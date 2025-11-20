Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday黑五優惠2025｜Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$620 直送香港
適用最大 8 吋的行動裝置。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 期間 Razer 的 Kishi Ultra 伸縮控制器在 Amazon 上降到了歷史新低點，現在只要 US$80 就能買到這款優質手遊手掣，換算過來差不多 HK$750， 而且是免運費直送香港。對想要在手遊裡好好奮戰一番的玩家來說，這是一款非常值得考慮的配件喔。
Razer Kishi Ultra 伸縮式控制器
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價
US$150
Razer Kishi Ultra 適用最大 8 吋的行動裝置，配合內側的 USB-C 埠，iPhone 17 系列、大多數 Android 直板手機甚至是部分摺疊機以及 iPad Mini 均可夾持適用。而且針對 Casetify、dbrand 等主流品牌的保護套，Razer 也都在空間上留出了一些餘量。Kishi Ultra 本身配備了機械觸感動作鍵、8 向方向鍵、類比發射鍵、額外緩衝鍵和具備抗磨擦環的類比拇指搖桿，利用外側的 USB-C，你甚至能以低延遲有線遊玩 PC 或 iPad 上的作品。除此之外，它也設有 3.5mm 耳機並提供了 Razer Sensa HD 觸覺技術和 Chroma RGB 燈效。
Razer Kishi Ultra 伸縮式控制器
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價
US$150
