Black Friday優惠2025｜北海道一日遊半價優惠、人均只需$269！札幌出發，遊盡洞爺湖、登別、昭和新山

北海道向來是港人最愛目的地之一，但北國幅員廣，沒有駕駛執照難以玩到盡，推介善用旅行社的一日遊，讓旅遊計劃充滿彈性。如大家12月打算往北國走，絕不可錯過KKday的Black Friday大優惠，由札幌出發的洞爺湖・登別・昭和新山一日遊，設有二人同行的半價優惠，人均只需$269，就可以體驗火山、溫泉、湖泊與冰雪，結尾還有港人最愛的outlet，機會難逢。

Black Friday大優惠，由札幌出發的洞爺湖・登別・昭和新山一日遊，人均只需$269。（官方圖片）

洞爺湖 四季皆美的火山湖畔

由札幌出發，乘坐旅遊巴一路往西行，來到旅程的第一站的洞爺湖。阿依努族人的語言中意為「山之湖」是火山噴發後形成的湖泊，這座由火山活動形成的湖泊，四季皆有不同風貌。春天櫻花沿湖盛放，夏天湖畔煙火點亮夜空，秋天楓葉染紅山頭，冬天則是不凍湖，湖面卻依然清澈如鏡。可以在溫泉街自由用餐，邊享受美食邊欣賞湖光山色。

洞爺湖，阿依努族人的語言中意為「山之湖」是火山噴發後形成的湖泊。（官方圖片）

昭和新山 見證火山誕生的奇景

接著前往昭和新山，這座火山是在1943年因地震而隆起的熔岩丘，至今仍可見白煙從山體中冒出。站在觀景台上，遠眺太平洋與周圍火山群，壯麗景色令人屏息。如果時間允許，還可自費參觀熊牧場。

昭和新山，在1943年因地震而隆起，至今仍可見白煙從山體中冒出。（官方圖片）

登別地獄谷 走進地熱噴湧的神秘谷地

午後來到登別地獄谷，這裡是登別溫泉的源頭。硫磺氣味瀰漫，地面不時冒出熱氣與沸水，而且寸草不生，山口時常噴出巨大聲響，彷彿置身地獄般。

登別地獄谷，硫磺氣味瀰漫，地面不時冒出熱氣與沸水。（官方圖片）

三井OUTLET PARK：購物與美食的完美句點

結束自然探索後，行程最後一站來到札幌北廣島的三井OUTLET PARK。這裡雲集多個國際品牌與日本人氣商店，是購物愛好者的天堂。無論是時尚服飾、運動用品，還是北海道限定的伴手禮，都能一次買齊，逛累了還能在美食廣場品嚐地道料理。

札幌北廣島的三井OUTLET PARK，雲集多個國際品牌與日本人氣商店，是購物愛好者的天堂。（官方圖片）

二人同行半價優惠、人均$269

這趟「B方案」一日遊原價每位$538，現推出限量二人同行優惠，每人只需$269，並可於出發前11天免費取消，讓大家無後顧之憂地規劃旅程。最早可預訂日為2025年12月13日，名額有限，建議提早預約。

【限量 2人同行優惠 】 B方案： 登别地獄谷&北廣島三井OUTLET&昭和新山&洞爺湖（夏/秋/冬季）

價錢：$538 （原價$1,076） ，人均$269

行程：

8:30am 札幌東方飯店 出發

8:50am大通地鐵站31號出口Odori Subway Station Exit 31 出發

11:10am 洞爺湖溫泉街(午餐自理，約90分鐘)

12:50am 昭和新山、熊牧場不含熊牧場門票（約 40 分鐘）

2:30pm 登别地獄谷（約 60 分鐘）

4:50pm 三井OUTLET PARK 札幌北廣島（約 70 分鐘）

6:30pm 抵達 札幌東方飯店

集合地點為札幌東方飯店。（官方圖片）

亦可選於大通地鐵站31號出口Odori Subway Station Exit 31 集合。（官方圖片）

