擾、遠離社交媒體誘惑，只有乾淨的文字和專注的閱讀時間。
Kindle Colorsoft 16 GB
作為全新產品線，Kindle Colorsoft 宣稱能帶來「如同紙張上呈現的豐富色彩」。它擁有一塊 7 吋防眩光彩色螢幕，黑白和彩色模式下的畫素密度分別為 300 ppi 和 150 ppi。透過針對硬體和演算法的優化，Amazon 成功提升了顯示對比度，並確保設備的續航力可達最多 8 週。此外，這款閱讀器還支援無線充電和藍牙，並具備 IPX8 防水功能，內建儲存容量為 16GB。
Amazon 特價 US$169.99（約 HK$1,323，需集運 ）｜原價 US
$249.99
Kindle Paperwhite 16 GB
Kindle Paperwhite為最熱銷的經典款式，搭載了 6.8 吋螢幕，專為閱讀而設計， 採用平整前面板設計和 300 ppi 無眩光顯示屏，無論在強光下都能像真紙一樣清晰可讀，提供 16GB 存儲空間以供下載書藉，可存儲數千本書籍，隨時隨地攜帶所有書籍。使用 USB-C 充電，每次充電續航力持續數週。而且設計能抵抗意外浸入水中，無論是在海灘還是浴缸中都能安心使用。
Amazon 特價 US$144.99（約 HK$1,129，需集運 ）｜原價 US
$179.99
Kindle Scribe (64GB)
Kindle Scribe 具備 10.2 吋 300ppi 無眩光 E Ink 顯示面板和升級版 Premium Pen 手寫筆，提供了媲美紙質書的閱讀體驗和流暢的書寫感受。用戶可以直接在電子書上做筆記和批註，隨時捕捉靈感。內置的 Active Canvas 功能更是一大亮點，讓用戶能在頁面上的任意位置寫下筆記，裝置會自動調整佈局，為你的內容騰出空間。此外，內置筆記本功能，提供多種筆記本模板，可以自由書寫待辦清單或隨筆紀錄，而且支援創建各類文檔，並能智能將手寫內容轉換為文字。升級版 Premium Pen 手寫筆無需充電，隨時拿起即用，讓你隨時沉浸在閱讀與創作的世界中。
Kindle Scribe（64GB）
Amazon 特價 US$309.99（約 HK$2,414，需集運）｜原價 US$449.99
