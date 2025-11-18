關注

四大飲食平台網購優惠碼大放送！

Yahoo Tech HK

Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2

讀、寫速度達到 800MB/s 和 700MB/s。

Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！Team Group 專為 Nintendo Switch 2 推出的 APEX SD7.1 microSD Express 卡首次出現可觀折扣，目前只要花 US$97 和 US$200 即可入手 512GB 和 1TB 型號。換算後約為 HK$750 和 HK$1,560，且免運費直送香港喔。

Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（512GB）

Amazon 特價 US$97 （約 HK$750，免運費直送香港）｜原價 US$108

立即購買

Team Group APEX SD7.1 microSD Express 記憶卡（1TB）

Amazon 特價 US$200 （約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價 US$212

立即購買

Team Group APEX SD7.1 用量預估
Team Group APEX SD7.1 採用符合 SD 7.1 規範的 microSD Express 標準，搭載 PCIe Gen3 x1 傳輸介面與 NVMe 協議，讀、寫速度可達 800MB/s 和 700MB/s。它向前兼容 microSDXD UHS-I，也具備防水、防磁、防震、防摔、防 X 光等特性。除了 Switch 2 以外，它也可以被用來為華碩 ROG Ally、Steam Deck 等裝置擴充容量。

👉 Nintendo Switch 2 指定用的 microSD Express 記憶卡是什麼？快多少？貴多少？

