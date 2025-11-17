Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。雖然它是上代旗艦，但滿足一般人的降噪需求仍綽綽有餘，在找降噪耳機的讀者不妨考慮下囉。

Sony WH-1000XM5

Amazon 特價 US$248 （約 HK$1,930，免運費直送香港）｜原價 US$400

Sony WH-1000XM5 採用了 V1 處理器加上 QN1 降噪處理器的組合，配備能夠控制八個麥克風的雙處理器，加上多噪音感應器技術，可根據用家的佩戴情況及環境自動優化降噪效果，，Sony 重新設計了頭帶和耳罩，能達致極致舒適及更佳的靜音效果。耳機用上了特製 30mm 動圈單元，，採用碳纖維複合物料打造，單元震膜外沿較過去更為柔軟，能讓單元更加靈敏地震動，帶來更好的低音和清晰度表現。

👉 Sony WH-1000XM5 評測：打倒舊日的自己

這款耳機支援藍牙 5.2 和 LDAC，續航力長達 30 小時。利用 PD 快充技術，只需充電 3 分鐘即可獲得 3 小時的聆聽時間。此外，它還支援 DSEE Extreme 數碼音質提升技術，透過 Edge-AI 實時升頻壓縮的數碼音效檔案，修復在壓縮過程中流失的高頻音效。

Sony WH-1000XM5

Amazon 特價 US$248 （約 HK$1,930，免運費直送香港）｜原價 US$400

豐澤特價 HK$2,199｜原價 HK$3,190

