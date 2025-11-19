四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Black Friday優惠2025｜可口可樂eshop限時滿$299減$50優惠碼！再送限量CASETiFY自訂手機殼、可口可樂變色杯
年尾聚會一籮筐，聚會必不可少就是汽水，趁優惠時大手預訂吧！即看內文：
各位汽水Fans請留意！Black Friday即將來到，可口可樂eshop大推黑色星期五優惠。首先是限定期間內，買滿$299輸入優惠碼【BLACKFRIDAY25】享有全單即減$50優惠，更可免費送貨；而且買滿指定金額，再送可口可樂不銹鋼隨行杯（30安士）、可口可樂變色杯、CASETiFY自訂版手機殼，數量有限，先到先得！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
Black Friday優惠詳情：
優惠1：即日起至11月28日23:59，買滿$299輸入【BLACKFRIDAY25】即減$50
優惠2：即日起至11月28日23:59，買滿$1,199輸入【CASETIFY25】即減$50再送CASETiFY自訂版手機殼
優惠3：即日起至12月12日23:59，買滿$359輸入【TUMBLER25】即減$50再送不銹鋼隨行杯
優惠4：即日起至12月31日23:59，買任何2箱玻璃樽產品，輸入【25RGBCUP】即減$50再送變色杯
看完以上優惠是否超級心動呢？切記每個優惠都是期間限定，優惠2至優惠4都是限量產品，先到先得，送完即止。如果擔心其他優惠已經沒有名額，可以使用優惠1，鄰近年尾，家中必要招待許多親戚朋友，需要及早預訂喝的飲料，飲料類產品買滿$299相當簡單，使用【BLACKFRIDAY25】即減$50省下一筆錢，而且網上購買直接送到家中，省卻了身水身汗從超市搬到家中的麻煩。大家不妨趁有優惠，快快入手吧！
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【奇趣天地】淘大店 全場貨品85折（即日起至23/11）
寶可夢小場景積木可達鴨堆沙堡 $20、小忌廉環保袋 $39、麵包超人桌上吸塵機 $59！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】原箱優惠 可口可樂330毫升8罐裝3排 $80/箱（即日起至20/11）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉 各款原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱（送1排雀巢咖啡椰青美式咖啡3支裝、買滿$399再送可口可樂冰袋連多款汽水口味)、維他原箱冷泡無糖茶 500毫升24支裝 $129.6/箱、史雲生原箱清雞湯(澳洲版)1公升12盒裝 $119/箱、買2箱N1 NATUREL原箱天然玉米豆腐砂 17.5公升3袋裝即享88折（送N1 NATUREL珍珠豆腐混合砂3.0 6公斤、買滿$888再送禮品超過$1,200）、皇冠原箱純白潔淨/棉柔舒適3層衞生紙 27卷裝 $89/箱！YAHOO著數 ・ 1 天前
Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起
來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡
澳門是港人周末、假期的熱門好去處，加上即日起至11月30日更舉行年度澳門美食節，有更多理由「過大門」！KKday推出金光飛航船飛優惠，最平單程$18就有交易，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
超市高鈣芝士選購指南 片裝芝士鈣含量竟差16倍！營養師教路0脂肪是哪款？｜營養師Audrey Tam
一般人的骨質密度會在30多歲達到頂峰，到近40歲，骨質流失開始變得明顯；尤其是更年期的女士，體內雌激素下降會加快骨質流失，增加骨質疏鬆症和骨折的風險。提到「骨質疏鬆」，許多人第一時間都會想到乳製品「芝士」，如芝士火腿三文治、芝士焗飯、芝心薄餅等，但你知道嗎？不同品牌的片裝芝士，其鈣含量可以差異驚人，分分鐘要食31片才能滿足成人每日建議的1000毫克鈣攝取量，恐怕未補夠鈣質就已經鈉攝取量超標，長遠或會增加患上高血壓的風險。Yahoo Food ・ 4 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限18/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $19/件、屈臣氏棉柔細緻面紙(盒裝) 5盒裝X100張 (3層) $22/件、Collagen By Watsons 骨膠原水潤平衡保濕凝膠 $99/件、Target Pro By Watsons 低敏長效保濕潤膚乳 $119/件、屈臣氏手臂型血壓計 $319/件、屈臣氏活。髮濃60粒 買1送1、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 $139/2件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏補血鐵+葉酸咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏健骨鈣+維他命D3兒童咀嚼片 120片買2送1！YAHOO著數 ・ 23 小時前
南韓不滿日本擴建領土主權展館 外交部:中方促日方反省侵略歷史
有報道指，日本政府擴建宣傳對獨島主權主張的領土主權展覽館，南韓政府對此表達不滿及強烈抗議。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，中方注意到有關報道，強調近期日方許多惡劣言行，都引起周邊國家的警惕、不滿和抗議，敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。(ST)infocast ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
懷舊理髮廳遇上極簡咖啡館 Quico五週年打造跨時空體驗空間
當六七十年代香港懷舊理髮廳的霓虹光影，遇上當代極簡咖啡空間的簡約美學，會碰撞出怎樣的火花？本地造型品牌Quico迎來五週年誌慶，選址尖沙咀K11 Musea的Ukiyo Café，打造一場為期兩週的限定主題體驗。從復古打卡位到創意港式下午茶，再到專業造型產品示範，Quico將品牌核心理念「Make it Simple」演繹得淋漓盡致，邀請大家一同走進這個充滿懷舊情懷與現代設計感的美學空間。 穿越時空的理髮美學 步入活動現場，彷彿穿越時光隧道回到昔日香港街頭的理髮店。入口處的主題背景板以鮮明設計突出「Cafe X 理髮造型店」的跨界概念，而場內則劃分為多個打卡熱點：懷舊打卡區重現舊日理髮廳的復古氛圍，霓虹燈招牌和「靚爆鏡」等經典元素讓人忍不住按下快門；緊貼潮流的「Quico人生四格相機」結合品牌標誌性設計，讓你輕鬆拍出趣味瞬間。產品展示區陳列最新造型工具，更設有扭蛋機讓購物顧客抽獎，有機會贏取Quico造型器；經典下午茶區則以復古風格呈現期間限定聯乘餐點，整個空間完美詮釋品牌「簡約理髮」的精神。 創意港式下午茶喚醒集體回憶 為配合五週年主題,Quico與Ukiyo...men’s Reads ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在 Amazon 上回歸到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
結業潮｜Pizza-BOX火炭分店疑似結業 全港現時只剩1間分店
結業潮不斷，有網民發現位於火炭黃竹洋街的連鎖薄餅店Pizza-BOX疑似結業，意味著Pizza-BOX現時只剩下位於觀塘的1間分店。有不少沙田街坊都表示不捨。Yahoo Food ・ 23 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 16 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 4 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限19/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌口腔護理系列買第2件半價！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前