Alo Yoga官網全網7折
Black Friday優惠2025｜曼谷酒店級Viva Jiva Spa低至2折！60分鐘按摩最平低至$108 即睇黑五折上折優惠碼
去曼谷旅行點少得按摩做SPA？KKday趁住Black Friday推出大優惠，其中曼谷The Landmark酒店內的Viva Jiva Spa限時低至4折，如果於11月28日Black Friday當日使用指定5折優惠碼，折上折低至近2折！指定60-75分鐘按摩套餐每位只需$108起！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
曼谷鬧市酒店SPA 鄰近BTS Nana站
這次Yahoo購物專員介紹的Viva Jiva Spa地理位置優越，位於鄰近BTS Nana站的The Landmark酒店內，交通十分方便。Nana站本身是夜生活非常熱鬧的地區，搭2-3個站就到Central World及Siam站，住附近可節省交通時間，多按摩半小時！Viva Jiva Spa結合東西方智慧的療程，由經驗豐富的泰式治療師為客人度身訂造的SPA，深受客人歡迎。 不少人的評價大讚按摩手法專業，環境寧靜舒適，五星級享受。
Black Friday折上折、60分鐘按摩$108！
現時經KKday購買Viva Jiva Spa的療程，優惠低至4折，當中最抵的「60-75分鐘按摩」，首選是60分鐘的傳統泰式按摩，只需$216；90分鐘按摩亦有51折優惠，每位$357起。KKday將於11月28日Black Friday當日加推5折優惠碼【KKBLACK50】，折扣可疊加使用，變相低至2折！60分鐘按摩埋單只要$108，90分鐘按摩則是$178.5起，簡單非買不可！要留意購買按摩券後需經電話預約服務，不接受walk-in使用優惠。
【KKday 4折優惠】60-75分鐘按摩
優惠價：$216/位，
（原價$537/位）
11月28日輸入優惠碼【KKBLACK50】享5折優惠，$108/位
【KKday 51折優惠】90分鐘按摩
優惠價：$357起/位，（原價$706/位）
11月28日輸入優惠碼【KKBLACK50】享5折優惠，$178.5起/位
Viva Jiva Spa
營業時間：11am-8:30pm
地址：138 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110（地圖按此）
交通：曼谷BTS淺綠線Nana（那那）站
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至3pm
平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
雙11優惠最後機會！Agoda酒店優惠低至85折 曼谷酒店人均低至$106、高分/新酒店都有折！
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
雙11優惠2025｜曼谷機票＋酒店只要$1,111！2024年開幕新Accor酒店、鄰近EmSphere商場｜泰國平機票
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
泰國航空全新「豪華經濟艙Plus」！座位可完全躺平、設有機上酒吧
其他人也在看
Black Friday優惠2025｜Hyatt酒店推8折優惠、近200間酒店選擇！大阪難波Caption by Hyatt人均$221起
11月28日就是Black Friday，不少旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等均陸續推出旅遊產品優惠，當中酒店集團如Hyatt亦於即日起推出亞太地區酒店高達8折優惠，適用於近200間日韓台泰中酒店，涵蓋柏悅（Park Hyatt）、君悅（Grand Hyatt）、凱悅（Hyatt Regency）、The Standard等多個品牌，立即睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限26/11）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有灣仔碼頭湯圓(黑芝麻/花生) $15/2件、去骨鯖魚 $18/2包、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
一芳指定大杯裝飲品買1送1、華御結 6款人氣御結口味$12｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 小時前
adidas黑五優惠勁減低至19折 最平$173買到波鞋！3折買水原希子同款Gazelle、男裝T恤只需$83
雙11、Black Friday、雙12、聖誕減價……各大優惠於年尾來勢洶洶，各位要守住荷包確實不容易。在等待下一個促銷來臨之前，編輯發現原來網購平台Zalora正悄悄進行指定品牌大激減，當中Adidas更低至19折，折扣可謂空前最強！最平$173買到Rivalry低筒鞋、明星復古系列Gazelle竟然只需$203、連男女裝也低至$100內，部份產品已剩下少量碼數，大家趕快搶貨吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示
中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
【OK便利店】買高蛋白質飲品、豆漿豆奶 滿$60即享75折（即日起至28/11）
Circle K 送上驚喜優惠， 一連三日嚟Circle K 買高蛋白質飲品、豆漿豆奶滿$60即享75折優惠！OK Stamp It會員付款時使用會員感謝券，憑券滿$25即減$5，抵上加抵！YAHOO著數 ・ 1 小時前
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
近日，有網民於 Threads 發帖表示，「正式宣布黑芝麻已取代開心果成甜品界一哥！」，簡單一句話即時引來不少芝麻愛好者現身力撐，更有開心果粉絲坦言已經「轉會」。帖文迅速引起熱烈討論，一眾網民即變身黑芝麻推廣大使，紛紛留言分享不同黑芝麻食品，亦有不少小店藉機自薦其黑芝麻出品。Yahoo Food ・ 4 小時前
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出會員7折優惠，要進去官網，免費登記成為會員，就可享會員專屬優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折
買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
自助餐優惠｜香港必食酒店自助餐排名Top 10！聖誕主題自助餐限時買1送1／任食火雞、聖誕甜品（每月更新）
自助餐排名十強名單出爐！香港人出名鍾意食自助餐，不少人氣酒店自助餐餐廳都長期爆滿，忠實讀者應該知道Yahoo購物專員不時都會推介各大自助餐優惠，更有不少優惠經常秒速售罄。今次Yahoo購物綜合了Yahoo搜尋引擎的搜尋次數、酒店buffet產品的點擊率、購買率等數據，篩選過去三十日最受歡迎的10間酒店自助餐，今期不少酒店都推出聖誕主題自助餐，部分自助餐更有買一送一優惠！馬上為大家揭曉最新Yahoo讀者最愛酒店自助餐排名Top 10！Yahoo Food ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜IHG洲際酒店優惠低至75折+賺取會員積分！輕井澤ANA新酒店人均$327.7起，設滑雪娛雪公園+溫泉
Black Friday是入手超筍旅遊產品優惠的好時機，除了睇實旅遊產品平台KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，各大酒店集團都是追擊對象之中！Yahoo購物專員發現洲際酒店集團推出全球限時優惠，會員專享75折、非會員都有8折，兼可賺取洲際優悅會積分，Yahoo購物專員精選今年翻新開幕的ANA輕井澤假日酒店，折後人均$327.7起，立即到官網格價。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
深圳美食2025〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/福建菜天花板/法式浪漫魚子醬蛋糕
深圳美食2024多到不能盡錄！適逢周末放假想美食一日遊，深圳絕對是人氣之選！只需一程地鐵即可直達落馬洲或羅湖口岸，美食種類多不勝數而且消費便宜，更有多個人氣商場，逛足一日都不會覺得悶，每次去都有新發現！Yahoo Food精選20間人氣必食餐廳，馬上看看內文的深圳美食推介！Yahoo Food ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 $2,000，輕薄機身大螢幕打造性價比之王
如果一直想買一部平板用來追劇、上網、開會、陪小朋友學習，但又沒有旗艦價位的預算，Samsung Galaxy Tab S10 Lite 首次跌破 HK$2,000 關口，以近 7 折的優惠力度重新定義中階平板標準。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前