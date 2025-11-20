Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜抗老護膚品牌Elemis聖誕套裝低至56折！獨家優惠碼享6折/骨膠原玫瑰系列免費升級

Black Friday即將到來！許多注重護膚的姊妹們緊盯著各大網站，想著用最優惠的價格瘋狂掃貨！來自英國的知名抗衰老品牌Elemis在黑色星期五大型優惠節到來之際，從今天開始推出三大黑五優惠。首先就是五大皇牌產品免費升級，與雙11的產品有所不同，加入了骨膠原玫瑰系列；其次多款聖誕套裝有Black Friday優惠，最平可以低至56折入手骨膠原日夜修護套裝；最後，如果一早有心頭好想入手的朋友就可以使用Yahoo獨家優惠碼，入手官網正價產品時輸入【YAHOOBF】可享6折，實在是超級便宜！如果已經迫不及待想入手，就可以按這裡先進去官網逛逛，還想知道Black Friday 黑五優惠更多詳情就看下文吧！

1. 皇牌產品免費升級Double份量

骨膠原玫瑰卸妝膏100G免費升級200G

2. 聖誕套裝限時額外優惠

聖誕節即將要到了，送朋友或寵愛自己都很適合選用聖誕護膚禮盒。Elemis的聖誕套裝有限時額外優惠，最抵買之選當然是骨膠原日夜修護套裝，價值$2,590的護膚禮物包括貨裝骨膠原全效修復晚霜、骨膠原海洋面霜，現在折上折56折只需$1,440即可入手，天氣乾燥下用這兩款面霜日夜修補，皮膚更加彈潤有光澤，助大家的肌膚安全度過這個冬天。此外，年輕肌膚適用的骨膠原潔膚保濕套裝也有折上折禮遇，價值$1,420的禮盒現在只需$825就可以入手，產品有骨膠原卸妝膏、骨膠原海洋面霜，清潔滋潤一組護膚品即可到位，沒有頭緒買什麼，最適合入手這款嘗試。提提大家聖誕限定護膚禮盒即將售罄，大家不要糾結太久啦～即刻手刀入手心儀禮盒！

聖誕禮盒即將售罄！按此把握機會

Pro-Collagen North Stars 骨膠原潔膚保濕套裝

折上折58折：$825｜ 價值：$1,420

按此手刀下單

Pro-Collagen North Stars 骨膠原潔膚保濕套裝

Day & Night Iconic Duo 骨膠原日夜修護套裝

折上折56折：$1,440｜ 價值：$2,590

按此手刀下單

Day & Night Iconic Duo 骨膠原日夜修護套裝

3. Yahoo獨家優惠碼享正價貨品6折！

如果你有喜愛到每年必要入手的護膚產品，那麼就可以使用Yahoo讀者專屬的正價貨品6折優惠碼，在結帳時輸入【YAHOOBF】即可享有優惠！從多用途的山茶花油、療癒香氣的皇牌卸妝膏到去角質柔滑肌膚的膚亮肌潔膚墊，都是每次大型折扣季大家必要大手入貨的熱門產品。此外，這次，小編還留意到細胞修復膠囊，裡面含有適合早上使用的粉紅色膠囊，用玫瑰精華柔嫩肌膚並喚醒感官；還有晚上使用的綠色膠囊，蘊含薰衣草精華，除了在睡前修復肌膚，香氣還可以放鬆身心讓你更好入睡。看到這裡你是否超級心動？有Yahoo獨家6折優惠碼大家可以放心買起來！

日本山茶花潤膚油100ml

6折優惠價：$318｜ 原價：$530

按此手刀下單

日本山茶花潤膚油100ml

煥膚亮肌潔膚墊60片

6折優惠價：$318｜ 原價：$530

按此手刀下單

煥膚亮肌潔膚墊60片

骨膠原黑櫻桃卸妝膏100g

6折優惠價：$348｜ 原價：$580

按此手刀下單

骨膠原黑櫻桃卸妝膏100g

細胞修復膠囊60caps

6折優惠價：$528｜ 原價：$880

按此手刀下單

細胞修復膠囊60caps

