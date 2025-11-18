四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,320 免運入手 27 吋蝸居伴侶
追劇、辦公一網打盡。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$170 便可入手。換算後價格約為 HK$1,320，而且是免運費直送香港。該產品功能全面，追劇、辦公一網打盡，是不錯的蝸居伴侶喔。
Samsung M50F 智能顯示器
Amazon 特價 US$170 （約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價
US$230
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
M5 系列的顯示器擁有白色機身和遙控器，視覺上更易融入一般居家環境。它配有 1,920 x 1,080 IPS 面板（16:9），亮度及更新率分別為 250 尼特和 60Hz，支援 HDR10 且具備低藍光模式。裝置內建了 10W 立體聲喇叭，設有雙 HDMI 1.4 和雙 USB-A 2.0 連接埠，且支援 Wi-Fi 5 和藍牙 5.2。預載的 Tizen 系統會將各類熱門串流程式整合在同一畫面，播放時可開啟智能偵測音效，另外用家也可輕鬆將行動裝置畫面鏡像投射到顯示器之上。
Samsung M50F 智能顯示器
Amazon 特價 US$170 （約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價
US$230
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
複製Labubu奇蹟？美國玩具巨頭集體「盲盒化」衝耶誕商機
一場由「驚喜」驅動的零售競爭正在全球玩具市場上演。隨著收藏品類別的盲盒玩具人氣爆炸，傳統玩具巨頭和零售通路商正卯足全力，將這股「神秘包裝」的熱潮轉化為今年耶誕購物季的銷售武器，市場競爭達到白熱化階段。鉅亨網 ・ 23 小時前
【奇趣天地】淘大店 全場貨品85折（即日起至23/11）
寶可夢小場景積木可達鴨堆沙堡 $20、小忌廉環保袋 $39、麵包超人桌上吸塵機 $59！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【7-11】買7-SELECT熱捲餅/熱狗 加$2配維他氣泡茶（即日起至21/11）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 熱捲餅／熱狗，加$2即可加配維他氣泡茶飲品（310毫升），作為Tea Set份量啱啱好！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動
想要同時享受數碼相機的精準操控，又能體驗即影即有的驚喜感動？Fujifilm Instax Mini Link 2 讓你完美兼得！ 這部創意神器打破傳統界限，讓你可以運用專業攝影技巧精心構圖、調整光影，然後再透過專屬 App 將作品輸出為實體菲林，每一張都是技術與溫度的結晶。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
今日優惠｜KFC經典葡撻買1送1、惠康指定分店網購店取88折 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，Apple 其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
天貓雙11全周期增長 4年最佳
阿里巴巴（9988.HK）旗下天貓公布，剔除退款後，天貓實現4年以來「雙11」全周期最好的一次增長，淘寶閃購零售訂單按年增長超過兩倍。信報財經新聞 ・ 1 天前
京東佳宝雙11銷量增長逾1.6倍
京東(09618.HK)(JD.US)旗下佳宝超市表示，今年首次參與京東雙11，於本月11至12日推出全港門店八折促銷優惠，推動期內整體銷量按周增長超過160%。 京東自產地江蘇供應大閘蟹到港。集團透露，於11至12日期間共售出3.2萬隻蟹，過去兩星期累計售出葡7萬隻，接近2024年全港大閘蟹進口總量的一半。京東佳宝採購部負責人表示，促銷活動期間全港佳宝超市門店日均客流量達到平日的兩倍，民生剛需品類銷量增長顯著，其中米類及食用油銷量達平日的十倍。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年
2026 年被業界普遍視為高階智慧手機市場的「大」年，而「大」不僅指向產品力的全面提升，更體現在螢幕、影像、電池三大核心配置與型態的顯著突破。這場由技術迭代引發的升級浪潮，既預示著使用者體驗的三重飛躍，也暗藏成本與市場策略的挑戰。 自三星 Galaxy Z Fold 系列開啟折鉅亨網 ・ 1 天前
消委會發現3款冬季被填充物成分與標示差異大 轉交海關跟進(謝欣桐報道)
【Now新聞台】消委會測試20款雙人冬季被，認為大部分樣本整體表現理想，不過有3款樣本實際填充物成分與標示的差異較大，已轉交海關跟進。 天氣轉涼，睡眠時當然不少得一張保暖被。消委會測試市面上20款冬季雙人被，包括羽絨被、全絲棉被、人造纖維被和羊毛被，認為大部分樣本整體表現理想。不過這2款售價分別是399元和699元的羊毛被，標示被芯填充物是百分百純羊毛，但檢測結果分別只有23.1%和50.5%羊毛成分，同時這款被子乾洗後，有填充物漏出。另外，還有一款人造纖維被標示有四成大豆蛋白纖維 ，但實際只檢出24.6%，未符歐盟法規規定，消委會將測試結果轉交海關跟進。消委會總幹事沈朝暉：「羊毛被沒有相關足夠的羊毛含量，當然會對被芯功能有不同影響，包括保暖或防漏都有影響，但究竟是否違反商品說明條例，就交由海關評價。」不同被子也有各自的清洗和保存方法，測試結果顯示，有一款羽絨被及一款人造纖維被經過五次清洗後，闊度縮水約7%。消委會數碼市場發展與資訊科技小組主席潘釋正：「頻繁清潔被子會影響保暖功能，應該盡量控制清洗次數，特別是羽絨被和蠶絲被。」消委會又稱，一般而言，被的重量愈高或者代表填充量愈多，保暖程now.com 新聞 ・ 1 天前
據報美國AI初創Databricks正洽商以估值1,300美元進行集資
科技新聞網站《the Information》報道，美國AI初創Databricks Inc.正洽商以估值約1,300美元進行集資，突顯在行業泡沫憂慮下市場對AI工具供應商的興趣持續。 報道引述知情人士指，以三藩市為總部的Databricks計劃運用新資金以招聘人才及進行收購，但尚未就集資條款與投行簽約。如交易推進，公司估值將自9月對上一輪集資時躍升約30%。 Databricks是雲計算及數據軟件的大型提供商之一，該領域由甲骨文(ORCL.US)及Snowflake(SNOW.US)等龍頭企業主導。Databricks協助客戶利用由多個來源提供的複雜數據，分析及建立AI應用程式。Databricks表示，正瞄準交易類數據庫的新範疇，即保存及處理企業日常業務運作所產生的資料。 Databricks的軟件在其他雲平台上營運，如微軟(MSFT.US)的Azure及亞馬遜(AMZN.US)的AWS。隨著Databricks業務擴大，它開始與Snowflake及雲基建承包商如微軟等更直接競爭。(da/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 2 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前