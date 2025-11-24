BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Black Friday優惠2025｜名牌頸巾限時低至56折 最平$9XX入手！格子控必看Acne Studios/潮人之選AMI Paris
最近天氣變凍，頸巾既保暖又可為造型增添亮點，小編為大家推薦多款低至56折名牌頸巾！即看內文：
天氣開始寒冷，除了穿著要夠暖，頸都要保暖。適逢黑五購物節，各大網站開始推出Black Friday優惠，大家可以盡情挑選頸巾。名牌頸巾不但價錢親民，而且品質造工都不錯。Yahoo購物專員為大家在名牌網精心挑選低至56折的圍巾，包括AMI Paris、MAX MARA、LOEWE、Acne Studios，這次推薦的圍巾不但夠保暖，選好合適的更可以為穿搭增加亮點。今次真是非常抵買，一於入手溫暖整個冬天啦！
頸巾推薦1）AMI Paris
以為名牌會好貴？其實不然，頸巾這種冬季必需品都只是2千左右就可以買到。一條就可以用上數年，除開是非常值得投資的。而潮人必備的Ami Paris在Farfetch限時額外8折，百搭黑色款折後最低只需$991，屬於名牌中算是較低價位的寶藏了。提提大家，這次的額外8折優惠，只需要將貨品擺在購物車即可主動計算折上折優惠，不用費時輸入優惠碼，十分方便呢～
AMI Paris heart-logo fringed scarf
64折價錢：$991｜
原價：$1,548
AMI Paris Ami De Coeur wool scarf
72折價錢：$941｜
原價：$1,307
AMI Paris Ami De Coeur embossed wool scarf
62折價錢：$1,187｜
原價：$1,900
頸巾推薦2）LOEWE
LOEWE手袋分分鐘都要超過2萬，但頸巾最平不用4千就可以入手！今次在Farfetch上LOEWE Printed scarf有低至8折優惠，啡色、灰色、黑色的設計十分白搭，無論用多少年都不會過時。而且頸巾使用羊毛製成非常保暖，推薦怕凍的朋友入手。
LOEWE ribbed logo-plaque scarf
8折優惠：$5,053｜
原價：$6,495
LOEWE Anagram ribbed scarf
8折優惠：$4,970｜
原價：$ 6,556
LOEWE fringed cashmere scarf
9折優惠：$3,588｜
原價：$4,074
頸巾推薦3）MAX MARA
意大利Max Mara是不少人喜愛的返工衫品牌，品牌以品質好及富設計感為名，吸引好多人入手！其頸巾採用柔軟羊毛製成，毛茸茸的質感十分惹人喜愛，還可以自行搭配出多種造型、穿法，無論擺在office還是穿出街搭配出時尚造型都很合適，折上折折後只需$2,064，年尾買一條送給自己都很不會太覺得心痛。
Max Mara Full teddy scarf
折上折64折：$2,064｜
原價：$3,230
Max Mara Full teddy scarf
折上折64折：$2,064｜
原價：$3,230
頸巾推薦4）Acne Studios
談到名牌頸巾，不得不提就是北歐品牌Acne Studios，其用cashmere製成的大圍巾每年冬天都會成為熱賣單品。保暖性能肯定是頂級的，每款設計的格子圖案配色都很夢幻，讓人想要入手不同的圖案。現在入手還有56折優惠，超級抵買啊，大家快手刀衝！
Acne Studios Logo checked wool-blend scarf
折上折64折：$1,792｜
原價：$2,800
Acne Studios Logo checked wool-blend scarf
折上折56折：$1,848｜
原價：$3,300
