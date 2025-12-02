Black Friday黑五優惠2025｜LG gram Pro 2 合 1 觸控螢幕筆電新低價！高效能輕薄機身＋360 度翻轉觸控

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

LG gram Pro 2 合 1 觸控螢幕筆電新低價！高效能輕薄機身＋360 度翻轉觸控

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想要一部一機兼三工的多工神器，告别每日攜帶多台設備的煩惱，LG gram Pro 2 合 1 觸控螢幕筆電就是一台集高效能、超輕機身、360 度翻轉及觸控螢幕於一身的理想選擇。目前，Amazon 上正以 78 折優惠促銷，只需 US$1,996（約 HK$15,552) 就能入手，創下歷史新低價格之餘，更免運費送到家中。對經常帶不同裝備外出的學生、Freelancer，或者商務人士來說，一部機就滿足到返工、上課和娛樂需求，絕對方便了不少。

16” LG gram Pro 2 in 1

LG gram Pro 2 合 1 觸控螢幕筆電新低價！高效能輕薄機身＋360 度翻轉觸控

LG gram Pro 2合1 16 吋觸控筆電的輕量化設計，僅重約 1.4 公斤，獨特的 360° 翻轉鉸鏈支援五種靈活使用模式，從傳統筆電到平板模式皆可自由切換，完美適應辦公、創作與娛樂多元場景。配備 LG 專業觸控筆，具備 4,096 階壓力感測與 120Hz 刷新率螢幕，實現無延遲的流暢筆觸反應。螢幕的 16:10 顯示比例提供更寬廣的視野空間，而 OLED 螢幕同時獲得 VESA DisplayHDR True Black 400 認證與 100% DCI-P3 廣色域覆蓋，能以生動鮮明的色彩還原影像本質。

筆電搭載 Intel Core Ultra 7 處理器，整合神經網路處理單元（NPU），可執行高達每秒 13 兆次運算（TOPS）的 AI 任務。透過 LG 獨家混合式 AI 架構，更可實現裝置端與雲端協同運算。機身通過七項軍事級耐用性測試，並配備 77Wh 大容量電池，支援長達 19小 時影片播放。此外，AI 智慧助理能學習使用模式動態調節能耗，搭配 Intel Evo平台認證，確保即時喚醒、快速連接與穩定效能輸出。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra7 (Series 2) 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 2 up to 5.1 GHz / E: 1.5 up to 4.4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)

作業系統：Windows 11 Home

顯示卡： Intel Arc Graphics

記憶體：32 GB Ram

儲存裝置：2 TB SSD

顯示器：16" WQXGA+ (2880x1800)、OLED、觸控、DCI-P3 100% (Typical)

鏡頭： 1080p FHD 紅外線 + RGB 配備防窺鏡頭蓋

標準埠：USB 4 Gen3x2 Type C (x2, with Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)、USB 3.2 Gen1 (x2)、HDMI、耳機

Amazon 特價 US$1,996.99（約 HK$15,552＋免運費 ）｜原價 US $2,549.99

立即購買

