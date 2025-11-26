Black Friday黑五優惠2025｜男友送她一個「初冬CHILL約會衣櫥」

香港冬天總是微涼又多變，有時早上出門有點熱，晚上又突然起風，特別考驗穿搭功力。 如果這個冬天，想當一個貼心又有品味的男朋友，不妨用一份「可以穿出門的禮物」來驚喜她，日系品牌 comcoca 在黑色星期五推出的限定優惠，就很適合幫女友打造一個既輕盈保暖、又充滿日系溫柔感的約會衣櫥。 價錢親民、剪裁易搭，從出街行街、咖啡約會到週末小旅行，都能輕鬆應付，讓她每天打開衣櫃都想到你有多細心！





comcoca 今次黑色星期五檔期，主打以「好入手的價格」讓女生可以一次過入手多件冬日基本款，對男朋友來說也很適合當作「整套造型」的禮物預算。 指定款式有折扣價或套裝優惠，等於用原本一、兩件衣服的價錢，幫她準備好幾個約會 look，實用度遠高於只送一件大衣或一條頸鍊。

comcoca 的壓紋機能系列在日本累積超高人氣，面料具備速乾、抗皺、透氣、高彈性四大機能，非常適合香港忽冷忽熱、潮濕多變的天氣。無論是通勤、出差，還是週末出遊，都能輕鬆應對，省時好打理。表面壓紋細節設計簡約不單調，低調中展現質感，適合追求效率與美感並存的現代女性。 男朋友可以選一件百搭色外套配兩件不同感覺的上衣，讓她無論是和你去看夜景還是逛聖誕市集，都有合適的造型。





都市運動風 側邊線條直筒半裙

採用立體壓紋機能面料，搭配鬆緊腰頭與隱藏式口袋設計，側邊線條增添休閒運動感，直筒版型有效修飾臀腿線條，延伸視覺比例；建議搭配修身針織上衣與運動鞋，打造兼具休閒與時尚的通勤造型，或是搭配短版衛衣展現青春活力。

簡約慵懶感 V領長袖上衣

採用落肩寬鬆版型與前短後長下擺設計，輕鬆遮臀顯瘦；V領剪裁延伸頸部線條，展現溫柔氣質；推薦內搭高領針織衫營造層次感，下身搭配直筒長褲突顯知性氣質，或配搭百褶裙展現溫柔女性魅力

comcoca 主打日系溫柔風格，剪裁多是微寬鬆、帶點慵懶感，配色則偏向溫暖的米色、啡色和奶油色系，穿起來自然有種柔和氛圍感。 對很多女生來說，這種穿搭不會太張揚，但在街上、咖啡店或辦公室都很好看，也很適合拍照打卡，你幫她挑的每一件單品，都會像是在說「想你好好被照顧」。





蝙蝠袖系列 知性V領針織上衣

V領設計延伸頸部線條，寬鬆蝙蝠袖巧妙遮掩手臂贅肉。推薦內搭高領打底衫營造層次修飾效果，搭配及膝裙展現溫柔氣質，完美修飾上半身線條。





中長款顯瘦耐看 蝙蝠袖針織上衣

採用柔滑針織面料，蝙蝠袖設計與中長版型完美修飾手臂與腰臀線條，下擺前短後長剪裁增添造型層次，實現舒適穿著感與顯瘦效果並存。建議可搭配貼身牛仔褲平衡上身寬鬆感，或配搭過膝長靴拉長身形比例，輕鬆打造顯瘦輕熟風。

如空氣般輕盈的棉紗面料，非常適合香港悶熱潮濕的氣候。週末到戶外市集、夜晚海濱散步、室內看電影或 café time，只要換不同顏色和上身搭配，就能拉出休閒、氣質或小小性感的差異。 對忙碌的女生來說，有一套「男朋友幫準備好」的萬用約會穿搭，是每天早上出門前最甜蜜的省時捷徑。 而你只要在約會前傳一句「記得穿我送你的那件外套，今晚有點涼」，就能加分加到滿。





空氣感棉紗質感糖果色襯衫

採用極輕盈棉紗面料製成，透氣性極佳且版型寬鬆不貼身，特別適合香港悶熱潮濕的氣候穿著；尺寸從S到XL，共16種顏色，包括淺粉、薰衣草紫、檸檬黃等活潑色系，為冬日造型注入一絲明亮氣息。





LOGO復古刷色長袖衛衣

採用復古刷色工藝處理，中短版型搭配做舊質感刺繡LOGO，重現經典街頭復古風格；建議內搭白色長版T恤下擺露出營造層次，搭配直筒牛仔褲與復古球鞋，或是搭配工裝裙與厚底靴，完美演繹90年代復古街頭造型。





秋冬款百搭螺紋休閒寬褲

採用高腰設計與微喇叭褲型，配合精緻的百褶加工與縱向螺紋線條，從視覺上完美延伸腿部線條；多色選擇包括象牙白、棕色、炭灰等，輕鬆搭配各種上衣單品，打造舒適又時尚的日常造型。建議搭配短版上衣凸顯高腰設計，或搭配修身針織衫並搭配厚底靴，既能拉長下身比例又增添時尚層次感，輕鬆打造顯高顯瘦的冬日造型。





圈圈紗羊毛日系圓領外套

採用立體圈圈紗織法打造蓬鬆輕盈的保暖層，圓領設計與略寬版型避免厚重感；建議內搭輕薄針織衫層次穿搭，下身搭配直筒牛仔褲與短靴，或是繫上腰帶搭配百褶裙，都能在保暖同時維持時尚輪廓。









保暖內刷毛百搭直筒半裙

內裡採用柔軟刷毛材質提供恰到好處的保暖度，直筒剪裁與後開衩設計保持身形俐落；可搭配貼身高領針織衫與長靴凸顯修長線條，或搭配 oversized 毛衣打造上下平衡的冬日造型。





輕量基礎百搭長袖高領針織上衣

選用超細纖維針織面料實現輕薄貼身的保暖效果，高領設計強化頸部保暖卻不顯臃腫；適合作為內搭層穿在大衣或西裝外套內，下身搭配及地闊腿褲延伸視覺高度，打造兼具溫度與風度的冬日層次穿搭。





comcoca 為感謝香港消費者支持，特別於11月22日至11月30日期間推出2個【黑色星期五限定優惠】。

優惠1：活動期間凡購買任選2件商品即可享全單9折優惠，選購3件或以上更可享高達85折驚喜折扣；此優惠適用於全店所有商品。





優惠2：顧客只要使用指定KOL優惠碼結帳，即可享額外95折疊加優惠，讓愛好時尚的您能以超值價格入手心儀單品，輕鬆打造專屬冬日日系造型。









官方網站： https://www.hk.comcoca.com/







