關注

四大飲食平台網購優惠碼大放送！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Black Friday黑五優惠2025｜Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$750 直送香港

適用最大 8 吋的行動裝置。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$750 直送香港
Razer Kishi Ultra 伸縮控制器創新低，HK$750 直送香港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Razer 的 Kishi Ultra 伸縮控制器目前降到了歷史新低點，現在只要 US$96 就能買到這款優質手遊手掣，換算過來差不多 HK$750， 而且是免運費直送香港。對想要在手遊裡好好奮戰一番的玩家來說，這是一款非常值得考慮的配件喔。

Razer Kishi Ultra 伸縮式控制器

Amazon 特價 US$96（約 HK$750，免運費直送香港）｜原價 US$150

立即購買

廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Razer Kishi Ultra 適用最大 8 吋的行動裝置，配合內側的 USB-C 埠，iPhone 17 系列、大多數 Android 直板手機甚至是部分摺疊機以及 iPad Mini 均可夾持適用。而且針對 Casetify、dbrand 等主流品牌的保護套，Razer 也都在空間上留出了一些餘量。Kishi Ultra 本身配備了機械觸感動作鍵、8 向方向鍵、類比發射鍵、額外緩衝鍵和具備抗磨擦環的類比拇指搖桿，利用外側的 USB-C，你甚至能以低延遲有線遊玩 PC 或 iPad 上的作品。除此之外，它也設有 3.5mm 耳機並提供了 Razer Sensa HD 觸覺技術和 Chroma RGB 燈效。

Razer Kishi Ultra 伸縮式控制器

Amazon 特價 US$96（約 HK$750，免運費直送香港）｜原價 US$150

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

自助餐

其他人也在看

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。

Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

想要同時享受數碼相機的精準操控，又能體驗即影即有的驚喜感動？Fujifilm Instax Mini Link 2 讓你完美兼得！ 這部創意神器打破傳統界限，讓你可以運用專業攝影技巧精心構圖、調整光影，然後再透過專屬 App 將作品輸出為實體菲林，每一張都是技術與溫度的結晶。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略

Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略

Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限18/11）

【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限18/11）

屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $19/件​、屈臣氏棉柔細緻面紙(盒裝) 5盒裝X100張 (3層) $22​/件、Collagen By Watsons 骨膠原水潤平衡保濕凝膠 $99/件​、Target Pro By Watsons 低敏長效保濕潤膚乳 $119/件​、屈臣氏手臂型血壓計 $319​/件、屈臣氏活。髮濃60粒 買1送1、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 $139/2件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏補血鐵+葉酸咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏健骨鈣+維他命D3兒童咀嚼片 120片買2送1！

YAHOO著數 ・ 11 小時前
今日優惠｜KFC經典葡撻買1送1、惠康指定分店網購店取88折 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）

今日優惠｜KFC經典葡撻買1送1、惠康指定分店網購店取88折 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）

平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！

YAHOO著數 ・ 9 小時前
Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，Apple 其實從未打算按年更新該產品線。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年

10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年

2026 年被業界普遍視為高階智慧手機市場的「大」年，而「大」不僅指向產品力的全面提升，更體現在螢幕、影像、電池三大核心配置與型態的顯著突破。這場由技術迭代引發的升級浪潮，既預示著使用者體驗的三重飛躍，也暗藏成本與市場策略的挑戰。 自三星 Galaxy Z Fold 系列開啟折

鉅亨網 ・ 1 天前

據報美國AI初創Databricks正洽商以估值1,300美元進行集資

科技新聞網站《the Information》報道，美國AI初創Databricks Inc.正洽商以估值約1,300美元進行集資，突顯在行業泡沫憂慮下市場對AI工具供應商的興趣持續。 報道引述知情人士指，以三藩市為總部的Databricks計劃運用新資金以招聘人才及進行收購，但尚未就集資條款與投行簽約。如交易推進，公司估值將自9月對上一輪集資時躍升約30%。 Databricks是雲計算及數據軟件的大型提供商之一，該領域由甲骨文(ORCL.US)及Snowflake(SNOW.US)等龍頭企業主導。Databricks協助客戶利用由多個來源提供的複雜數據，分析及建立AI應用程式。Databricks表示，正瞄準交易類數據庫的新範疇，即保存及處理企業日常業務運作所產生的資料。 Databricks的軟件在其他雲平台上營運，如微軟(MSFT.US)的Azure及亞馬遜(AMZN.US)的AWS。隨著Databricks業務擴大，它開始與Snowflake及雲基建承包商如微軟等更直接競爭。(da/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 9 小時前

夸克全面接入千問對話助手 將發布全新AI瀏覽器

在阿里-W(09988.HK)千問APP開啟公測第二天，夸克APP也全面接入千問對話助手。用戶在夸克APP右滑，即可使用千問APP的對話能力。 據內媒引述內部人士透露，夸克定位是AI瀏覽器，將與千問APP形成戰略協同。夸克PC端亦將迎來重大版本升級，推出全新AI瀏覽器，與千問深度結合。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 7 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店

「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店

由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。

28Hse.com ・ 4 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產

頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產

根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。

BossMind ・ 10 小時前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？

黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？

近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅　43年老字號超市恐結業

移美港人「侵粉」頂唔順關稅　43年老字號超市恐結業

美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。

Yahoo財經 ・ 13 小時前