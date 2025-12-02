Black Friday黑五優惠2025｜Polaroid Now+ 第三代即影即有相機 8 折，文青潮玩雙鏡頭自動對焦，升級兩倍清晰度

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Polaroid Now + 第三代即影即有相機 8 折，文青潮玩雙鏡頭自動對焦，升級兩倍清晰度

文青與攝影迷引頸期盼的夢幻逸品，Polaroid Now+ 第三代即影即有相機迎來黑五 8 折優惠，只需 US$119 （約 HK$934）就能入手，而且免運費送到香港，這款被譽為文青影像創作神器，不僅擁有經典復古美學，更升級搭載雙鏡頭自動對焦系統，影像清晰度直接躍升兩倍！

Polaroid Now+ 第三代延續寶麗來經典外觀，兼容全系列 i-Type 即影即有相片，核心搭載優化雙鏡頭自動對焦系統，透過智能鏡頭切換與對焦演算，於明亮光線下實現兩倍影像清晰度，大幅提升成像細節與色彩層次。相機內建多項專業級操控功能，包含六段可調光圈（f/64 至 f/11）、人性化閃光系統及客製化快門結構，並配備三腳架接口與可充電電池。

透過專屬 Polaroid 應用程式連接，更可開啟創意控制，包括進階拍攝模式，可自選手動控制、光圈優先、雙重曝光及自拍計時；遙控操作，則支援手機遠端觸發拍攝與參數調整；藝術效果擴充，提供了光影塗鴉、長時間曝光等創意工具，讓每張照片更獨特。

Amazon 特價 US$119.99（約 HK$934＋免運費 ）｜原價 US $149.99

Fortress 特價 HK$1,399 | 原價 HK $1,499

