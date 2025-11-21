Black Friday黑五優惠2025｜LG黑五最強攻略，OLED 電競螢幕、吸塵機同步 45 折，三件額外 85 折

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG黑五最強攻略，OLED 電競螢幕、吸塵機同步 45 折，三件額外 85 折

各大網店已全面投入黑五優惠，LG 今年的優惠力度也不遑多讓，由即日起至 11 月 30 日，多款星級產品以特價快閃姿態登場，優惠涵蓋多款家電種類，其中 UltraGear OLED 遊戲顯示器及 CordZero A9N 無線吸塵機皆直接降至 45 折，更推出精選 3 件商品，會員立即享 85 折的疊加優惠，無論是想打造極致電競空間，還是升級居家清潔裝備，都能用最抵價格一次滿足。

立即查看 LG Black Friday 優惠

27 吋 UltraGear OLED 遊戲顯示器

LG黑五最強攻略，OLED 電競螢幕、吸塵機同步 45 折，三件額外 85 折

LG UltraGear 遊戲顯示器搭載 27 吋 QHD 2560 x 1440 OLED 屏幕，提供高達 240Hz 的更新率和超快 0.03ms (GtG) 反應時間，完美滿足快速遊戲需求，讓每一幀畫面都流暢且清晰。配備 HDR400 True Black 技術，具備 1.5M 的對比度，顯示器在標準使用情況下亮度為 275nits，最高可達 1000nits，幫助玩家在各種環境中都能享受高清效果。其 DCI-P3 98.5% 的色域覆蓋，確保畫面色彩飽滿。

顯示器兼容 NVIDIA G-Sync 和 AMD FreeSync Premium Pro 技術，確保在遊戲過程中影像流暢，不會出現畫面撕裂現象。同時防眩光及低反光技術有效減少了光線的干擾，即使在光亮環境中也能獲得清晰的視覺效果，加上 LG 的護眼低藍光技術，長時間遊玩也能保持雙眼舒適。此外，使用 HDMI 2.1 則可以通過 DisplayPort 或 HDMI 享受 QHD 解像度與 240Hz 更新率，並可透過 UltraGear 遙控器輕鬆設定和控制顯示器。

LG 3 件 85 折：HK$3,137 ｜原價 HK $8,290

立即購買

LG CordZero A9N (晶鑽銀)

LG 黑五最強攻略，OLED 電競螢幕、吸塵機同步 45 折，三件額外 85 折

LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。

內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。

LG 3 件 85 折：HK$1,605 ｜原價 HK $4,290

立即購買

PuriCare AeroHit 空氣清新機

LG黑五最強攻略，OLED 電競螢幕、吸塵機同步 45 折，三件額外 85 折

PuriCare AeroHit 空氣清新機與 LG 360˚ Hit 型號相比，設計上減少了 42% 的佔用空間，方便在狹小空間內放置，並為環境增添優雅與精緻感。空氣清新機提供全方位的 360 度潔淨空氣，無論放置於何處，都能有效淨化周圍空氣。其多重過濾系統包括 HEPA 濾網，能有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵及懸浮物，並去除異味和氯化鈉顆粒，確保空氣潔淨。

在睡眠模式下，噪音低至 25 分貝，提供安靜的睡眠環境。配搭流線型的 LED 顯示屏，提供簡潔易讀的介面，輕鬆掌握空氣質量。透過 LG ThinQ 應用程式，更可以隨時隨地監控空氣清新機的運作情況，將智能家居體驗提升。

LG 3 件 85 折：HK$1,343 ｜原價 HK $2,590

立即購買

