Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜利榮軒點心片皮鴨放題快閃$88！90分鐘歎姬松茸遼參粉果/三色蟹粉小籠包/原隻鮑魚灌湯餃

秋末時份食餐好！利榮軒剛推出超值快閃優惠「點心·片皮鴨任點任食放題」竟然低至人均$88，就有90分鐘暢吃現場新鮮即片「金陵片皮鴨」，以及姬松茸遼參粉果、三色蟹粉小籠包、黑椒味菜大腸、即叫即生炒骨、鹹菜豬肚、鮑汁鳳爪、炒雜菜等逾40款精緻美食，預訂更每位敬送原隻鮑魚灌湯餃，利東出品向來質素有保證，無論是下午茶小聚還是午市犒賞自己，都是超抵選擇，11月20日下午3時在KKday準時開搶，數量有限千萬別錯過！

按此查看利榮軒點心片皮鴨放題優惠

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

點心片皮鴨放題 送原隻鮑魚灌湯餃

今次「點心·片皮鴨任點任食放題」誠意滿分，招牌「金陵片皮鴨」必須首推，現場新鮮即片，油亮的鴨皮，帶嫩香鴨肉，蘸上甜麵醬，搭配青瓜絲、蔥段卷餅，一口滿足！每位送的原隻鮑魚灌湯餃更是高質之作，一口爆汁、醇厚湯底、彈牙鮑魚，食味有驚喜！任食的點心則必選「姬松茸遼參粉果」，其外皮晶瑩剔透，包裹着濃郁菌香，口感層次豐富且鮮而不膩；也推介試試「三色蟹粉小籠包」，咬開瞬間蟹粉的鮮香甘甜裹着鮮美肉汁湧出，食得過癮；而「黑椒味菜大腸」入口帶點嚼勁，黑椒的辛香與味菜的鹹鮮完美融合。

除此之外，自助吧還有即叫即制的大廚小菜，生炒骨、鹹菜豬肚、椒鹽生蝦等鹹香下飯；冷盤區的泡椒鳳爪、手拍青瓜解膩開胃；甜點區的香麻流沙包、養顏紅棗糕甜而不膩，從鹹到甜、從點心到主食，應有盡有，90分鐘吃到超滿足！

金陵片皮鴨

【快閃優惠】片皮鴨·點心90分鐘任點任食放題

優惠價：$176/2位｜ 原價：成人 $288/位，兒童 $108/位

現場另收茶芥及加一服務費

限午市堂食

SHOP NOW

【快閃優惠】片皮鴨·點心180分鐘任點任食放題

優惠價：$216/2位｜ 原價：成人 $288/位，兒童 $108/位

現場另收茶芥及加一服務費

限午市堂食

SHOP NOW

點心

點心

小菜

中菜

利榮軒

地址：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及一樓（地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？