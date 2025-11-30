宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,500 購 Apple 最新筆電平過香港兩千幾蚊
適合一般進階用家。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,349 即可入手，換算後大約 HK$10,500 平過香港兩千幾蚊。即便計入代運費用，仍然相當划算。如果你相比大眾有更進階一點的需求，但又沒到重度剪片那樣的程度，這應該就是最適合的選擇。
M5 MacBook Pro（14 吋、10 核心 GPU、16GB RAM、512GB SSD）
Amazon 特價 US$1,349（約 HK$10,500，需要代運 ）｜原價
US$1,599
目前 Apple 僅在 14 吋 MacBook Pro 上更新了 M5 晶片，配置都是 10 核心 CPU 加 10 核心 GPU，輔以 16 核心神經網路引擎。相比 M4，M5 的 CPU 多執行緒處理效能快了 20%，GPU 在專業應用和遊戲中的圖形處理速度和幀率均比 M4 提升了 1.6 倍。另外 AI 運算性能也較上代快了 3.5 倍。螢幕的 HDR 峰值亮度可達 1,600 尼特，解析度 3,024 x 1,964，更新率 120Hz。續航力長達 24 小時，標配 70W USB-C 充電器（自購 96W 以上充電器可實現快充）。連接埠方面，則有 3 個 USB-C 4、1 個 HDMI 以及 3.5mm 耳機孔和 SD 讀卡機。
M5 MacBook Pro（14 吋、10 核心 GPU、16GB RAM、512GB SSD）
Amazon 特價 US$1,349（約 HK$10,500，需要代運 ）｜原價
US$1,599
Apple 香港官網售價 HK$12,999
