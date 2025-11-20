Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday優惠2025｜抗老護膚品牌Elemis聖誕套裝低至56折！獨家優惠碼享6折/骨膠原玫瑰系列免費升級
Elemis推出Black Friday優惠，新增皇牌產品免費升級！即看內文：
Black Friday即將到來！許多注重護膚的姊妹們緊盯著各大網站，想著用最優惠的價格瘋狂掃貨！來自英國的知名抗衰老品牌Elemis在黑色星期五大型優惠節到來之際，從今天開始推出三大黑五優惠。首先就是五大皇牌產品免費升級，與雙11的產品有所不同，加入了骨膠原玫瑰系列；其次多款聖誕套裝有Black Friday優惠，最平可以低至56折入手骨膠原日夜修護套裝；最後，如果一早有心頭好想入手的朋友就可以使用Yahoo獨家優惠碼，入手官網正價產品時輸入【YAHOOBF】可享6折，實在是超級便宜！如果已經迫不及待想入手，就可以按這裡先進去官網逛逛，還想知道Black Friday 黑五優惠更多詳情就看下文吧！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
1. 皇牌產品免費升級Double份量
骨膠原玫瑰卸妝膏100G免費升級200G｜👉按此入手
骨膠原活齡修復精華30ML免費升級 60ML（免運費）｜👉按此入手
骨膠原全效修護眼膜15ML免費升級30ML（免運費）｜👉按此入手
骨膠原玫瑰海洋面霜50ML免費升級100ML（免運費）｜👉按此入手
骨膠原玫瑰精華油15ML免費升級30ML（免運費）｜👉按此入手
2. 聖誕套裝限時額外優惠
聖誕節即將要到了，送朋友或寵愛自己都很適合選用聖誕護膚禮盒。Elemis的聖誕套裝有限時額外優惠，最抵買之選當然是骨膠原日夜修護套裝，價值$2,590的護膚禮物包括貨裝骨膠原全效修復晚霜、骨膠原海洋面霜，現在折上折56折只需$1,440即可入手，天氣乾燥下用這兩款面霜日夜修補，皮膚更加彈潤有光澤，助大家的肌膚安全度過這個冬天。此外，年輕肌膚適用的骨膠原潔膚保濕套裝也有折上折禮遇，價值$1,420的禮盒現在只需$825就可以入手，產品有骨膠原卸妝膏、骨膠原海洋面霜，清潔滋潤一組護膚品即可到位，沒有頭緒買什麼，最適合入手這款嘗試。提提大家聖誕限定護膚禮盒即將售罄，大家不要糾結太久啦～即刻手刀入手心儀禮盒！
Pro-Collagen North Stars 骨膠原潔膚保濕套裝
折上折58折：$825｜
價值：$1,420
Day & Night Iconic Duo 骨膠原日夜修護套裝
折上折56折：$1,440｜
價值：$2,590
3. Yahoo獨家優惠碼享正價貨品6折！
如果你有喜愛到每年必要入手的護膚產品，那麼就可以使用Yahoo讀者專屬的正價貨品6折優惠碼，在結帳時輸入【YAHOOBF】即可享有優惠！從多用途的山茶花油、療癒香氣的皇牌卸妝膏到去角質柔滑肌膚的膚亮肌潔膚墊，都是每次大型折扣季大家必要大手入貨的熱門產品。此外，這次，小編還留意到細胞修復膠囊，裡面含有適合早上使用的粉紅色膠囊，用玫瑰精華柔嫩肌膚並喚醒感官；還有晚上使用的綠色膠囊，蘊含薰衣草精華，除了在睡前修復肌膚，香氣還可以放鬆身心讓你更好入睡。看到這裡你是否超級心動？有Yahoo獨家6折優惠碼大家可以放心買起來！
日本山茶花潤膚油100ml
6折優惠價：$318｜
原價：$530
煥膚亮肌潔膚墊60片
6折優惠價：$318｜
原價：$530
骨膠原黑櫻桃卸妝膏100g
6折優惠價：$348｜
原價：$580
細胞修復膠囊60caps
6折優惠價：$528｜
原價：$880
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Black Friday優惠2025｜Lookfantastic護膚品低至半價！Aesop B三倍C肌膚調理凝露8折、The Ordinary身體護膚套裝$204
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕樹掛飾限時低至半價！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347
其他人也在看
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
聖誕節2025還有一個月左右就到，去看聖誕燈飾的同時，當然要準備聖誕禮物！聖誕禮物實用清單都為你準備好了，而且我們Yahoo購物專員都為大家謀到福利，讓大家購物的同時隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋，留意以下詳情！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
佛山12招穩樓市 放寬外籍人置業
佛山住建局等8部門推出12項樓市新措施，包括加大存量土地「收調供」力度、嚴控新增商服用地供應規模和商住用地配比、改善房地產項目開竣工時限、改善存量項目開竣工違約金核算標準、促進商服用地轉型利用、便利境外個人置業等。信報財經新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Oral-B 電動牙刷黑五低至 3 折，AI 牙刷創新低價
在今年黑五優惠中，如果要選一款有科技感、又有體面外觀的電動牙刷作為升級體驗，Oral-B Genius X Limited 絕對是不錯的選擇。尤其這次 Amazon 黑五活動中，直接以 35 折登場，只需 US$69 （約 HK$545）就能免運費入手，原價逾 HK$1,500 的高階電動牙刷，現在只要三分一價格就能擁有！Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
聖誕禮物2025｜$2,800起買GUCCI？「頭號獵物」名牌小銀包推薦：YSL、BV無失手實用禮物列陣
聖誕節2025將至，聖誕禮物名單也為你準備就緒！先來看看名牌「頭號獵物」小銀包推薦，如果你之前還未送過小銀包的話，那看這邊就對了，幫你整理了一系列在$2,800至$4,300價位的名牌小銀包，幫你在預算之內買到得體又實用的聖誕禮物心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2
