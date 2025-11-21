焦點

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭　急需換心

Black Friday優惠2025｜滑雪服裝低至$53.9 Amazon最暢銷防水防風滑雪外套/OutdoorMaster滑雪護目鏡

臨近年尾，相信不少人都會計劃滑雪之旅。身邊也有許多朋友正努力學習滑雪技巧，只為能夠在日本、韓國等地體驗雪場魅力。除了掌握基本功，齊備裝備同樣重要。今次特別於Amazon精選出8款滑雪衣物推薦，涵蓋必備的滑雪外套，以及兼具型格與功能性的單品，想找合適的滑雪衣物，即睇詳情！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

滑雪用品推薦1. Keevoom男式冬季夾克滑雪外套

這款外套配備可調節的防風帽與袖口，能有效阻擋寒風、保持溫暖，並採用先進防水技術，即使在大雪或雨天也能保持乾爽舒適；高領、袖口及抽繩連帽的防風設計可緊密收合，全面抵禦寒風，讓您在嚴寒天氣中依然倍感溫暖。內裡選用柔軟的羊毛材質，無論是滑雪、散步，或僅僅在寒冬外出，都能形成隔熱層，牢牢鎖住熱量，提供持久的舒適感。同時，外套設有多功能收納口袋，安全拉鍊口袋可放置手機與錢包，寬敞的內袋則能輕鬆收納手套與滑雪護目鏡，讓您隨時隨地輕鬆取用所需物品。外套提供多種顏色選擇，其中更包括迷彩與足球圖案等特色款式，設有S至3XL共六種尺碼，力求滿足不同體型顧客的需求，讓每位滑雪愛好者都能找到合適的款式。

價錢：$333.5（原價$416.9）

滑雪用品推薦2.MOERDENG Women's Waterproof Ski Jacket

MOERDENG的防水防風滑雪外套在Amazon網站是最暢銷商品之一，能有效抵禦惡劣天氣與霧霾，讓您在戶外活動時保持乾爽與舒適。可調節袖口設計有助於密封保暖，內層耐用軟殼具備卓越的防風效果。外套採用專業防水塗層、柔軟絨毛衬里及耐磨面料，確保最佳保溫性；寬鬆剪裁搭配速乾材質，兼具舒適與實用。用途廣泛，無論是下坡滑雪、單板滑雪、雪地運動，或其他冬季戶外活動，都能為您提供全面保護與自在體驗。

價錢：$369（原價$466）

滑雪用品推薦3.Arctix Essential保暖圍兜女式背帶褲

滑雪時除了必備的保暖外套，背帶褲同樣不可或缺，為整體防寒與舒適度提供更全面的保障Arctix Essential保暖圍兜女式背帶褲使用了THERMALOCK技術，具備8,000mm WP WR防水性能，並在關鍵接縫處進行密封處理，全面提升對寒冷、雪、雨及風的防護力，提供全天候保護。另外THERMATECH技術能有效減少絕緣層的厚度與重量，提升靈活度；根據不同活動情況，可在-20至35度之間保持溫暖。採用85克保溫層設計，兼具回收材質與高效保暖效果。背帶褲配備羊毛內襯的暖手拉鍊口袋，提升安全性與舒適度；設有O形環可存放鑰匙、手套及纜車票；靴子綁腿搭配夾持器設計，與靴子無縫結合，保持溫暖並防止潮濕。最貼心是肩帶與腰部可自由調節，提供量身定制般的合身效果。

價錢：$313.4（原價$389.2）

滑雪用品推薦4.OutdoorMaster OTG滑雪護目鏡

護目鏡在滑雪中就像安全帽，不僅保護眼睛免受紫外線、風雪與異物傷害，更能提升視野與安全性。OTG滑雪護目鏡是專為眼鏡使用者打造的滑雪護目鏡，成人與青少年皆適用。採用雙層鏡片技術，內層具防霧塗層，確保滑雪時視野清晰無霧。柔軟TPU鏡框搭配高品質鏡片，提供100% UV400防護，耐用可靠，可長期使用。它有超長彈性鏡帶設計，能與各類滑雪頭盔完美兼容，成人與青少年均能舒適佩戴。

價錢：$168.9（原價$233.5）

滑雪用品推薦5.ihuan Winter Waterproof Ski Gloves防水滑雪手套

一雙優質的滑雪手套，能在雪場上發揮多重功效。這款防水滑雪手套外層採用防水面料，內裡搭配柔軟密實的羊毛衬里，並配有可調節防風袖口，全面阻擋寒風與冰雪。手套具備保暖、防風、防水三重功能，適合20°F至-32°F的冬季環境。手套輕盈柔軟、不笨重的設計，適合日常生活與各類戶外活動，即使在下雪或小雨天氣，也能保持乾爽。手掌覆蓋防滑材質，提升抓握力與耐磨性，無論駕駛、握持手機或進行雪地運動，都能確保安全。靈敏的觸控功能讓你戴上手套仍可操作手機，不錯過重要電話和訊息。而且易於清洗，建議手洗並自然晾乾，需注意手腕部分不具防水功能，避免在大雨中使用或完全浸入水中。

價錢：$132.1（原價$155.6）

滑雪用品推薦6.Achiou Ski Mask for Men Women,Balaclava Face Cover滑雪面罩

Achiou滑雪面罩採用優質透氣網布面料製成，輕盈舒適且耐用，能有效保護頭部與臉部免受紫外線、灰塵及寒風侵襲。面罩專為貼合頭部與面部而設計，確保鼻套穩固不易滑落。材質具備良好透氣性，可迅速吸收汗水並保持乾爽，戴於頭盔與護目鏡下依然舒適，讓臉部與頭部保持溫暖。其彈性、輕盈且透氣的面料，具備吸濕排汗功能，多功能佩戴方式可作為全臉面罩、帽子、遮陽罩、半滑雪面罩、圍脖等，適合滑雪、跑步、騎行、釣魚、單板滑雪、摩托車、徒步與攀岩等活動，男女及兒童皆可佩戴。

價錢：$53.9（原價$101.1）

滑雪用品推薦7.ROCKMARK男式冬季雪地靴

採用專業隔熱設計，確保雙腳在寒冷冬季保持溫暖舒適，並提供防雪、防冰的全面保護。先進防水技術讓您在雪地徒步、冰釣或潮濕環境中依然保持乾爽。防滑鞋底能在光滑表面提供卓越穩定性，不僅是理想的雪地靴，更適合遠足、冰釣、雪地徒步及各類冬季戶外活動，兼具功能性與舒適性。

價錢：$467.1（原價622.8）

滑雪衣物推薦8.HEROBIKER長款保暖內衣套裝

在滑雪場的嚴寒環境中，保暖內衣是最核心的裝備，為身體提供持續的溫暖與舒適。HEROBIKER長款保暖內衣採用優質絲滑柔軟衬里，具備正常厚度設計，輕盈卻保暖，兼具透氣性與彈力，特別適合滑雪等冬季戶外活動。保暖內衣內裡柔軟貼身，可輕鬆穿在襯衫或外套之下，既能作為保暖內衣，也能充當戶外壓縮運動衫。搭配長腿褲的套裝設計，為戶外活動提供更全面的保護與舒適，讓您在寒冷天氣中依然自在行動。

價錢：$155.5（原價$194.4）

