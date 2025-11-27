Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想要體驗 Sony 強大的耳機降噪力，又覺得旗艦價位太傷荷包？ Sony WH-CH720N 今次黑五直落至半價，只需 US$88 ( 約 HK$684）就可以免運費入手，用入門價錢，就可以買到搭載與大熱 WH-1000XM5 型號同款處理晶片的降噪耳機，無論通勤、溫習，甚至在飛機上隔絕引擎聲，享受接近旗艦級的寧靜音響體驗。

Sony WH-CH720N

Sony WH-CH720N 無線降噪耳機以僅 192g 的極輕量設計，成為品牌旗下最輕量的主動降噪頭戴式耳機，核心搭載與旗艦機種 WH-1000XM5 同級的 V1 整合處理器，具備強大的降噪運算能力與支援 DSEE 數位音質還原技術，同時提供高達 20 段環境音調節，滿足多元場景的聽覺需求。操作設計改以實體按鍵取代觸控面板，直覺控制音量、播放與降噪切換功能，且它亦有通透模式，可直接使用耳機實體鍵轉換模式，並支援 35 小時長效續航與 3 分鐘快充（可使用60分鐘） 的實用設計，更整合多點連接、自適應音效控制與語音助理兼容性。

Amazon 特價 US$88（約 HK$684， 免運費直送香港）｜原價 US $179.99

立即購買

