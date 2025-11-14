黑色星期五優惠大合集！
Black Friday黑五優惠2025｜LG Ultragear OLED 曲面曲面電競屏半價激減， 800R 黃金曲率沉浸式遊戲體驗
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
一個好的電競屏幕是電競玩家的夢幻逸品，而今年黑五，Amazon 將這個夢想化為觸手可及的現實！34 吋 LG Ultragear OLED 曲面電競顯示器在 Amazon 上迎來重磅優惠，價格直接對折減半，只需 US$679 （約 HK$5,281) 就能入手，而且免運費直送到家中，輕鬆以黃金曲率弧度開啟沉浸式遊戲的全新維度。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
34 吋 UltraGear WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器
UltraGear WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器擁有 0.03ms（GtG）反應時間和 240Hz 高更新率，顯著降低殘影，為玩家帶來清晰流暢的視覺效果。其21:9的OLED弧形設計提供優化的平衡比例，與標準 16:9 顯示器相比，視野擴展了 34%，讓畫面呈現更加清晰銳利。800R 的弧形屏幕結合一致的 90 度可視角度，享受生動無失真的畫質。配備防眩光塗層的 LG WOLED 升級護眼技術可達至最小化反射，提升觀看舒適度，並通過 UL 認證，有效降低有害藍光及閃爍光線的干擾。
顯示器利用 AI Picture 技術，突顯人物臉部與身體，減少畫面雜訊並增強層次感，加上搭載的 AI Sound 功能透過虛擬 9.1 聲道設定精確調校音效，提升沉浸感。此外，顯示器搭載支援 AI 技術的 webOS 系統，玩家在暫停遊戲時能輕鬆切換至各種串流內容。遊戲中心平台則為玩家提供個性化體驗，支持各種遊戲手制和遙控器操作。
Amazon 特價 US$679.73 （約 HK$5,281， 免運費）｜原價 US
$1,399.99
LG 官網特價 HK$7,990 | 原價 HK
$8,980
更多相關優惠：
👉Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
👉Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選
👉雙11優惠2025｜雙11加碼！LG 限量額外 16% 折扣，實測吸塵機 + 空氣清新機套裝僅 HK$2,678
