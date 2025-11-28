Black Friday黑五優惠2025｜Philips Sonicare 電動牙刷低至 55 折，HK$233入門價開啟健康潔齒體驗

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Philips Sonicare 電動牙刷低至 55 折，HK$233入門價開啟健康潔齒體驗

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

平日用手動牙刷，總覺得怎樣刷牙齒也不太乾淨。 Black Friday 是時候幫自己升級口腔護理。Philips Sonicare 電動牙刷黑五震撼減到 55 折，入門價低至 HK$233 左右，用牙刷和兩三支牙膏的價錢，就可以直接踏入 Sonicare 超聲波電動牙刷世界。如果你一直猶豫電動牙刷是否真的有分別，今之這個價位，就是最適合第一次試電動牙刷的時機。

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Philips Sonicare 4100 電動牙刷

Philips Sonicare 電動牙刷低至 55 折，HK$233入門價開啟健康潔齒體驗

Philips Sonicare 4100 電動牙刷牙刷與手動牙刷相比，能去除多達五倍的牙菌斑。內置的壓力傳感器和兩種強度設置，專為保護敏感牙齦而設，避免過度刷牙造成的傷害。附帶的 QuadPacer 和 2 分鐘 SmarTimer 確保每次刷牙都能達到牙醫推薦的時間。而且具備刷頭更換提醒功能，保’持刷頭最佳效能。長效電池壽命，一次充電可持續使用兩週，並配備電池指示燈，便於隨時檢查電量。

Amazon 特價 US$29.96（約 HK$233）｜原價 US $49.96

立即購買

Philips Sonicare ProtectiveClean 5300

Philips Sonicare 電動牙刷低至 55 折，HK$233入門價開啟健康潔齒體驗

飛利浦獨家的音波流體潔力技術提供了類似洗牙的清潔體驗，能有效針對牙齒間的細縫進行溫和而徹底的清潔。提供了三種不同刷牙模式，包括清潔、美白和牙齦護理、能針對不同護理方案。採用聲波技術，每分鐘高達 62,000 次刷毛震動，溫和而高效地清潔牙齒，分解並去除牙菌斑。此外，配備 便攜旅行盒，方便隨時隨地保持口腔衛生，而 緊湊型充電底座 一次充電可支持 14 天 的日常使用。搭載了壓力感測器，可保護牙齒和牙齦免受過度刷牙壓力的影響，與手動牙刷相比，能改善牙齦健康達 100% 。

內附：

Philips Sonicare 電動充電牙刷

3 個刷頭

旅行收納盒

Amazon 特價 US$59.96（約 HK$566＋免運費 ）｜原價 US $109.96

立即購買

Philips Sonicare 原廠 W DiamondClean 刷頭

Philips Sonicare 電動牙刷低至 55 折，HK$233入門價開啟健康潔齒體驗

Amazon 特價 US$32.96（約 HK$256 ）｜原價 US $54.96

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk