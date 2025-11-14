黑色星期五優惠大合集！
Black Friday黑五優惠2025｜LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價激減， 800R 黃金曲率沉浸式遊戲體驗
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
一個好的電競屏幕是電競玩家的夢幻逸品，而今年黑五，Amazon 將這個夢想化為觸手可及的現實！34 吋 LG Ultragear OLED 曲面電競顯示器在 Amazon 上迎來重磅優惠，價格直接對折減半，只需 US$679 （約 HK$5,281) 就能入手，而且免運費直送到家中，輕鬆以黃金曲率弧度開啟沉浸式遊戲的全新維度。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
34 吋 UltraGear WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器
UltraGear WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器擁有 0.03ms（GtG）反應時間和 240Hz 高更新率，顯著降低殘影，為玩家帶來清晰流暢的視覺效果。其21:9的OLED弧形設計提供優化的平衡比例，與標準 16:9 顯示器相比，視野擴展了 34%，讓畫面呈現更加清晰銳利。800R 的弧形屏幕結合一致的 90 度可視角度，享受生動無失真的畫質。配備防眩光塗層的 LG WOLED 升級護眼技術可達至最小化反射，提升觀看舒適度，並通過 UL 認證，有效降低有害藍光及閃爍光線的干擾。
顯示器利用 AI Picture 技術，突顯人物臉部與身體，減少畫面雜訊並增強層次感，加上搭載的 AI Sound 功能透過虛擬 9.1 聲道設定精確調校音效，提升沉浸感。此外，顯示器搭載支援 AI 技術的 webOS 系統，玩家在暫停遊戲時能輕鬆切換至各種串流內容。遊戲中心平台則為玩家提供個性化體驗，支持各種遊戲手制和遙控器操作。
Amazon 特價 US$679.73 （約 HK$5,281， 免運費）｜原價 US
$1,399.99
LG 官網特價 HK$7,990 | 原價 HK
$8,980
更多相關優惠：
👉Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
👉Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選
👉雙11優惠2025｜雙11加碼！LG 限量額外 16% 折扣，實測吸塵機 + 空氣清新機套裝僅 HK$2,678
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜Proton VPN 最強黑五優惠震撼 3 折，月付 HK$23 極速解鎖全球影音＋嚴守數據私隱
瑞士頂級網絡安全品牌 Proton VPN 正式啟動 2025 年度最強黑五優惠，原價月費超過 HK$70 的 VPN 方案，直接降至震撼 3 折，每月低至 HK$23，無論是想無界瀏覽全球影音平台，還是嚴守個人數據私隱，現在正是入手時機。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Claude AI 太強了？WSJ 獨家爆料中國駭客已使用並成功自動化入侵 4 次
根據《華爾街日報》報導，以 AI 編程效果強大聞名的 AI 公司 Anthropic 證實，與中國政府有關的國家級駭客，在今年 9 月的一次網絡攻擊行動中，利用了其下的 AI 模型 Claude 進行高度自動化的入侵。 Anthropic 的威脅情報主管 Jacob Klein 指出，這次攻擊行動針對數十個主要企業及外國政府，其自動化程度是團隊前所未見的。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
【開箱評價】STARLETTE AURORA PRO 美容儀
Starlette AURORA PRO 美容儀是一款高效的家用美容工具，特別適合追求護膚效果的用戶。其售價 HK$$4,980 雖然不算便宜，但考慮到其技術含量及臨床證實的效果，實際上具備相當的性價比。對於關注抗衰老及肌膚保養的消費者來說，AURORA PRO 無疑是一個值得投資的選擇。TechRitual ・ 11 小時前
Steam Deck 2還要再等等！Valve：效能沒「世代級」躍進絕不推出
Valve 最近公開了一系列 Steam 新硬體，但其中並不包含掌上遊戲機 Steam Deck 的繼任者 Steam Deck 2。而根據 Valve 官方人員的說法，新一代的 Steam Deck 要等到晶片技術有「世代級」的效能躍進後才會推出，因此玩家可能還要多等上幾年。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
首 300 位登記即有機會獲得DJI雲台 Osmo Mobile SE，HONOR Magic8 Pro 香港發佈有期!
