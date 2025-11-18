Black Friday黑五優惠2025｜Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞

【動物專訊】鰂魚涌公園二期一帶昨晚再發現貓貓被遺棄，是近期第10隻被遺棄的貓貓，疑有棄貓狂徒多番作案，可憐貓貓病情嚴重，流大量鼻水，送院搶救後終不治，成為第3隻遇害貓貓。熱心市民李小姐表示，貓貓在傍晚6時15分被她發現，估計是昨日下午被人遺棄，希望能夠將兇徒繩之於法。 本報早前報道鄰近鰂魚涌公園二期的海善里社區園圃旁，多次發現被遺棄貓貓，近月該處已發現兩隻貓屍，7隻獲救貓貓生還，加上昨晚發現的貓貓最終身亡，即該處近期已有10隻貓被遺棄，當中3隻死亡。 李小姐在11月5日下午4時在該草叢中發現一隻貓貓屍體，而昨晚6時15分放狗時，在該處再次發現一隻布偶貓，她和一狗友將貓貓救起，經義工Winnie帶貓送院後，貓貓最終離世。李小姐說：「昨日救他時，已見到她滿鼻鼻水，很不精神。」 義工Winnie表示，貓貓是約4個月大貓女，檢查顯示沒有貓瘟，但有腹膜炎和肺炎，驗血亦顯示有嚴重貧血、血糖偏高、乳酸及磷超標、球蛋白高、酸鹼異常，疑似有慢性疾病或骨髓、免疫系統問題。她指，貓貓在診所中還喘著氣向她求救，但最終突然離世。她又表示，該位置應屬於東隧管理範圍，她會要求東隧加閉路電視，希望能夠成功將棄貓者緝拿

香港動物報 ・ 13 小時前