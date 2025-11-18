關注

四大飲食平台網購優惠碼大放送！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,320 免運入手 27 吋蝸居伴侶

追劇、辦公一網打盡。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,320 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,320 免運入手 27 吋蝸居伴侶

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$170 便可入手。換算後價格約為 HK$1,320，而且是免運費直送香港。該產品功能全面，追劇、辦公一網打盡，是不錯的蝸居伴侶喔。

Samsung M50F 智能顯示器

Amazon 特價 US$170 （約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價 US$230

立即購買

廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

M5 系列的顯示器擁有白色機身和遙控器，視覺上更易融入一般居家環境。它配有 1,920 x 1,080 IPS 面板（16:9），亮度及更新率分別為 250 尼特和 60Hz，支援 HDR10 且具備低藍光模式。裝置內建了 10W 立體聲喇叭，設有雙 HDMI 1.4 和雙 USB-A 2.0 連接埠，且支援 Wi-Fi 5 和藍牙 5.2。預載的 Tizen 系統會將各類熱門串流程式整合在同一畫面，播放時可開啟智能偵測音效，另外用家也可輕鬆將行動裝置畫面鏡像投射到顯示器之上。

Samsung M50F 智能顯示器

Amazon 特價 US$170 （約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價 US$230

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

Black Friday

