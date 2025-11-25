Black Friday黑五優惠2025｜Victrix Pro BFG 歷史新低，HK$780 免運購 PS 授權模組化無線手掣兼容 PC

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！如果你是在找下一款合適手掣的深度玩家，那必須看看 PDP 促銷中的經典產品 Victrix Pro BFG。這款 PlayStation 官方授權的模組化控制器現價僅 US$100 為歷史新低，約合 HK$780 且免運費直送香港。無論日常遊戲還是電競比賽它都能勝任，各位不要錯過入手良機喔。
PDP Victrix Pro BFG
Amazon 特價 US$100 （約 HK$780，免運費直送香港）｜原價
US$200
Victrix Pro BFG 採用模組化設計，擁有可正反安裝的左側模組、標準右側模組、6 按鍵格鬥模組、4 款可互換搖桿（1 對標準凹面、1 個短圓頂、1 個高狙擊）、3 款十字鍵（標準、鑽石、圓形）和 4 個檔圈（1 對圓形、1 對八角形）。同時它還配備 4 個最多儲存 3 組自訂配置的機背按鍵，並有離合器扳機鍵可提供 5 檔觸發停止點和一觸即發模式。手掣兼容 PS5、PS4 和 PC，支援 USB-A 無線配接器或有線連接。機身上設有 3.5mm 耳機孔，適用 PS5 3D 音效並內置了多種 EQ 配置。其電池為 2,000mAh，續航力最高可達 20 小時。
PDP Victrix Pro BFG
Amazon 特價 US$100 （約 HK$780，免運費直送香港）｜原價
US$200
