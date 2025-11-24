Black Friday優惠2025｜深圳富苑皇冠假日套房酒店低至5折、人均最平$364.7起！聖誕元旦不加價 SPA住宿套餐、親子主題套房

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜深圳富苑皇冠假日套房酒店低至5折！SPA住宿套餐、親子主題套房 人均低至$364.7 聖誕元旦不加價！

雙11剛剛過，Black Friday優惠又來啦！KKday推出深圳住宿套餐優惠，直接把深圳富苑皇冠假日套房酒店劈低至5折，一次過釋出兩大套餐優惠，獨家推出「SPA療癒之旅」，入住開放式含浴缸套房，包雙人早餐及60分鐘SPA；還有適合親子遊的主題房套餐，入住超人或皇冠家族主題房，連2大1小自助早餐、任玩兒童樂園、室內泳池及送小公仔1份，人均只需$364.7起，聖誕及元旦檔期均適用，手慢絕對會被搶空！

交通極便利！距離羅湖口岸僅5分鐘

深圳富苑皇冠假日套房酒店位於羅湖商業購物旺區的中心地帶，步行至地鐵國貿站僅3分鐘，距離羅湖口岸僅5分鐘車程，乘搭東鐵火車到香港市區只需15分鐘車程，往來交通極便利！

深圳富苑皇冠假日套房酒店距離羅湖口岸僅5分鐘車程。（圖片：KKday）

情侶最愛！入住開放式套房+浴缸+雙人Yuan SPA 60分鐘+自助早餐

想趁年底兩口子北上度假，這「SPA療癒之旅」package就最適合情侶享用！入住64平米開放式大床或雙床套房連獨立客廳及超大浴缸1晚，再送價值人民幣500元一位的60分鐘雙人Yuan源水療中心招牌精油SPA，還包雙人自助早餐，任食蟹腳及現切牛肉。套餐由原價$2,189，減至每人$547，浪漫度爆燈之餘，性價比仲超高！

【KKday獨家·SPA 療癒之旅】開放式套房（帶浴缸） + 雙人自助早餐 + 雙人Yuan SPA項目60分鐘

價錢：$1,094 （原價$2,189） ，人均$547起

開放式套房大床/雙床房1間1晚

雙人自助早餐

雙人Yuan SPA 項目60分鐘

SHOP NOW

「SPA療癒之旅」package每人只需$547起！（圖片：KKday）

入住64平米開放式大床或雙床套房連獨立客廳及超大浴缸1晚。（圖片：KKday）

送價值人民幣500元一位的60分鐘雙人Yuan源水療中心招牌精油SPA。（圖片：KKday）

再放雙人自助早餐，任食蟹腳及現切牛肉。（圖片：KKday）

帶小朋友放電必搶！入住超人/皇冠家族主題房+2大1小早餐+兒童樂園+泳池+送公仔

另一KKday package就啱晒一家大細選擇！入住72平米超大超人/皇冠家族主題房，房內有帳篷城堡及兒童專屬用品，套餐包2大1小自助早餐、4樓兒童樂園及室內恆溫泳池無限任玩、送可愛公仔1個，再加夾公仔機遊戲幣10個！兩位大人連一位12歲以下的小童入住，人均低至$364.7，而且聖誕及元旦檔期都沒有加價，錯過優惠就無！

【親子房套餐】72平米親子主題房+ 2大1小自助早餐+兒童樂園+贈送布偶小公仔1份 +室內恆溫泳池

價錢：$1,094/2大1小 （原價$1,970） ，人均$364.7起

奧特曼親子主題房或皇冠家族親子主題房1間1晚

2大1小（1.2米以下兒童）自助早餐

兒童樂園+贈送布偶小公仔1份

贈送娃娃機遊戲幣10個

SHOP NOW

親子房-海底小縱隊（圖片：KKday）

親子房-小黃鴨（圖片：KKday）

兒童樂園（圖片：KKday）

室內恆溫泳池（圖片：KKday）

深圳富苑皇冠假日套房酒店

地址：廣東省深圳市羅湖區南湖路3018號（地圖）

入住時間：3pm

退房時間：12pm

交通：地下鐵4號線於「明洞站」8號出口，徒步約1分鐘

