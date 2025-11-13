專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Black Friday黑五優惠2025｜LG Ultragear OLED 電競顯示器破底價，六五折入手高配螢幕
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
Amazon Black Friday 確定於 11 月 20 日正式啟動，但精明的購物達人早已發現，有多項神級優惠其實已經悄悄上線！並中，LG 27 吋 Ultragear QHD OLED 電競顯示器在 Amazon 上以 65 折發售，只需 (HK$4,274) 就能免運費入手，與其擠在高峰期時購物，不如現在就開始佈局你的購物車，早買早享受！
27 吋 UltraGear QHD 第 4 代 OLED 遊戲顯示器
LG 的 UltraGear OLED 遊戲顯示器，採用革命性的 Primary RGB Tandem 技術，最高亮度可達1500 nits，為遊戲玩家帶來更清晰的畫面體驗。顯示器支持 VESA DisplayHDR True Black 500，即使在昏暗場景下也能呈現細膩的純黑，具有經 UL 的認證，強化了亮度感知和對比度。
UltraGear OLED 顯示器以 280Hz 的更新率和 0.03ms 的超快反應時間（GtG）提供極為流暢且清晰的視覺效果，顯著減少殘影的出現，讓玩家在競爭中更具優勢。顯示器支援 AMD FreeSync Premium Pro 及經Nvidia 驗證的 G-SYNC 相容性，同時擁有 VESA AdaptiveSync 認證，確保用戶享受到無撕裂和低延遲的流暢畫面。此外，透過 LG Switch 應用程式，即可以根據個人喜好輕鬆管理顯示器設定，包括畫質和亮度調整
，並透過快捷鍵瞬間套用設定。此外，顯示器配備霧面防眩光塗層，還具備升級的護眼技術，最大限度減少反射，使雙眼保持舒適。
Amazon 特價 US$549.99 （約 HK$4,274，免運費）｜原價 US
$849.99
LG 官網 HK$5,690
