宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
想要體驗 Sony 強大的耳機降噪力，又覺得旗艦價位太傷荷包？ Sony WH-CH720N 今次黑五直落至半價，只需 US$88 ( 約 HK$684）就可以免運費入手，用入門價錢，就可以買到搭載與大熱 WH-1000XM5 型號同款處理晶片的降噪耳機，無論通勤、溫習，甚至在飛機上隔絕引擎聲，享受接近旗艦級的寧靜音響體驗。
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N 無線降噪耳機以僅 192g 的極輕量設計，成為品牌旗下最輕量的主動降噪頭戴式耳機，核心搭載與旗艦機種 WH-1000XM5 同級的 V1 整合處理器，具備強大的降噪運算能力與支援 DSEE 數位音質還原技術，同時提供高達 20 段環境音調節，滿足多元場景的聽覺需求。操作設計改以實體按鍵取代觸控面板，直覺控制音量、播放與降噪切換功能，且它亦有通透模式，可直接使用耳機實體鍵轉換模式，並支援 35 小時長效續航與 3 分鐘快充（可使用60分鐘） 的實用設計，更整合多點連接、自適應音效控制與語音助理兼容性。
Amazon 特價 US$88（約 HK$684， 免運費直送香港）｜原價 US
$179.99
更多相關優惠：
👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價
👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器
👉Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！
👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
宏福苑五級大火︱小米、騰訊、阿里、比亞迪等科技巨頭接連出手相助，上億港元捐款馳援香港
香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 75 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）對香火災深表哀痛，向當地主教發出唁電，表達對受災人士的關切。教宗已為此事件持續祈禱，並且保證在精神上與所有受難者同在。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
尼馬帶傷操練 欲冒險為山度士護級爭戰
【Now Sports】對國際體育會的比賽中再次受傷的尼馬，醫生認為他傷情不輕，但這位巴西人不會理會醫生的勸告，周中參加了山度士大軍的操練，似乎已一心上陣鬥利斯菲體育會，為球隊的護級大業全力以赴。山度士今季成績差強人意，聯賽只餘下3場比賽的情況下，仍處於巴甲積分榜第17位，僅比降班區高出一名，要護級成功餘下3仗寸土必爭。偏偏在這個關鍵時刻尼馬（Neymar）卻再次受傷，左膝半月板傷情比預期嚴重，醫生指出若受到任何劇烈衝擊，膝蓋有可能會再度撕裂，治療已是刻不容緩。醫生建議他接受微創手術，透過微型攝影機讓外科醫生觀察關節內部，籍此進行修復，但即使是微創手術尼馬仍需缺陣1個月。面對如此重創，尼馬周三仍戴上護膝，現身山度士大軍的操練，看來未有理會醫生勸告，打算冒險上陣為球隊護級出一分力。不過球迷們當然擔心，如果任由尼馬帶傷爭戰，傷患問題可能變得更嚴重，隨時在2026年初缺陣，甚至影響3月份入選巴西國家隊的機會。相開片段：https://x.com/SantosFC/status/1993801329706418537?s=20now.com 體育 ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
英偉達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤積GPU卻無法上架
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
艾利亞治無力發「維」
【Now Sports】艾利亞治加盟阿士東維拉後，予人感覺是被投閒置散，當被問到此子可會於1月離隊時，領隊艾馬利不置可否。艾利亞治（Harvey Elliott）今夏從利物浦以借將身份加盟阿士東維拉，以為可大展拳腳，結果迄今在英超只出賽4次，顯然不獲重用。被問到這名22歲中場在維拉的前途時，艾馬利在球隊周四在歐霸盃對年青人前說：「我們現在有很多比賽，必須每一場集中在所擁有的球員，沒有想及1月轉會窗。他是我們其中一員，希望他可幫助我們，然後，我們將會作出決定。」「首先，其他球員表現非常出色，這是第一個為何他未獲落場的原因。他每天訓練都非常出色。」艾利亞治續說。有消息指，艾利亞治與維拉之間的合約列明，若然他上陣10次，會方需要付出3500萬鎊將他收歸旗下，未知這可是維拉沒有「物盡其用」的原因。歐霸 阿士東維拉VS年青人Now TV 643台 28/11 01:45直播now.com 體育 ・ 5 小時前
宏福苑火災 | 楊千嬅演唱會宣布如期舉行 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利
