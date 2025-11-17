Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Watch 8 Classic 海外直送限時 85 折！型格經典設計平過香港 HK$545

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 海外直送限時 85 折！型格經典設計平過香港 HK$545

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想用最抵價錢，解鎖身體最前沿的健康數據？Galaxy Watch 在健康監測方面一向口碑不錯，今年黑五，Samsung Galaxy Watch 8 Classic 絕對是必搶之選！目前 Amazon 上， Galaxy Watch 8 Classic 以 85 折價格促銷，僅 US$442 （約 HK$3,653) 就能從海外直送到港，計起來比香港行貨價格平 HK$545 ，讓你用更少預算，體驗最新升級的「血管負荷」與「抗氧化指數」偵測功能，將專業健康監測戴在手上！

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 延續了上代經典設計，搭載了 46mm 螢幕並採用高階 815L 不鏽鋼錶身與藍寶石玻璃鏡面，搭配仿皮質感錶帶，讓運動手錶看起來更像傳統腕錶。其堅固性通過 MIL-STD-810H 軍規認證，確保在各種嚴苛環境下依然穩定運作。

核心配置方面，搭載先進 3nm 製程五核心處理器，配備 Samsung 第二代 BioActive 生物感應器與 L1+L5 雙頻 GPS 定位系統，更升級至 64GB 儲存空間，可容納大量 GPX 地圖與離線音樂。手錶側邊新增專屬功能鍵，一鍵啟動高品質錄音，並透過 Galaxy AI 實現會議音檔智能轉錄，自動生成多語言摘要與重點整理。

此外，健康管理亦得以進化，除持續監測心血管負荷指標，更配備抗衰老指數分析，透過 AGEs 與抗氧化數據綜合評估，提供個人化養生建議。運動功能方面，手錶新配置了 AI 分級跑步訓練系統，並將課程細分為 10 個難度等級，並搭配專屬成就獎章激勵，打造科學化個人訓練方案。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE

Amazon 特價 US$469.99 （約 HK$3,653， 免運費）｜原價 US $549.99

立即購買

Samsung 官網 HK$4,198

立即購買

