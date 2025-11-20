Black Friday黑五優惠2025｜Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$620 直送香港

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$620 直送香港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Black Friday 期間 Razer 的 Kishi Ultra 伸縮控制器在 Amazon 上降到了歷史新低點，現在只要 US$80 就能買到這款優質手遊手掣，換算過來差不多 HK$750， 而且是免運費直送香港。對想要在手遊裡好好奮戰一番的玩家來說，這是一款非常值得考慮的配件喔。

Razer Kishi Ultra 伸縮式控制器

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價 US$150

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Razer Kishi Ultra 適用最大 8 吋的行動裝置，配合內側的 USB-C 埠，iPhone 17 系列、大多數 Android 直板手機甚至是部分摺疊機以及 iPad Mini 均可夾持適用。而且針對 Casetify、dbrand 等主流品牌的保護套，Razer 也都在空間上留出了一些餘量。Kishi Ultra 本身配備了機械觸感動作鍵、8 向方向鍵、類比發射鍵、額外緩衝鍵和具備抗磨擦環的類比拇指搖桿，利用外側的 USB-C，你甚至能以低延遲有線遊玩 PC 或 iPad 上的作品。除此之外，它也設有 3.5mm 耳機並提供了 Razer Sensa HD 觸覺技術和 Chroma RGB 燈效。

Razer Kishi Ultra 伸縮式控制器

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價 US$150

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk