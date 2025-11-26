大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
Black Friday優惠2025｜IHG洲際酒店優惠低至75折+賺取會員積分！輕井澤ANA新酒店人均$327.7起，設滑雪娛雪公園+溫泉
Black Friday是入手超筍旅遊產品優惠的好時機，除了睇實旅遊產品平台KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，各大酒店集團都是追擊對象之中！Yahoo購物專員發現洲際酒店集團推出全球限時優惠，會員專享75折、非會員都有8折，兼可賺取洲際優悅會積分，Yahoo購物專員精選今年翻新開幕的ANA輕井澤假日酒店，折後人均$327.7起，立即到官網格價。
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
洲際酒店集團優惠高達75折
洲際酒店集團推出全球限時優惠，由即日起至2025年12月4日前經酒店官網或IHG APP預訂全球超過6,600間酒店或度假村，洲際優悅會會員專享高達75折優惠、非會員都有高達8折優惠，並可同時賺取洲際優悅會積分，入住日期為2025年11月23日至2026年3月31日期間，住宿預訂需要提前至少3日完成，需全額預付且不可退款。
輕井澤ANA新酒店 人均$327.7起
既然今次入住日期橫跨整個冬季，Yahoo購物專員精選日本其中一個滑雪勝地輕井澤的一間翻新酒店「ANA輕井澤假日酒店」，全館經過翻新後於今年9月12日重新開業！酒店位於淺間山腳下、標高約1,300米的北輕井澤，四周被大自然包圍，擁有102間全新裝修客房，包括標準房、兒童套房及家庭套房等，自設的輕井澤雪公園將於今年12月13日開放，設有適用於初級與中級者的6條雪道，以及兒童遊戲雪區（Kids Park） 等設施，滑雪裝備租借選擇齊全，住客隨時可以大玩特玩，玩攰了可以返酒店浸溫泉或到餐廳醫肚！Yahoo購物專員睇過聖誕當日（12月25日）入住只需$1,589起，可供3人入住，除開人均只需$529起，其他日子普遍一千玩有找，如2026年1月13日入住則只需$983起，人均$327.7起，非常抵住！
ANA輕井澤假日酒店
價格：$983起，3人入住人均$327.7起
ANA輕井澤假日酒店（ANA Holiday Inn Resort Karuizawa）
地址：群馬縣吾妻郡長野原町北輕井澤2032-16（地圖按此）
交通：從輕井澤站開車約35分鐘
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略
Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略
Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動
Black Friday優惠2025｜Agoda韓國酒店減$200！每晚人均低至$248 首爾/仁川/釜山/濟州/大邱
Black Friday優惠2025｜首爾機場快綫AREX單程車票半價！每程只需$29起｜首爾交通優惠
Black Friday優惠2025｜深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店低至33折，人均$273.5！週末/聖誕/除夕/新年統統劃一不加價｜深圳酒店優惠
Black Friday優惠2025｜深圳富苑皇冠假日套房酒店低至5折、人均最平$364.7起！聖誕元旦不加價 SPA住宿套餐、親子主題套房
Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證
Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼
Black Friday優惠2025｜滑雪服裝低至$53.9 Amazon最暢銷防水防風滑雪外套/OutdoorMaster滑雪護目鏡
其他人也在看
深圳人氣玩樂優惠推介：機票回贈$78、機票酒店套票半價、旅遊禮包大放送
想返大陸玩又想慳錢？Trip.com教你精明出發！由深圳起飛，機票即賺$78回贈，逢星期二搶機+酒套票激減$500！即睇內地旅遊全攻略，拎走專享優惠，探索大江南北！Trip.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價
經常飲咖啡、茶，又或者正在配戴牙箍、做過矯齒、植牙，普通刷牙對口腔清潔來說是不足夠的，AquaSonic Home Dental Center Pro 今次黑五重現歷史低價，僅 US$67.95（約HK$528） 就可以一次過買齊電動牙刷及水牙線。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
Black Friday即將來臨，除了旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，酒店集團優惠也是各位旅人的搶購對象！Marriott公布Cyber Week Sale詳情，會員經Marriott APP預訂指定酒店可享75折優惠，更可儲Marriott Bonvoy會員積分，參與酒店達7千多間，不妨到官網格價。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
英偉達盤前跌逾3% 傳Meta正考慮使用Google AI晶片
AI晶片股王英偉達(NVDA)周二(25日)盤前交易時間跌3.3%，報176.61美元。 資訊科技網媒《The Information》報道，fb、ig及Whatsapp母企Meta(META.US)正考慮使用由Google(谷歌)設計的AI晶片。AASTOCKS ・ 1 天前
港婦遊台自助餐廳內倒地 經搶救3日不治
【on.cc東網專訊】香港一名婦人周日（23日）晚在台灣高雄享用自助餐時，突然倒地呼吸困難，心跳停止，經送院搶救3日，周三（26日）宣告死亡。on.cc 東網 ・ 19 小時前
衛詩雅提早慶生勁感動 生日牌跌落地都要執