Team Group 專為 Nintendo Switch 2 推出的 APEX SD7.1 microSD Express 卡首次出現可觀折扣，目前只要花 US$97 和 US$200 即可入手 512GB 和 1TB 型號。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動
聖誕節即將來臨，日本各地大大小小的聖誕燈飾經已陸續亮起，相信不少人都計劃或心心郁想去日本感受濃郁的節日氣氛！Rakuten Travel趁住Black Friday推出最高5折的快閃優惠券，部份經已開始可以領取及使用，甚至適用於全日本酒店！Yahoo購物專員為大家整合6大優惠券及其使用條款，並精選9大日本住宿及周邊燈光活動推介，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
DQ攻港｜美式冰淇淋品牌Dairy Queen宣布攻港！必試招牌「暴風雪Blizzard」系列
美式冰淇淋品牌Dairy Queen宣布攻港！DQ曾於70、80年代進軍香港，及後撤出，並將於下年年初再度登陸香港！以後在港都可以吃到DQ的招牌「暴風雪Blizzard」系列！Yahoo Food ・ 19 小時前
【U士多】秒殺價 G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件（即日起至27/11）
U士多秒殺價有G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件、農心辛辣麵五包裝$19.9/袋、素瑪哥SUMACO綜合蔬果乾100克 $9/件、盛田美張 男山大吟釀$59/支、韓國廣川紫菜九包裝 $28/2包、千城堂開心果小食大包裝 $49.9/袋、伊藤園綠茶/濃味綠茶500毫升 $10/2支、媽咪麵五包裝 $12.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕/黃油蛋糕 $24/2包、駱駝嘜花生油/粟米油/芥花籽油900毫升 $19.9/支、水仙花牌五香肉丁 $11.9罐！YAHOO著數 ・ 1 天前
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
百佳天壇牌火腿豬肉$82/4罐＋送出前一丁、惠康買2支淘大蠔油送總值$46禮品｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 20 小時前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 1 天前
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！YAHOO著數 ・ 19 小時前
Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$79
最近天氣明顯轉涼，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$79就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
香港Disney Store官網12月29日結束營運 顧客可經Buyee購日本迪士尼商品
香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均按照原有安排處理與配送。 香港Disney Store同時宣布，自今年11月18日起，可改由第三方合作夥伴Buyee，選購日本DisneyStore官網的精選商品，由日本直接出貨，寄送至香港，作為主要購買渠道。 根據Buyee官網，代購手續費每筆300日圓(約14.86港元)，另包括日本國內及國際運費等，運費根據商品實際重量及尺寸而定，用家可使用Buyee的運費計算工具評估費用。 付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡(不支援簽賬功能)、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
《港樓》洪水橋#LYOS花園複式戶 推「轉租為買」計劃
長實集團(01113.HK)旗下洪水橋#LYOS新推出「轉租為買」付款計劃及「新業主大利是」優惠。買家選用「轉租為買」付款計劃購買任何在售花園複式戶，於簽署臨時買賣合約當日或之前已承租任何香港住宅物業，並須出示有效證明文件證明其符合前述要求，即可獲享照售價減9.5%折扣優惠及50,000元售價折扣。此外，凡購買指定花園複式戶可獲贈30萬元傢俱禮券或獲送全屋傢俱。 長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，隨着樓市向好，市場大小項目紛乘勢推出，近日查詢及前來參觀#LYOS花園複式戶現樓的客人亦明顯增加，當中不少為租樓人士，市場正進入減息周期，租金屢創新高，而現時樓價相對平穩，市場普遍認為會緩緩向上，所以轉租為買絕對有利於創造個人資產及提升生活質素。 項目現餘13伙花園複式戶供應，在售單位均坐向南或享開揚山景，每戶擁地下花園、1樓平台和天台。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
工信部料今年國內市場玩具零售總額超千億人幣
工信部今日(19日)舉行新聞發佈會，介紹GB 6675《玩具安全》系列強制性國家標準修訂情況，指中國建成了全球最為完善的玩具產業鏈，生產技術先進、技術工人素質高，產業優勢顯著，能夠為全球消費者提供優質優價的玩具產品。2024年，國內市場玩具零售總額達978.5億元，比2020年增長25.5%；玩具產品出口額達398.7億美元，比2020年增長19.1%，超四成產品出口美國、歐盟市場。據有關機構測算，預計2025年全年，中國國內市場玩具零售總額將超1000億元。 工信部指出，近年來，以盲盒、手辦為代表的，具有情緒價值、收藏價值的玩具市場持續高速增長，在為年輕人提供情緒價值的同時，也成為玩具產業新的經濟增長點。 據統計，2024年，國內市場潮流和收藏玩具及周邊產品零售總額達到558.3億元。一批具有創新能力的本土企業在原創IP打造、品牌營運等方面展現出強勁實力，在滿足國內消費需求的同時，將中國原創力量推向世界舞台，有力提升了中國玩具行業的國際影響力。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前