Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
追劇、辦公一網打盡。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 期間 Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）在 Amazon 上降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。換算後價格約為 HK$1,280，而且是免運費直送香港。該產品功能全面，追劇、辦公一網打盡，是不錯的蝸居伴侶喔。
Samsung M50F 智能顯示器
Amazon 特價 US$165 （約 HK$1,280，免運費直送香港）｜原價
US$230
M5 系列的顯示器擁有白色機身和遙控器，視覺上更易融入一般居家環境。它配有 1,920 x 1,080 IPS 面板（16:9），亮度及更新率分別為 250 尼特和 60Hz，支援 HDR10 且具備低藍光模式。裝置內建了 10W 立體聲喇叭，設有雙 HDMI 1.4 和雙 USB-A 2.0 連接埠，且支援 Wi-Fi 5 和藍牙 5.2。預載的 Tizen 系統會將各類熱門串流程式整合在同一畫面，播放時可開啟智能偵測音效，另外用家也可輕鬆將行動裝置畫面鏡像投射到顯示器之上。
Samsung M50F 智能顯示器
Amazon 特價 US$165 （約 HK$1,280，免運費直送香港）｜原價
US$230