【on.cc東網專訊】藝人衛詩雅（Michelle）昨日（24日）迎來41歲生日，公司在社交網放了一條為她慶生的短片，片中Michelle收到生日蛋糕後大呼感動：「好感動，你哋估到我今年生日要一個人過，我要喺劇組過︳所以提前同我慶祝，我會順利拍攝，許個願先。」許東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折
黑色星期五Black Friday 2025優惠即將開始，各大網購平台及品牌都出招吸引大家消費！而雲集不少運動品牌的馬拉松Marathon Sports網店亦推出限時低至45折優惠，有多款波鞋列入減價區，最推介New Balance的不同系列。另外，想備戰馬拉松賽事，也有Asics、Saucony、Hoka等跑鞋選擇，想趁平買定多一、兩套運動服飾做替換的話，一定要把握今次黑五優惠的機會！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
宋慧喬44歲生日IG美照放題！超近鏡自拍皮膚保養超好，「靚到發光」的秘密也許是氣場穩定的女主魅力
11月22日原來都出產不少美人，阿Sa蔡卓妍在11月22日生日，韓國女神宋慧喬也是在11月22日生日。日前她在IG發帶一系列的生日慶生美照，跟朋友慶生的她，可愛地戴起頭巾，淡妝上陣自拍也沒在怕，皮膚保養得非常好，肌膚都很透亮水潤，魅力全開。這種韓國女主氣場是如何練成呢？來跟宋慧喬學習女主魅力吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
差估署：本港10月私宅售價指數按月續升0.4% 創15個月高
差估署公布，本港10月私宅售價指數按月升0.4%，連升五個月，並創去年7月以來15個月高；本年至今累升1.8%。 以住宅單位類別劃分，1,076方呎以下中小型單位售價指數按月升0.4%，本年至今累升1.9%。AASTOCKS ・ 21 小時前
Black Friday優惠2025｜Hyatt酒店推8折優惠、近200間酒店選擇！大阪難波Caption by Hyatt人均$221起
11月28日就是Black Friday，不少旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等均陸續推出旅遊產品優惠，當中酒店集團如Hyatt亦於即日起推出亞太地區酒店高達8折優惠，適用於近200間日韓台泰中酒店，涵蓋柏悅（Park Hyatt）、君悅（Grand Hyatt）、凱悅（Hyatt Regency）、The Standard等多個品牌，立即睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
adidas黑五優惠勁減低至19折 最平$173買到波鞋！3折買水原希子同款Gazelle、男裝T恤只需$83
雙11、Black Friday、雙12、聖誕減價……各大優惠於年尾來勢洶洶，各位要守住荷包確實不容易。在等待下一個促銷來臨之前，編輯發現原來網購平台Zalora正悄悄進行指定品牌大激減，當中Adidas更低至19折，折扣可謂空前最強！最平$173買到Rivalry低筒鞋、明星復古系列Gazelle竟然只需$203、連男女裝也低至$100內，部份產品已剩下少量碼數，大家趕快搶貨吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
週末快閃廣州攻略！Trip.com 優惠大放送 低至26折歎世界
想快閃廣州？Trip.com 幫你慳到盡！整合廣州至荀酒店、平價機票、高鐵車票、熱門景點門票及旅行團懶人包。即睇最新優惠，週末即興出發食買玩，輕鬆規劃你的廣州之旅！Trip.com ・ 20 小時前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。 ※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。LIVE JAPAN ・ 32 分鐘前
避開人潮與酷熱天氣 傍晚才出發！試一次夜間旅遊
你試過凌晨在異國逛街嗎？旅遊作家兼攝影師 Stephanie Vermillion 的夜旅指南《100 Nig […] The post 避開人潮與酷熱天氣 傍晚才出發！試一次夜間旅遊 first appeared on OLO. 這篇文章 避開人潮與酷熱天氣 傍晚才出發！試一次夜間旅遊 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
《大行》滙研：中日航線取消對內地航空公司盈利構成直接風險 同程、攜程受惠穩健旅遊需求
近日中國呼籲國民避免前往日本，另據報內地航空公司收到要求，削減日本航班的措施將維持至明年3月底。滙豐研究發表報告指，將對內地航空公司的盈利構成直接風險。自疫情以來，中國至日本航線一直是內地航空公司的高利潤航線，而延長航班削減的措施涵蓋了最具利潤的農曆新年假期。 不過，滙豐研究認為，雖然前往日本的遊客減少，但旅遊需求並未消失，因此旅客傾向更改目的地，當中同程旅行(00780.HK)可受惠於國內旅行需求上升，而攜程-S(09961.HK)則受惠於旅客轉往其他國外目的地。 該行表示，雖然今年第三季季節性表現強勁，但預期三大內地航空股將在第四季重陷虧損，料屆時三企將錄得60億元人民幣虧損。該行看好同程及攜程可受惠於穩健的旅遊需求，重申予國航(00753.HK)、東航(00670.HK)及南航(01055.HK)H股「減持」評級，目標價分別4.3元、2.6元及3.3元。該行予同程「買入」評級，目標價26元；並予攜程(TCOM.US)美股「買入」評級，目標價90美元。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
簡訊：國泰十月客貨運量齊升
國泰航空有限公司（0293.HK）周一公布十月份運營數據，國泰航空及香港快運於上月共接載逾320萬人次旅客，按月增21%；貨運量則超過15萬噸，按月增長12%。 國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，受惠於國慶黃金周及中秋節等多個假期，十月初由內地前往香港及全球各地的休閒出行需求顯著增長。加上香港舉行多個大型展覽，吸引來自多個長途市場的入境旅客。公司在十月的載客率高86%﹐創近年同月新高。 國泰航空於本月開通每日往返長沙的直航服務，以及每周三班往返澳洲阿德萊德的季節航班；而香港快運將於本月下旬，開通每日往返沙巴的航班。 周二國泰開市升0.8%報11.69港元，過去一年股價由低位升40%。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前