Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 $2,000，輕薄機身大螢幕打造性價比之王
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
如果一直想買一部平板用來追劇、上網、開會、陪小朋友學習，但又沒有旗艦價位的預算，Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 HK$2,000 關口，以近 7 折的優惠力度重新定義中階平板標準。Galaxy Tab S10 Lite 以輕薄機身配上 10.9 吋大螢幕，不論是外觀質感、效能和實用度都大大超出二千元以內平板的想像。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S10 Lite 厚度僅為 6.6mm，重量輕盈，方便放入手提包或背包，配備 10.9 吋超大屏幕，支援 90Hz 刷新率，確保觀看、閱讀及創作時流暢的畫面反應。屏幕擁有 SGS 認證的藍光抑制技術，有效減少長時間使用引起的眼睛疲勞。
平板擁有高達 8GB 記憶體，無論是串流、瀏覽網頁，或處理多任務，都能保持卓越的流暢性。同時，內建的儲存空間高達 256GB，支持 microSD 卡擴充至 2TB。平板支援手寫筆 S Pen，能輕鬆記錄靈感及高效工作。簡單按下 Galaxy AI 鍵即可啟動智能協助，提供快速答案、實用建議及即時支援。Galaxy Tab S10 Lite 配備 8,000 mAh 電池，支持長時間無間斷使用，當需要充電時，超快速充電技術可迅速為平板充電。
Amazon 特價 US$249.99（約 HK$1,945，免運費）｜原價 US
$349.99
Samsung 官網 HK$3,288