HONOR 新一代旗艦 Magic8 Pro 早前已預告國際版即將發表，而於今日 HONOR 宣佈，HONOR Magic8 Pro 將於 11 月 26 日正式在香港發表，屆時將公佈上市時間、定價及優惠等，對這款旗艦有興趣的網友不妨留意當日的報導!Mobile Magazine ・ 10 小時前
百度文心 5.0 全模態 AI 登場，創辦人李彥宏：AI 產業正轉向「效果湧現」
在 11 月 13 日舉辦的 2025 百度世界大會上，百度創始人李彥宏表示，當 AI 成為原生能力，智能將不再是成本，而是生產力。他強調應關心如何讓 AI 成為企業發展和個人成長的原生推動力。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
內地新國標電動車百公里加速不得低於 5 秒？民間解讀有誤，實則僅限「通電時預設工作狀態」
內地公安部組織完成的《機動車運行安全技術條件》國家標準徵求意見稿近日公佈後引發熱議，民間討論的熱點集中在稿件內「乘用車每次通電 / 點火後應處於百公里加速時間不小於 5 秒的預設工作狀態」這一描述上。Yahoo Tech HK ・ 39 分鐘前
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
《歧路旅人0》序章體驗版開放下載資料可繼承至正式版，同步公開最新宣傳片
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，全球銷量突破500萬套※的RPG──「歧路旅人」系列的最新作品《歧路旅人0》，於Nintendo Switch 2 /Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4 / Steam / Xbox Series X|S / Window公開《歧路旅人0》序章體驗版，現已開放下載。同時公開全新影片「劇情宣傳影片」。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
學會換季斷捨離的5個法則 | 換季清衣櫃的風格修行，讓風格得已延續
換季除了氣溫的變化，其實也是一場關於風格重置的契機。當我們打開衣櫃，發現衣服堆滿卻依然覺得沒衣服穿時，問題往往不在於數量太少，而是太多。學會斷捨離，不是要成為極簡主義者，而是學會取捨，懂得保留真正代表自己的風格。以下5個換季斷捨離法則為核心，幫助男士在整理衣櫃的過程中，重新找回風格的呼吸空間與生活的秩序。men's uno HK ・ 4 小時前
福建商人｜涉電訊詐騙賭博洗黑錢 新加坡史上最大逃犯 傳在港大量買入物業
新加坡史上最大規模的跨國電訊詐騙及賭博洗黑錢案，涉資高達30億坡元（約171億港元），主要嫌疑人之一的福建商人...BossMind ・ 1 天前
1.7兆消費封閉圈連環警報！ 風俗女小費6萬日元驚魂！
日本旅遊熱正燒得旺，2024年中國遊客砸1.7兆日元，冠絕全球，地方政府樂翻天。但這筆財神錢背後，有條「中國內循環」讓日方摸不著頭緒——遊客用中國App預訂中國人開的民宿， 付款走微信支付寶，風俗服務也找中國店長，錢全留在中國圈，日本只出場地不出稅。Japhub日本集合 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Galaxy Tab S6 Lite 2024 版限時 64 折！HK$1,632 入手帶筆平板抵玩之選
雙 11 後尋寶成功！剛剛在 Amazon 上發現震撼帶筆平板優惠，非常適合煲劇人士或學生用來書寫筆記。2024 年版 Galaxy Tab S6 Lite 以 64 折現身 Amazon，只要US$209 （約 HK$1,632) 就能入手附 S Pen 的帶筆平板，更是免運費送到香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
女股神連四日大幅減碼 特斯拉狂瀉近7%
特斯拉週四 (13 日) 股價狂瀉近 7%，盤中數度跌破 400 美元，主因「科技股女股神」伍德 (Cathie Wood) 掌舵的 ARK Invest 已連續四個交易日減碼持股，加上市場等待執行長馬斯克是否會在 2025 年底前讓位於德州奧斯汀的 Model Y 機器人計程車取消安全監控員，成為影響股價的下一個重大事件。鉅亨網 ・ 16 小時前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽
現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。法庭線 ・ 6 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女王²｜張家妍劉艷兩師徒主播Tone大比併獲激讚 Cicada神秘謎題真有其事
昨晚（13 日）一集《新聞女王²》，業主立案法團事件愈演愈烈，許詩晴（高海寧飾）以官方身分介入，提出讓SNK與公開平台破天荒聯合直播，令勢不兩立的Man姐（佘詩曼飾）及張家妍（李施嬅飾）爭辯不休…直播當晚，Man姐、劉艷及家妍攜手合作，揭出事件涉及收購公司的不法逼遷行為，為傳媒打了漂亮一仗，公開平台因而吸獲更多關注。一心做好公開平台，著力解決資金、資源及人手問題的Man姐，將目光投向神秘解謎網站，皆因解謎成功者可獲百萬美元獎金，結果劉艷（王敏奕飾）憑解碼書成功破解第一關，令Man姐大為驚喜…Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
七成港人每兩日遇一次詐騙 13%有損失 人均損失6798元 遠高東南亞
智能手機普及、電子通訊發達，為騙徒提供更多犯案渠道，而AI技術令詐騙手法更逼真，包括偽造短訊、聲音複製及身份冒充，小市民防不勝防。有機構發布《2025 亞洲詐騙調查報告：香港篇》，發現平均每年多達77%港人成為詐騙目標，每人每兩日就面對一次詐騙風險；13%人有金錢損失，平均失款6,798港元，遠高於東南亞平均水平。機構am730 ・ 17 小時前
利嘉閣:50指標屋苑周末預約睇樓量按周減1.9%
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息帶動樓市持續暢旺，發展商趁機加快推盤節奏，新盤攻勢強勁，市場上百家爭鳴；二手筍盤則買少見少，缺乏盤源補充下稍作整固。不過，周末屋苑預約睇樓量仍然連續四周處於1300組或以上的高位水平。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1300組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1325組減少1.9%。(BC)infocast ・ 2 小時前
FUJIFILM「氧氣菲林相機」火紅！高顏值＋日系透明感色調，菲林迷必備的浪漫小道具
Fujifilm 的菲林機是不少影相迷會入手的浪漫小道具，近日品牌又來出招，推出全新「氧氣相機」（Oxygen Camera）。Yahoo Style HK ・ 12 小時前