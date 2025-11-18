iHerb破萬好評洗護產品64折起！
Black Friday優惠2025｜大洋郵輪逾170個航程低至半價！5大精選郵輪優惠最平每日$165起 亞洲/歐洲/非洲/北美洲都得揀
雙11過去，緊接其後的有另一個大型購物活動Black Friday！大洋郵輪率先推出低至半價的Black Friday優惠，涵蓋2026年及2027年超過170個航程，例如一個10日加勒比海航程最平只需$1,650起，除開每日只需$165起，即可展開小型豪華郵輪假期！今次Yahoo購物專員為大家精選5大郵輪優惠，無論亞洲、歐洲、非洲或是北美洲都有選擇，即刻往下睇睇詳情～
精選郵輪優惠1. 勒比海10日航程 每位$1,650起
乘坐大洋郵輪勳章號（OCEANIA INSIGNIA）由巴拿馬城前往邁阿密，穿越巴拿馬運河，一路向東走訪加勒比海沿岸的城市與島嶼，包括融合了大西洋沿岸的迷人海灘與殖民時期建築風格的哥倫比亞Cartagena、兼具自然美景及文化底蘊的哥斯大黎加Puerto Limon、擁有世上第二大的堡礁的Roatán等，遊走於叢林、古瑪雅遺址與珊瑚群島之間。行程足有10日，正進行半價優惠，是今次活動中減最多的航程之一，二人同行每位價錢由$1,650起，入住內艙房，包全程WIFI、免費餐酒及啤酒或美金300元岸上觀光活動抵用額。
加勒比海10日航程
日期：2026年4月24日-5月4日
價錢：二人同行每位價錢由$1,650起
行程：巴拿馬城→邁阿密
精選郵輪優惠2. 探索阿拉斯加峽灣+冰川
乘住大洋郵輪海濱號由西雅圖前往溫哥華，全長10天的航程周遊壯麗的峽灣和冰川。先停靠阿拉斯加Ketchikan、 Sitka、 Icy Strait Point、 Juneau以及Wrangell，盡覽瀑布、冰河、原住民文化與各式各樣的野生動物；特別穿越Holkham Bay冰河峽灣，近距離感受高聳群峰與浮冰相伴。行程最後兩日進入加拿大西岸，經停Victoria，晚上11點才啟航，足有一整日探索這個以英國維多利亞女王名字命名的歷史之都。此行程正進行65折優惠，二人同行每位價錢由$3,575起。
阿拉斯加探索10日航程
日期：2026年5月25日-6月4日
價錢：二人同行每位價錢由$3,575起
行程：西雅圖→溫哥華
精選郵輪優惠3. 佛羅里達州西岸出發 15日海島探險
乘坐大洋郵輪勳章號、從美國佛羅里達州西岸的坦帕出發，到訪波多黎各首府San Juan，漫步於歷史悠久的歐洲風彩街區與城堡遺跡。接著前往 Charlotte Amalie、Philipsburg、St. John’s及Basseterre等熱帶島嶼，每一站都是碧海白沙、熱帶叢林與殖民風情，尤其適合熱愛陽光人士和海島探險家參加。行程最終返回坦帕落船，可繼續感受過個被墨西哥灣環繞的城市。如今入手可享55折優惠，二人同行每位價錢由$2,750起，除開每日只需$183.3，超抵！
美國佛羅里達州坦帕15日來回航程
日期：2026年3月3日-3月18日
價錢：二人同行每位價錢由$2,750起
行程：美國佛羅里達州坦帕→美國佛羅里達州坦帕
精選郵輪優惠4. 穿越愛琴海+亞得里亞海 欣賞藍白山城小鎮
跳上大洋郵輪瑰麗號穿越愛琴海與亞得里亞海，先訪希臘的風情島嶼Mykonos、Santorini，欣賞大名鼎鼎的藍白山城小鎮；接著停靠克里特島東岸的 Agios Nikolaos，再至Katakolon感受古奧林匹克聖地的歷史氣息。航程將展開亞得里亞海探險，至黑山的峽灣古城Kotor 、克羅地亞的「權力遊戲」拍攝地古城Dubrovnik 、意大利南部Puglia首府Bari，最後返抵雅典。75折後二人同行每位價錢由$4,125起，價錢比其他航程稍貴，但對希臘有憧憬的話，一定盡興。
希臘及亞得里亞海10日來回航程
日期：2026年7月28日-8月7日
價錢：二人同行每位價錢由$4,125起
行程：希臘雅典→希臘雅典
精選郵輪優惠5. 亞非航程30日 體驗活力文化+異國地貌
此行程一次過玩勻亞洲及非洲，乘坐大洋郵輪憲章號由新加坡前往開普敦，途經馬六甲、吉隆坡、檳城與蘭卡威等馬來西亞港口，體驗熱帶雨林、歷史遺跡與悠閒海灘；經過泰國布吉後便跨越印度洋，停靠斯里蘭卡Hambantota與Colombo，探索古老佛教寺廟與殖民時期遺跡。接着造訪馬爾代夫Male、塞舌爾Mahé等地，感受陽光與海灘的風光明媚。行程末段前往南非的Maputo、Richards Bay、Durban與East London，最終抵達開普敦，近距離感受桌山巍峨與大西洋海岸壯麗。
亞非航程30日
日期：2026年5月1日-5月31日
價錢：二人同行每位價錢由$7,480起
行程：新加坡→非洲開普敦
網站：按這裡
