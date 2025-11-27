Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜東京豐洲teamLab Planets門票買一送一，人均$94.5起！即睇三大全新展區、近20個藝術裝置

Klook趁住Black Friday，一連4日推出日韓冬日及本地玩樂優惠低至買一送一，明天（11月28日）早上11點將有東京豐洲teamLab Planets TOKYO買一送一優惠，折後人均只需$94.5起，每張單再送eSIM一張，立即往下睇睇優惠詳情。

明天（11月28日）早上11點將有東京豐洲teamLab Planets TOKYO買一送一優惠。（相片來源：Klook）

三大新展區、近20個全新藝術裝置

東京豐洲teamLab Planets展期將會延長至2027年年底 ，由今年1月起面積擴張1.5倍，新增三大區域、近20個全新藝術裝置，包括主張透過身體認識世界的「運動森林」（Athletics Forest）、以「共創」作為出發點的「未來園」（Future Park），以及用智慧型手機探索、研究、捕捉美麗動物的「捕捉並收集的森林」（Catching and Collecting Forest），連上原本的招牌作品，包括「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖—無限」，錦鯉與季節性花朵彩繪跟隨人走動而變化；又可以體驗被10,000株蘭花鮮花環繞的夢幻氛圍；走到「生命是轉瞬即逝的光的結晶」，看着無數由光的凝固形成的光的結晶漂浮在空中，鼓勵參觀者放鬆身心以思考自身與作品甚至周遭環境的交集，感受身體與藝術作品之間模糊的界限。

「運動森林」（Athletics Forest）中的「毛毛蟲屋中快速旋轉的彈跳球體」，人們踩在球上時，球體就會發光。（相片來源：Klook）

「Sketch Unwelt World」中，在大會提供的圖案上填色，所繪製畫作會以三維形式出現。（相片來源：Klook）

「捕捉並收集的森林」用智慧型手機探索、研究、捕捉美麗動物。（相片來源：Klook）

空間裡充滿了光之球體，只要人們用手撥開，或被拍打時受到衝擊會改變顏色並發出特有的音色。（相片來源：Klook）

「無窮無盡的水晶宇宙」通過累積光點所創造的立體作品。（相片來源：Klook）

快閃買一送一 人均$94.5起

Klook於11月28日早上11點推出東京豐洲teamLab Planets門票買一送一優惠，原價每位$189起，折後人均只需$94.5起，每單再送一張eSIM，超級抵買，記得較定鬧鐘搶飛吧！

東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票

價錢：買一送一後人均$94.5起，每單送eSIM一張（原價$189起）

按此經Klook預訂

東京豐洲 teamLab Planets TOKYO

地址：東京都江東區豊洲 6-1-16（地圖按此）

營業時間：8:30am-10pm（12月31日-1月2日8:30am-8pm），12月10日、1月15日、1月31日休息

交通：東京臨海新交通臨海線 百合海鷗號新豐洲站北口步行1分鐘

