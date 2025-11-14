黑色星期五優惠大合集！
Black Friday黑五優惠2025｜Proton VPN 最強黑五優惠震撼 3 折，月付 HK$23 極速解鎖全球影音＋嚴守數據私隱
瑞士頂級網絡安全品牌 Proton VPN 正式啟動 2025 年度最強黑五優惠，原價月費超過 HK$70 的 VPN 方案，直接降至震撼 3 折，每月低至 HK$23，無論是想無界瀏覽全球影音平台，還是嚴守個人數據私隱，現在正是入手時機。
Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術，為用戶築起堅不可摧的網絡安全防護網，並堅持零日誌政策，從技術到承諾，實現真正的 100% 隱私保障。同時支援業界頂尖的 WireGuard 協定，一鍵切換即可享受高速流暢的連線體驗，搭配全球超過110個高速伺服器，讓你能在多達10台設備上無縫切換，徹底衝破地域限制，隨時安全存取全球內容，從此跨地區煲劇、暢玩國際遊戲、瀏覽海外資訊，也不受邊界束縛！
👉 消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
👉 VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
Proton VPN Plus（1 年訂閱）
超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
官網特價 US$71.76，平均每月 US$2.99（約 HK$23）｜原價每月 US
$9.99
Proton Unlimited （1 年訂閱）
超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
Proton Mail
Proton Calendar
Proton Drive
Proton Pass
Proton Wallet
官網特價 US$77.88，平均每月 US$6.49（約 HK$50.45）｜原價每月 US
$12.99