楊千嬅本周六開始舉行一連六場演唱會，但就周三晚發生大埔宏福苑五級大火事故，決定將演唱會首場及周邊產品所有盈利撥捐東華三院，更呼籲圈中友好與歌迷Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故,中銀香港(02388.HK)將向火災災民捐款2000萬港元,是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼,向傷亡者家屬表示誠摯慰問,向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-87521885970),用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金,專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面,中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況,該行將酌情處理其貸款,如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。中銀香港已於大埔區4家分行增派人手,並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時,以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下: 安慈路分行:新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖 大埔分行infocast ・ 3 小時前
沙亞：水晶宮先於非洲盃
【Now Sports】周四歐協聯作客斯特拉斯堡前，水晶宮大勇翼鋒伊斯美拿沙亞表示目前只專注於球會的成績，不會考慮明年1月展開的非洲國家盃。水晶宮今季成績優異，目前在英超排第5，伊斯美拿沙亞（Ismalia Sarr）是其中一名表現出色的球員，目前已貢獻了3個入球，其中有兩球就是在作客大勝利物浦3:0的比賽中取得。沙亞明年1月會代表科特迪瓦出戰非洲國家盃，但他在周四賽前向記者表示，現時的精神只在水晶宮身上：「現在，我專注於水晶宮，希望盡我所能幫助球隊。非洲盃還沒到，而對我來說，準備非洲盃的最佳方式，就是在水晶宮拿出精彩的表現，以及竭盡全力。」伊斯美拿沙亞的職業生涯，主要就在英國和法國兩地的聯賽打滾，曾效力於梅斯、雷恩及馬賽3間法甲球會，對周四對手斯特拉斯堡自然熟悉不過：「他們是一支非常優秀的球隊，我看了很多法甲聯賽，斯特拉斯堡的開季非常出色......我仔細研究過他們的比賽，他們喜歡進攻，防守也很出色，跟我們一樣，所以我預計這將是一場戰術性和對抗性都很強的比賽。」歐協 斯特拉斯堡VS水晶宮Now TV 639台 28/11 04:00直播now.com 體育 ・ 7 小時前
香港重大火災敲響警鐘 引發內地網民對高層住宅憂慮
【彭博】— 香港發生60多年來最嚴重的住宅建築火災，引發人們對中國城市大量高層住宅恐面臨類似安全隱患的擔憂。Bloomberg ・ 9 小時前
卡爾談咖喱大腿傷：總比膝部或足踝傷好
【Now Sports】史提芬居里在周三不敵侯斯頓火箭的比賽傷出，最新消息稱其傷勢為右大腿股四頭肌挫傷，金州勇士教練史堤夫卡爾認為較弄傷足踝或膝蓋好一點。史提芬居里（Stephen Curry）是在最後一節尾段，與艾文湯臣籃底爭球時弄傷，表情痛苦，後來他仍堅持打，但去到最後35.2秒時，與隊醫交流後決定退下火線，走起路上來一瘸一拐。勇士賽後指「咖喱」的傷勢是右大腿股四頭肌挫傷，將再接受磁力共振檢查，而史堤夫卡爾則對此回應：「當我聽到是大腿傷患，其實有點鬆一口氣，總比足踝或膝蓋受傷好。希望他恢復得快一點，不要有大礙，但在那之前，我們必須先撐住場面。」他隨後再補充：「如果居里缺陣，當然會改變一切。我們的輪換、打法、靠誰組織進攻，全部都會變，所以還要再看看情況。」勇士近況不佳，雖然上場贏了猶他爵士結束3連敗，但這場對火箭又輸，而咖喱今場也失準，13次起手得4中，攻入14分，還發生本季新高的7次失誤。now.com 體育 ・ 7 小時前
匯豐與恒生捐款3000萬元支援宏福苑火災受災居民及家庭
匯豐與恒生銀行(00011.HK)聯合宣布,捐款3000萬港元,支援大埔宏福苑火災受災居民及家庭救援及善後工作。匯豐銀行兼匯豐銀行慈善基金主席王冬勝表示,為是次受災人士深感難過並致以深切慰問,亦衷心感謝所有前線救援服務人員,包括一眾捨己為人的消防員。如此危急時刻,希望與傷者、其家人及整個社區連成一線。首要任務是與社區作夥伴緊密合作,了解當前緊急需求,並盡快救急扶危,協助災民。恒生銀行董事長鄭維新補充,對大埔的悲劇深感哀痛,並向所有受影響人士致以深切慰問。集團承諾在社區有需要時提供適切的支援,將與所有受影響人士並肩,支持社區復原。除了捐款,匯豐和恒生亦推出一系列應急措施,以支援受影響的居民,包括為無法提供有效文件的客戶提供特別安排。 (BC)infocast ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Acton III 六折破底價，HK$1,400 免運復古潮味喇叭怎可錯過？
在要求音訊產品內外兼修的消費者中，很多人都會選擇 Marshall。如果你也是其中之一的話，怎可錯過 Black Friday Week 期間正在以六折促銷的 Acton III 藍牙喇叭。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～Yahoo Style HK ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 12 小時前