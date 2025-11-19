Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

這個可能是今年黑五最令人驚呼的平板優惠來了！Samsung 針對學生與小資族推出的熱門機型 Galaxy Tab S6 Lite 2024年版在 Amazon 上驚現四八折優惠，僅以 US$159 （約 HK$1,243) 的低價價格促銷，還要免運費直送香港。現在只需入門價格，卻完整保留 S Pen 手寫筆的核心優勢，對於需要做筆記的學生族群來說，性價比簡直無可匹敵。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 配備 10.4 吋顯示屏，提供三種顏色選擇，包括灰色、薄荷綠色和粉紅色。其超薄金屬設計不僅輕巧，便於攜帶，隨時隨地享受高效能。透過快捷面板上的 Samsung DeX，可以輕鬆同時開啟多個視窗，拖放照片到電子郵件中，或右鍵單擊以獲取更多功能，即使輕巧的平板上，也能實現類似電腦的工作效率。

隨附的 S Pen 使得編寫筆記、編輯照片和影片、標記文件變得簡單。其長效電池在一次充電後可使用長達 14 小時，無論是多任務處理，還是放鬆娛樂都能兩者兼備。此外，還可以通過可擴充的 microSD 卡存儲更多內容和檔案，無需擔心容量不足。

Amazon 特價 US$259.99 （約 HK$1,243，免運費）｜原價 US $329.99

立即購買

