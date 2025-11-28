宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
Black Friday優惠2025｜東京華納兄弟哈利波特影城買1送1，人均$159.5起！冬季限定活動即日起開催，重現雪中霍格華茲
Black Friday終於來臨，Klook於正日（11月28日）推出大量日韓冬日及本地玩樂優惠低至買一送一，其中當晚9點有東京華納兄弟哈利波特影城門票買一送一，再送eSIM，折後人均$159.5起，今次優惠需輸入優惠碼方能享用，立即往下睇睇優惠詳情，把握機會低價入手門票吧！
冬季限定活動「Hogwarts in the Snow」重現經典聖誕場景
東京華納兄弟哈利波特影城，是亞洲首座兼全球最大的哈利波特影城，內裡神還原電影場景，讓大家穿梭霍格華茲特快車、霍格華茲餐廳、九又四分之三月台、斜角巷等耳熟能詳的場景，其建築物、美術道具、光影收音、道具模型到服飾擺設等都滿有口碑，打卡之餘，亦可了解電影製作過程。影城於即日起至2026年1月12日迎來冬季限定活動「Hogwarts in the Snow」，霍格華茲廳懸掛了逾400支懸浮蠟燭，四周點綴聖誕樹及閃亮裝飾，重現電影中最經典的聖誕場景；霍格華茲城堡與霍格村化身為雪景舞台，同步亦推出多款聖誕限定商品與甜點，能沉浸在哈利波特的奇幻冬季之中。
買一送一優惠碼 人均$159.5起
Klook趁住Black Friday的來臨，於正日（11月28日）晚上9點推出東京華納兄弟哈利波特影城門票優惠，原價每位$319起，預訂時輸入優惠碼【HFPBF1128B1G1】，即可享買一送一優惠，折後人均只需$159.5起，每張單再送eSIM一張，計劃到日本東京旅遊的各位，記得準時開搶吧！
【買一送一】日本東京華納兄弟哈利波特影城門票
優惠價：預訂時輸入優惠碼【HFPBF1128B1G1】可享買一送一，折後每位$159.5起
（原價$319起）
東京華納兄弟哈利波特影城
地址：東京都練馬區春日町1-1-7（地圖按此）
開放時間：每日各有不同，可參考官網最新開放時間
交通：西武豊島線「豊島園站」步行2分鐘，或都營地下鐵大江戶線「豊島園駅」步行2分鐘
