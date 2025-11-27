Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜成田機場Skyliner車票低至5折 41分鐘直達上野、附黑五專屬優惠碼｜東京機場交通

去東京旅行想慳交通費的機會來了！成田機場Skyliner京成電鐵車票有大優惠，Klook將於11月28號9PM推出低至5折的Skyliner車票，即是單程車票最平只需$57.5起。乘搭Skyliner最快41分鐘直達上野，而且班次多，加上這次優惠，絕對是成田機場交通首選！

成田機場去上野41分鐘、日暮里36分鐘

雖然成田機場相對羽田機場遠離東京市區，但來往香港的航班較多，搭Skyliner是從成田機場最快到達的東京市中心交通方式：於成田機場第2及3航站上車，中途不停站，直達日暮里只需36分鐘、至終點站上野為41分鐘，其實交通時間也不算很長。最緊要是Skyliner一小時最多有3班，均為指定席，旅客可以舒適又不擁擠地來往機場與東京市中心。如果旅客要轉車到新宿、澀谷等地點，搭到日暮里再轉JR即可。此外，Skyliner今年亦增加人臉識別進站服務，方便旅客快速入閘搭車。

成田機場去上野最快41分鐘，到埗即可shopping！（圖片來源：京成電鐵）

Skyliner路線圖（圖片來源：京成電鐵）

指定優惠碼限時低至5折

適逢Black Friday，Klook推出多項超抵優惠，當中包括Skyliner車票低至5折，優惠於11月28號9PM開搶，付款時輸入優惠碼「SKYL112950OFF」即享優惠。成人單程票Klook原售$115，使用低至5折優惠碼之後，最平只需$57.5起，有效期更長達180日，明年上半年去賞櫻都仲用得。這個優惠手快有手慢無，記得準時去搶票啦！有時間亦可以去Klook的活動頁面搶其他優惠，包括東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票買一送一！

Skyliner京成電鐵車票

優惠價：單程成人票$57.5起， （原價$115起）

付款時輸入優惠碼「SKYL112950OFF」即享優惠

Skyliner全車指定席，最好出發時網上兌換車票，以免冇位（圖片來源：京成電鐵）

