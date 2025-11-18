四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
耳機本體續航力最多 12 小時。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看降到歷史低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。如果你追求實惠，那這款產品應該基本能滿足大部分日常需求了。
Sony WF-C710N 真無線降噪耳機
Amazon 特價 US$78（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$130
Sony WF-C710N 採用入耳式設計，單側重量約 5.2g。其內建有感應器可偵測用家何時戴起或摘下耳機，並隨之播放或暫停音樂。透過側面手勢，你也能控制播放或調節音量。另外它也有 IPX4 防濺防汗，並支援 Google、Siri 語音助理和雙裝置配對。耳機內建有 5mm 單元，支援 DSEE 和 360 度空間音訊，並能利用雙麥克風實現降噪或環境音模式。在開啟降噪的情況下，耳機本體能用 8 個小時，充電盒可提供額外 21.5 小時電力。若不使用降噪，這兩項時長分別能增至 12 和 28 小時，合計 40 小時。
Sony WF-C710N 真無線降噪耳機
Amazon 特價 US$78（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$130
豐澤特價 HK$649｜原價
HK$799
