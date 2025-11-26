Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜IHG洲際酒店優惠低至75折+賺取會員積分！輕井澤ANA新酒店人均$327.7起，設滑雪娛雪公園+溫泉

Black Friday是入手超筍旅遊產品優惠的好時機，除了睇實旅遊產品平台KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，各大酒店集團都是追擊對象之中！Yahoo購物專員發現洲際酒店集團推出全球限時優惠，會員專享75折、非會員都有8折，兼可賺取洲際優悅會積分，Yahoo購物專員精選今年翻新開幕的ANA輕井澤假日酒店，折後人均$327.7起，立即到官網格價。

洲際酒店集團優惠高達75折

洲際酒店集團推出全球限時優惠，由即日起至2025年12月4日前經酒店官網或IHG APP預訂全球超過6,600間酒店或度假村，洲際優悅會會員專享高達75折優惠、非會員都有高達8折優惠，並可同時賺取洲際優悅會積分，入住日期為2025年11月23日至2026年3月31日期間，住宿預訂需要提前至少3日完成，需全額預付且不可退款。

洲際酒店集團推出全球限時優惠，洲際優悅會會員專享高達75折優惠、非會員都有高達8折優惠。（相片來源：IHG官網）

輕井澤ANA新酒店 人均$327.7起

既然今次入住日期橫跨整個冬季，Yahoo購物專員精選日本其中一個滑雪勝地輕井澤的一間翻新酒店「ANA輕井澤假日酒店」，全館經過翻新後於今年9月12日重新開業！酒店位於淺間山腳下、標高約1,300米的北輕井澤，四周被大自然包圍，擁有102間全新裝修客房，包括標準房、兒童套房及家庭套房等，自設的輕井澤雪公園將於今年12月13日開放，設有適用於初級與中級者的6條雪道，以及兒童遊戲雪區（Kids Park） 等設施，滑雪裝備租借選擇齊全，住客隨時可以大玩特玩，玩攰了可以返酒店浸溫泉或到餐廳醫肚！Yahoo購物專員睇過聖誕當日（12月25日）入住只需$1,589起，可供3人入住，除開人均只需$529起，其他日子普遍一千玩有找，如2026年1月13日入住則只需$983起，人均$327.7起，非常抵住！

ANA輕井澤假日酒店

價格：$983起，3人入住人均$327.7起

SHOP NOW 按此查看洲際酒店集團全球限時優惠

酒店位於淺間山腳下、標高約1,300米的北輕井澤，四周被大自然包圍，擁有102間全新裝修客房。（相片來源：IHG官網）

自設的輕井澤雪公園將於今年12月13日開放，設有適用於初級與中級者的6條雪道，以及兒童遊戲雪區（Kids Park） 等設施。（相片來源：IHG官網）

聖誕當日（12月25日）入住只需$1,589起，可供3人入住，除開人均只需$529起。（相片來源：IHG官網）

其他日子普遍一千玩有找，如2026年1月13日入住則只需$983起，人均$327.7起，非常抵住！（相片來源：IHG官網）

ANA輕井澤假日酒店（ANA Holiday Inn Resort Karuizawa）

地址：群馬縣吾妻郡長野原町北輕井澤2032-16（地圖按此）

交通：從輕井澤站開車約35分鐘

