Black Friday黑五優惠2025｜LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價激減， 800R 黃金曲率沉浸式遊戲體驗

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價激減， 800R 黃金曲率沉浸式遊戲體驗

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

一個好的電競屏幕是電競玩家的夢幻逸品，而今年黑五，Amazon 將這個夢想化為觸手可及的現實！34 吋 LG Ultragear OLED 曲面電競顯示器在 Amazon 上迎來重磅優惠，價格直接對折減半，只需 US$679 （約 HK$5,281) 就能入手，而且免運費直送到家中，輕鬆以黃金曲率弧度開啟沉浸式遊戲的全新維度。

34 吋 UltraGear WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器

LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價激減， 800R 黃金曲率沉浸式遊戲體驗

UltraGear WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器擁有 0.03ms（GtG）反應時間和 240Hz 高更新率，顯著降低殘影，為玩家帶來清晰流暢的視覺效果。其21:9的OLED弧形設計提供優化的平衡比例，與標準 16:9 顯示器相比，視野擴展了 34%，讓畫面呈現更加清晰銳利。800R 的弧形屏幕結合一致的 90 度可視角度，享受生動無失真的畫質。配備防眩光塗層的 LG WOLED 升級護眼技術可達至最小化反射，提升觀看舒適度，並通過 UL 認證，有效降低有害藍光及閃爍光線的干擾。

顯示器利用 AI Picture 技術，突顯人物臉部與身體，減少畫面雜訊並增強層次感，加上搭載的 AI Sound 功能透過虛擬 9.1 聲道設定精確調校音效，提升沉浸感。此外，顯示器搭載支援 AI 技術的 webOS 系統，玩家在暫停遊戲時能輕鬆切換至各種串流內容。遊戲中心平台則為玩家提供個性化體驗，支持各種遊戲手制和遙控器操作。

Amazon 特價 US$679.73 （約 HK$5,281， 免運費）｜原價 US $1,399.99

立即購買

LG 官網特價 HK$7,990 | 原價 HK $8,980

立即購買

