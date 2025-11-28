Black Friday黑五優惠2025｜Lenovo 黑五狂減低至 5 折，ThinkPad X1 Carbon 高階型號減近 $8000

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lenovo 黑五狂減低至 5 折，ThinkPad X1 Carbon 高階型號減近 $8000

Lenovo 今年 Black Friday 直接開啟超抵模式，多款筆電做到低至 5 折，當中最矚目的，可以說是係高階商務型號 ThinkPad X1 Carbon ，直接減近 HK$8,000，正式跌入個人用戶都容易負擔得起的價位區間。想趁 Black Friday 升級工作裝修，不妨看看以穩定度、鍵盤手感、耐用度見稱的 ThinkPad 系列，讓工作效率也大升級。

立即查看 Lenovo Black Friday 優惠

ThinkPad X1 Carbon Gen 12

是全球首款由 Intel Core Ultra 處理器驅動的筆記本型電腦，專為創造和提升生產力而設計。該裝置配備專用 AI 引擎，包括低耗電的神經處理組件（NPU），不僅優化性能，還顯著延長電池續航。筆電擁有 14 吋 2.8K OLED 顯示器，四側超窄邊框設計搭配高達 120Hz 的刷新率，並由 Intel Arc 顯示卡驅動。設備更獲得 Eyesafe 認證，有效護眼，讓用戶在長時間使用中得到呵護。

通信設置位於顯示器頂部，便於開啟裝置，內置全高清及紅外線（IR）兩個鏡頭，並提供升級選項至 800 萬像素。此外，兩個 360 度的咪高峰具備 AI 降噪功能，與 Dolby Voice 和 Dolby Atmos 技術相結合，提供卓越的音效體驗。ThinkPad X1 Carbon Gen 12 達到 MIL-STD 810H 標準，確保設備的耐用性和可靠性。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)

作業系統： Windows 11 專業版 64

顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡

記憶體：32 GB Ram

儲存裝置：1 TB SSD

顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防眩光/防反光/防污漬、非觸控、HDR 500、100%DCI-P3、400 nit、120 Hz、低藍光

鏡頭： 1080p FHD 紅外線 + RGB 配備防窺鏡頭蓋

標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5Gpbs)、USB-A (USB 5Gbps)、HDMI 2.1、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠

ThinkPad P14s Gen 5 (折扣達 36%)

Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK $21,800

立即購買

Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10)

Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 筆記簿型電腦具有 360 度百變功能，帳幕模式下，筆電模式，平板模式及顯示模式，能隨心所欲地切換。搭配手寫筆，無論是創作、會議筆記還是設計草圖，都能實現紙感書寫的流暢！Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 搭載 Intel Core Ultra 7 Evo Edition 處理器和 40+ TOPS NPU，解鎖 AI 加速體驗，只需按鍵幾下，即可從文字中創作圖片或音樂，又或大幅修改相片與影片，配合 Intel 整合式顯示卡，更締造強勁視覺效果。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 7 258V 處理器 (LPE 核心最高達 3.70 GHz P 核心最高達 4.80 GHz/32 GB MOP)

作業系統： Windows 11 家用版 64

顯示卡： 整合式 Intel Arc 顯示卡 140V

記憶體：32 GB Ram

儲存裝置：1 TB SSD

顯示器：16" 2.8K (2880 x 1800), OLED, Glare, Touch, HDR 1000 True Black, 100%DCI-P3, 500 nits, 120Hz, Glass

鏡頭：5mp 紅外線配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋、電腦視覺

標準埠：HDMI 1.4b、USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP 1.4a, PD 3.0)、USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP1.4a, PD3.0)、MicroSD 卡讀卡機、USB-A (USB 5Gbps)、音訊組合插孔

Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 8%)

Lenovo 官網優惠價 HK$12,617 ｜原價 HK $13,730

立即購買

ThinkBook 16 Gen 8

Lenovo ThinkBook 16 第 8 代手提電腦搭載 Intel Core 處理器，憑藉更快的處理速度，輕鬆應對複雜的數據任務。內置 AI 功能有效智能化繁複工作流程的電源效率，提供更快捷的運算體驗。ThinkBook 16 Gen 8 採用 WUXGA (1920 x 1200) IPS 螢幕，空間結合鮮明的色彩對比，帶來獨特的視覺享受，配合 Dolby Audio 提供的豐富音效體驗，增強整體感官享受。同時，螢幕透過 TUV Eyesafe 認證，有效保護用戶眼睛，減少過度疲勞。

在設計上，ThinkBook 16 第 8 代優先考慮用戶的舒適度。經改良的鍵盤配備精確對齊的按鍵，提供符合人體工學和觸感舒適的使用體驗。同時具備強大的擴展功能，擁有充足的儲存空間和記憶體選項，多樣的連接埠讓檔案傳輸更輕鬆，螢幕分享過程流暢。

系統規格：

處理器：Intel Core 5 210H 處理器 (E 核心最高達 3.60 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)

作業系統： Windows 11 家用版 64

顯示卡： 整合式顯示卡

記憶體：8 GB Ram

儲存裝置：256 GB SSD

顯示器：16" WUXGA (1920 x 1200)、IPS、防眩光、非觸控、45%NTSC、300 nit、60 Hz

鏡頭： 1080p FHD 配備雙麥克風

標準埠：SD 讀卡機（四合一：SD/SDHC/SDXC/MMC）、2 個 USB-A (USB 5Gbps)、HDMI 2.1 (支援解像度高達 4K@60Hz)、乙太網絡（RJ45）、USB-C (Thunderbolt™ 4, USB 40Gbps)、Kensington Nano Security Slot、USB-C（10Gbps）支援 3.0 供電和 DisplayPort 1.4、耳機/麥克風組合

ThinkBook 16 Gen 8 (折扣達 34%)

Lenovo 官網優惠價 HK$5,598 ｜原價 HK $8,523

立即購買

