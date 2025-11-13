專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
13 吋和 15 吋都有優惠。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。而在 M5 MacBook Pro 登場後，Air 的 M4 型號創下了歷史新低價。13 吋和 15 吋現在分別降至 US$750 起和 US$950 起。換算過來大約是 HK$5,830 和 HK$7,390，比香港本地購買都要便宜 2,000 蚊呢。
M4 MacBook Air（13 吋、8 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$750（約 HK$5,830，需要代運 ）｜原價
US$999
M4 MacBook Air（15 吋、10 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$950（約 HK$7,390，需要代運 ）｜原價
US$1,199
如名字所示，M4 MacBook Air 最大的升級點就是 M4 晶片。用家可選 2 個版本，CPU 都是 4 顆效能核心加 6 顆節能核心的組合，但 GPU 就有 8 核心與 10 核心之分。全系產品記憶體都是 16GB 起跳，最高能選到 32GB。13 吋型號採用 2,560 x 1,664 LCD 螢幕，亮度最高 500 尼特。電池大小是 53.8Wh，播放電影和無線上網的續航力分別是 18 小時和 15 小時。15 吋則配備最高 500 尼特的 2,880 x 1,864 LCD，內建 66.5Wh 電池，續航力和 13 吋一樣。連接埠方面，都有兩個 Thunderbolt 4 / USB 4 的 USB-C 埠、3.5mm 耳機孔與 MagSafe 3 充電埠，並且支援 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3。
👉 M4 MacBook Air 評測：完全滿足不太 Pro 的創作者們到處工作！
M4 MacBook Air（13 吋、8 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$750（約 HK$5,830，需要代運 ）｜原價
US$999
Apple 香港官網 HK$7,999
M4 MacBook Air（15 吋、10 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$950（約 HK$7,390，需要代運 ）｜原價
US$1,199
Apple 香港官網 HK$9,499
