Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史新低，HK$430 入手四隻裝定位重要物品

Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史新低，HK$430 入手四隻裝定位重要物品

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！有意入手尋物追蹤器的各位用家，Samsung 的 Galaxy SmartTag 2 目前正以歷史新低價促銷。四隻裝現在的價格只要 US$55.39（約 HK$430），單隻要價 US$18.79（約 HK$150）。如果想給重要物品多上一道保險，不妨試試最新的技術囉。

Samsung 在 Galaxy SmartTag 2 上採用了長條狀的設計，並設有金屬環結構增加耐用性。加上擴大的圓環可當成鑰匙圈配件，也能扣住掛環、繫在隨身包和行李上，可謂相當方便。其次 SmartTag 2 支援搜尋附近功能，有超寬頻（UWB）技術的 Galaxy 智能手機可以透過箭頭顯示失物的方向和距離，準確定位失物位置。即使它已斷開網絡，也能利用已掃描的數據翻查定位器所處位置的記錄，從而大大提升失而復得的機會。

另外 Galaxy SmartTag 2 提供 Lost Mode 功能，可以讓用戶輸入聯絡資訊或留下訊息，任何人發現裝有 Galaxy SmartTag 2 的遺失物品，只需透過手機 NFC 感應該標籤，即可查看其中資料，以便聯絡失物的主人。

Samsung SmartTag 2（四隻裝）

Amazon 特價 US$55.39（約 HK$430，需要代運或約 HK$58 由 Amazon 承運至香港）｜ 原價 US$100

立即購買

Samsung SmartTag 2（單隻裝）

Amazon 特價 US$18.79（約 HK$150，符合滿 US$49 免運費送至香港）｜ 原價 US$30

立即購買

