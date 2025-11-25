小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday優惠2025｜深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店低至33折，人均$273.5！週末/聖誕/除夕/新年統統劃一不加價｜深圳酒店優惠
聖誕節計劃北上深圳，Yahoo購物專員今次有酒店優惠推介！深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店毗鄰觀瀾湖高爾夫球會，開車15-30分鐘即可到達觀瀾古墟、卡魯冰雪世界等人氣景點，交通便利！KKday於即日起推出3大Black Friday住宿優惠，每晚人均只需$273.5起，優惠低至33折，標榜週末、聖誕、除夕、新年統統劃一價，立即睇睇以下優惠詳情！
毗鄰觀瀾湖高爾夫球會 交通方便
深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店2011年開業，毗鄰觀瀾湖高爾夫球會、觀瀾版畫村、山水田園旅遊文化園等，開車15-30分鐘即可到達觀瀾古墟、卡魯冰雪世界、壹方天地、山姆會員店等人氣景點，周邊旅遊資源豐富。酒店由著名的KKS日本觀光企畫社設計，外型似蓮花綻放，設網球場、戶外草坪、園林游泳池、免費健身房等，265間客房面積由388呎起，部份欣賞到觀瀾湖景觀，無論是留在酒店或是周邊玩樂都非常方便。
人均$448.5 免費升級行政樓層
KKday一口氣推出3大住宿優惠，當中這個KKday獨家販售的住宿套票每晚$897，人均$448.5，入住配備浴缸的高級客房，可免費升級至行政樓層，包雙人自助早餐及晚餐，亦可選擇4-5人的鮮活澳洲小青龍套餐或天湖魚大頭魚套餐，尤其適合想食好住好的旅客。
【KKday 獨家 - 免費升級至行政樓層】高級客房（配浴缸）+雙人自助早餐+ 雙人自助晚餐 / 鮮活 澳洲小青龍 / 天湖魚大頭魚 4-5 人套餐（3 選 1）+延遲退房｜送歡迎水果｜劃一價節假日不加價
KKday星期一至日、公眾假期劃一價：$897/晚
（原價$2,315/晚），人均只需$448.5
方案包括：
高級大床/雙床房（獨家免費升級至行政樓層）1晚
雙人自助早餐
雙人自助晚餐 / 鮮活澳洲小青龍4-5人晚餐套餐 / 天湖魚大頭魚4-5人晚餐套餐（3選1）
房間配套浴缸，超大落地玻璃窗，可免費提供一次性浴套及浴鹽
連住/長者優惠 人均$273.5起
若想多住一晚則可選擇連住優惠，入住高級客房一間兩晚或兩間一晚，包雙人自助早餐、歡迎水果及延遲退房，平均每晚只需$547，除開人均$273.5。至於長老們亦有55歲以上長者專享優惠，每晚$721，人均$360.5，入住高級客房，包括雙人自助早餐、歡迎水果、延遲退房，以及高達人民幣100元交通補貼，留意今次三大優惠全部適用於週末、聖誕、除夕、新年，大時大節都不加價，相當值得入手！
【KKday 獨家 - 連住優惠】高級客房（配浴缸）1間2晚 / 2間1晚 + 雙人自助早餐 + 延遲退房｜ 送歡迎水果｜劃一價節假日不加價
KKday 優惠：$1,094/連住2晚或同日2房
（原價$3,323/2晚或2間），平均$547/晚或間，人均$273.5
方案包括：
高級大床/雙床房（配套浴缸，可免費提供一次性浴套及浴鹽）1間2晚 或 2間1晚
每房享雙人自助早餐
【KKday 獨家 – 55 歲或以上長者專享】高級客房（配浴缸）+ 雙人自助早餐 + 延遲退房 + 人民 幣 100 元交通補貼｜送歡迎水果｜節假日不加價 (每房至少有一位滿足 55 歲或以上客人)
KKday 優惠：$721/晚，人均只需$360.5
（原價$1,771/晚）
方案包括：
高級大床/雙床房（配套浴缸，可免費提供一次性浴套及浴鹽） 1間1晚
雙人自助早餐
入住客人可憑當日到達深圳站的高鐵車票報銷憑證、或在深圳市任意地區前往深圳觀瀾格蘭雲天 的地鐵發票、打車發票、自駕車輛的油費發票，前往酒店前台領取交通補貼
深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店
地址：深圳市龍華區觀湖街道潤城社區環觀南路188-3號（地圖按此）
交通：深圳地鐵4號線竹村站步行約13分鐘
