Black Friday優惠2025｜曼谷酒店級Viva Jiva Spa低至2折！60分鐘按摩最平低至$108 即睇黑五折上折優惠碼

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜曼谷酒店級Viva Jiva Spa低至2折 60分鐘按摩最平只需$108起、附黑五折上折優惠碼！

去曼谷旅行點少得按摩做SPA？KKday趁住Black Friday推出大優惠，其中曼谷The Landmark酒店內的Viva Jiva Spa限時低至4折，如果於11月28日Black Friday當日使用指定5折優惠碼，折上折低至近2折！指定60-75分鐘按摩套餐每位只需$108起！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

曼谷鬧市酒店SPA 鄰近BTS Nana站

這次Yahoo購物專員介紹的Viva Jiva Spa地理位置優越，位於鄰近BTS Nana站的The Landmark酒店內，交通十分方便。Nana站本身是夜生活非常熱鬧的地區，搭2-3個站就到Central World及Siam站，住附近可節省交通時間，多按摩半小時！Viva Jiva Spa結合東西方智慧的療程，由經驗豐富的泰式治療師為客人度身訂造的SPA，深受客人歡迎。 不少人的評價大讚按摩手法專業，環境寧靜舒適，五星級享受。

位於The Landmark酒店的Viva Jiva Spa網上評價甚好（圖片來源：KKday）

Black Friday折上折、60分鐘按摩$108！

現時經KKday購買Viva Jiva Spa的療程，優惠低至4折，當中最抵的「60-75分鐘按摩」，首選是60分鐘的傳統泰式按摩，只需$216；90分鐘按摩亦有51折優惠，每位$357起。KKday將於11月28日Black Friday當日加推5折優惠碼【KKBLACK50】，折扣可疊加使用，變相低至2折！60分鐘按摩埋單只要$108，90分鐘按摩則是$178.5起，簡單非買不可！要留意購買按摩券後需經電話預約服務，不接受walk-in使用優惠。

【KKday 4折優惠】60-75分鐘按摩

優惠價：$216/位， （原價$537/位）

11月28日輸入優惠碼【KKBLACK50】享5折優惠，$108/位

SHOP NOW

按摩房間內設有淋浴間和廁所（圖片來源：KKday）

【KKday 51折優惠】90分鐘按摩

優惠價：$357起/位，（原價$706/位）

11月28日輸入優惠碼【KKBLACK50】享5折優惠，$178.5起/位

SHOP NOW

泰式治療師為客人度身訂造SPA及按摩手法（圖片來源：KKday）

Viva Jiva Spa

營業時間：11am-8:30pm

地址：138 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110（地圖按此）

交通：曼谷BTS淺綠線Nana（那那）站

更多相關文章：

Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至3pm

平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額

飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券

雙11優惠最後機會！Agoda酒店優惠低至85折 曼谷酒店人均低至$106、高分/新酒店都有折！

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜

曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站

Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025

雙11優惠2025｜曼谷機票＋酒店只要$1,111！2024年開幕新Accor酒店、鄰近EmSphere商場｜泰國平機票

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

泰國航空全新「豪華經濟艙Plus」！座位可完全躺平、設有機上酒吧

泰國國喪期旅遊指南｜天燈節煙火及音樂表演取消！遊客要黑色穿著嗎？夜市/酒吧開放嗎？