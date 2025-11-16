Black Friday黑五優惠2025｜Meta Quest 3S 歷史低價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備
256GB 送《Batman》遊戲。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Meta 最新的 Quest 3S 目前全線回歸歷史低價！128GB 和 256GB 套組的售價分別來到了 US$250 和 US$329，約合 HK$1,940 及 HK$2,560 就能入手。兩者各自含《Gorilla Tag Cardboard Hero》和《Batman: Arkham Shadow》遊戲，而且還附贈 3 個月的 Meta Horizon+ 訂閱喔。
Meta Quest 3S 搭載了跟 Quest 3 一樣的高通 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器和 8GB RAM，同時也繼承了 2 顆 RGB 相機加 4 顆 VGA 相機的組合，分別用於「直播」畫面和捕捉動作。它依然能實現全色彩透視，控制器是 Quest 3 同款，頭帶等大部分配件也全都兼容。相比 Quest 3，其主要差異是將餅乾鏡換成了菲涅爾透鏡，另外單眼解析度也變成了 1,832 x 1,920（20 PPD）。
Meta Quest 3S（128GB 含《Gorilla Tag Cardboard Hero》遊戲）
Amazon 售價 US$250（約 HK$1,940，需要代運）｜原價
US$300
Meta Quest 3S（256GB 含《Batman: Arkham Shadow》遊戲）
Amazon 售價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$400
