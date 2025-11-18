Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Team Group 專為 Nintendo Switch 2 推出的 APEX SD7.1 microSD Express 卡首次出現可觀折扣，目前只要花 US$97 和 US$200 即可入手 512GB 和 1TB 型號。換算後約為 HK$750 和 HK$1,560，且免運費直送香港喔。

Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（512GB）

Amazon 特價 US$97 （約 HK$750，免運費直送香港）｜原價 US$108

立即購買

Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（1TB）

Amazon 特價 US$200 （約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價 US$212

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Team Group APEX SD7.1 用量預估

Team Group APEX SD7.1 採用符合 SD 7.1 規範的 microSD Express 標準，搭載 PCIe Gen3 x1 傳輸介面與 NVMe 協議，讀、寫速度可達 800MB/s 和 700MB/s。它向前兼容 microSDXD UHS-I，也具備防水、防磁、防震、防摔、防 X 光等特性。除了 Switch 2 以外，它也可以被用來為華碩 ROG Ally、Steam Deck 等裝置擴充容量。

更多內容：

👉 Nintendo Switch 2 指定用的 microSD Express 記憶卡是什麼？快多少？貴多少？

Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（512GB）

Amazon 特價 US$97 （約 HK$750，免運費直送香港）｜原價 US$108

立即購買

Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（1TB）

Amazon 特價 US$200 （約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價 US$212

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk